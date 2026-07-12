Vor dem Turnier der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hegten die England-Fans große Hoffnungen, dass ihr Team den ganz großen Wurf schaffen und endlich die glänzende Goldtrophäe in die Hände bekommen könnte, obwohl sie sechzig Jahre des Leids ertragen mussten.

Nach dem Gruppensieg mit zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Unentschieden gegen Ghana hat England in der K.-o.-Phase die DR Kongo, die Co-Gastgeber Mexiko im Azteca und Norwegen nach Verlängerung ausgeschaltet.

Dieser Sieg ebnet den Weg für ein episches Halbfinal-Duell mit dem langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch (15. Juli).

England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale, aber kann die Mannschaft 2026 den ganz großen Wurf schaffen? GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie ihr euch Plätze für Englands kommende Spiele sichern könnt und wie viel sie kosten.

Eine Analyse von Englands möglichem Weg durch die K.-o.-Phase zeigt entscheidende taktische Duelle und Erholungszeiten, die den Turnierverlauf prägen könnten. Um eure Turnierbaum-Prognosen von Tag eins an mit maximaler finanzieller Flexibilität zu untermauern, ist das Eröffnen eines neuen Profils mit Einführungsguthaben ideal. Erfahrt, wie ihr mit unserem offiziellen Megapari promo code einen hochkarätigen Einzahlungsbonus sichern könnt.

Englands Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026 und kommende Spiele

Datum Spiel (lokale Anstoßzeit) Spielort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England vs. Kroatien (15 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England vs. Ghana (16 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama vs. England (17 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England vs. DR Kongo (12 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta England gewann 2:1 Sonntag, 5. Juli Mexiko vs. England (18 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt England gewann 3:2 Samstag, 10. Juli Norwegen vs. England (17 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens England gewann 2:1 n. V. Mittwoch, 15. Juli England vs. Argentinien (15 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Tickets





Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England die Gruppe L als Erster abgeschlossen hat, sind dies die folgenden Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielen wird, falls sie bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.

Nach dem Viertelfinalsieg gegen Norwegen reist England nun nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.

Die beiden Teams trafen bei früheren Weltmeisterschaften fünfmal aufeinander, zurückreichend bis zur Ausgabe 1962. Während England denkwürdige Niederlagen gegen die Südamerikaner 1986 (Maradonas „Hand Gottes“) und 1998 (Beckhams Rote Karte) hinnehmen musste, hat England in diesen Pflichtduellen einen direkten Vergleich von 3:2.

Im Erfolgsfall trifft England im Finale auf Frankreich oder Spanien.

Datum (lokale Anstoßzeit) Runde Spielort Mögliches Spiel Tickets 15. Juli (15 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) England vs. Argentinien Tickets 19. Juli (15 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: TBC vs. Frankreich oder Spanien Tickets

Goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft 2026: Aktueller Stand

Nach seinem achten Turniertor im Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko kletterte Kylian Mbappe gemeinsam mit Lionel Messi wieder an die Spitze der Torschützenliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Allerdings bleiben die England-Helden Harry Kane und Jude Bellingham, die aktuell beide bei sechs Treffern stehen, im Rennen um die Torjägerkrone in Nordamerika.

Spieler (Team) Anzahl Tore Nächstes Spiel - Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 vs. England - Tickets Kylian Mbappe (Frankreich) 8 vs. Spanien - Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 Ausgeschieden Harry Kane (England) 6 vs. Argentinien - Tickets Jude Bellingham (England) 6 vs. Argentinien - Tickets Ousmane Dembele (Frankreich) 5 vs. Spanien - Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs. Frankreich - Tickets

So kauft ihr England-Tickets für die Weltmeisterschaft

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase ist derzeit live und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich hier um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist das letzte Fenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Diese sind bei K.-o.-Spielen mit hoher Nachfrage oft die besten Optionen, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.

England-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es bereits ab 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale auf bis zu 6.730 $ gestiegen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Weiterverkauf noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli bis 15. Juli Halbfinals 930 $ bis 3.295 $ 1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ bis 800 $ 500 $ bis 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ bis 7.875 $ 5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe L - Abschlusstabelle

Rang Team Spiele S U N Tore GT TD Pkt Status 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

Wer steht im England-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Klub Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

Ein Blick auf Englands möglichen Weg ins WM-Finale offenbart eine potenziell anspruchsvolle Reihe von K.-o.-Spielen gegen formidable internationale Gegner. Im weiteren Turnierverlauf hängen mögliche Viertelfinal- und Halbfinalduelle von den Platzierungen in den Gruppen und den Ergebnissen im K.-o.-System ab. Für Beobachter, die langfristige Turnierquoten oder Quoten einzelner Spiele verfolgen möchten, bietet der Abschluss des betano registration-Vorgangs Zugang zu umfassenden internationalen Fußballmärkten. Ein aktives Sportwettenprofil ermöglicht es den Anhängern, Turnierprognosen zu analysieren, Teamwege zu bewerten und die sich verändernden Siegquoten zu verfolgen, während die Nationen Runde für Runde des Wettbewerbs überstehen.