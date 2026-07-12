Vor dem Turnier der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hegten die England-Fans große Hoffnungen, dass ihr Team den ganz großen Wurf schaffen und endlich die glänzende Goldtrophäe in die Hände bekommen könnte, obwohl sie sechzig Jahre des Leids ertragen mussten.
Nach dem Gruppensieg mit zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Unentschieden gegen Ghana hat England in der K.-o.-Phase die DR Kongo, die Co-Gastgeber Mexiko im Azteca und Norwegen nach Verlängerung ausgeschaltet.
Dieser Sieg ebnet den Weg für ein episches Halbfinal-Duell mit dem langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch (15. Juli).
England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale, aber kann die Mannschaft 2026 den ganz großen Wurf schaffen? GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie ihr euch Plätze für Englands kommende Spiele sichern könnt und wie viel sie kosten.
Eine Analyse von Englands möglichem Weg durch die K.-o.-Phase zeigt entscheidende taktische Duelle und Erholungszeiten, die den Turnierverlauf prägen könnten. Um eure Turnierbaum-Prognosen von Tag eins an mit maximaler finanzieller Flexibilität zu untermauern, ist das Eröffnen eines neuen Profils mit Einführungsguthaben ideal. Erfahrt, wie ihr mit unserem offiziellen Megapari promo code einen hochkarätigen Einzahlungsbonus sichern könnt.
Englands Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026 und kommende Spiele
Datum
Spiel (lokale Anstoßzeit)
Spielort
Endstand / Tickets
Mittwoch, 17. Juni
England vs. Kroatien (15 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Dallas
England gewann 4:2
Dienstag, 23. Juni
England vs. Ghana (16 Uhr ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0:0
Samstag, 27. Juni
Panama vs. England (17 Uhr ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
England gewann 2:0
Mittwoch, 1. Juli
England vs. DR Kongo (12 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
England gewann 2:1
Sonntag, 5. Juli
Mexiko vs. England (18 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
England gewann 3:2
Samstag, 10. Juli
Norwegen vs. England (17 Uhr ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
England gewann 2:1 n. V.
Mittwoch, 15. Juli
England vs. Argentinien (15 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da England die Gruppe L als Erster abgeschlossen hat, sind dies die folgenden Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielen wird, falls sie bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.
Nach dem Viertelfinalsieg gegen Norwegen reist England nun nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.
Die beiden Teams trafen bei früheren Weltmeisterschaften fünfmal aufeinander, zurückreichend bis zur Ausgabe 1962. Während England denkwürdige Niederlagen gegen die Südamerikaner 1986 (Maradonas „Hand Gottes“) und 1998 (Beckhams Rote Karte) hinnehmen musste, hat England in diesen Pflichtduellen einen direkten Vergleich von 3:2.
Im Erfolgsfall trifft England im Finale auf Frankreich oder Spanien.
Datum (lokale Anstoßzeit)
Runde
Spielort
Mögliches Spiel
Tickets
15. Juli (15 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
England vs. Argentinien
19. Juli (15 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: TBC vs. Frankreich oder Spanien
Goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft 2026: Aktueller Stand
Nach seinem achten Turniertor im Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko kletterte Kylian Mbappe gemeinsam mit Lionel Messi wieder an die Spitze der Torschützenliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Allerdings bleiben die England-Helden Harry Kane und Jude Bellingham, die aktuell beide bei sechs Treffern stehen, im Rennen um die Torjägerkrone in Nordamerika.
Spieler (Team)
Anzahl Tore
Nächstes Spiel - Tickets
Lionel Messi (Argentinien)
8
vs. England - Tickets
Kylian Mbappe (Frankreich)
8
vs. Spanien - Tickets
Erling Haaland (Norwegen)
7
Ausgeschieden
Harry Kane (England)
6
vs. Argentinien - Tickets
Jude Bellingham (England)
6
vs. Argentinien - Tickets
Ousmane Dembele (Frankreich)
5
vs. Spanien - Tickets
Vinícius Júnior (Brasilien)
4
Ausgeschieden
Julián Quiñones (Mexiko)
4
Ausgeschieden
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Ausgeschieden
Mikel Oyarzabal (Spanien)
4
vs. Frankreich - Tickets
So kauft ihr England-Tickets für die Weltmeisterschaft
Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase ist derzeit live und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich hier um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist das letzte Fenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Diese sind bei K.-o.-Spielen mit hoher Nachfrage oft die besten Optionen, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.
England-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase gab es bereits ab 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale auf bis zu 6.730 $ gestiegen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Weiterverkauf noch deutlich darüber liegen.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Daten
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt
14. Juli bis 15. Juli
Halbfinals
930 $ bis 3.295 $
1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ bis 800 $
500 $ bis 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ bis 7.875 $
5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)
Gruppe L - Abschlusstabelle
Rang
Team
Spiele
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt
Status
1.
England
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiziert
2.
Kroatien
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiziert
3.
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
4.
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Ausgeschieden
Wer steht im England-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Klub
Torhüter
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Verteidiger
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Mittelfeldspieler
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Stürmer
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (Kapitän)
Bayern München
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
Ein Blick auf Englands möglichen Weg ins WM-Finale offenbart eine potenziell anspruchsvolle Reihe von K.-o.-Spielen gegen formidable internationale Gegner. Im weiteren Turnierverlauf hängen mögliche Viertelfinal- und Halbfinalduelle von den Platzierungen in den Gruppen und den Ergebnissen im K.-o.-System ab. Für Beobachter, die langfristige Turnierquoten oder Quoten einzelner Spiele verfolgen möchten, bietet der Abschluss des betano registration-Vorgangs Zugang zu umfassenden internationalen Fußballmärkten. Ein aktives Sportwettenprofil ermöglicht es den Anhängern, Turnierprognosen zu analysieren, Teamwege zu bewerten und die sich verändernden Siegquoten zu verfolgen, während die Nationen Runde für Runde des Wettbewerbs überstehen.