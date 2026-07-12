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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

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Englands Weg ins WM-Finale: Halbfinale gegen Argentinien, Infos zum Austragungsort, Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

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Weltmeisterschaft
England
H. Kane
J. Bellingham

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, England bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen, wo das Team spielen wird und gegen wen.

Vor dem Turnier der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hegten die England-Fans große Hoffnungen, dass ihr Team den ganz großen Wurf schaffen und endlich die glänzende Goldtrophäe in die Hände bekommen könnte, obwohl sie sechzig Jahre des Leids ertragen mussten.

Nach dem Gruppensieg mit zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Unentschieden gegen Ghana hat England in der K.-o.-Phase die DR Kongo, die Co-Gastgeber Mexiko im Azteca und Norwegen nach Verlängerung ausgeschaltet.

Dieser Sieg ebnet den Weg für ein episches Halbfinal-Duell mit dem langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch (15. Juli).

England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale, aber kann die Mannschaft 2026 den ganz großen Wurf schaffen? GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, darunter auch, wie ihr euch Plätze für Englands kommende Spiele sichern könnt und wie viel sie kosten.

Eine Analyse von Englands möglichem Weg durch die K.-o.-Phase zeigt entscheidende taktische Duelle und Erholungszeiten, die den Turnierverlauf prägen könnten. Um eure Turnierbaum-Prognosen von Tag eins an mit maximaler finanzieller Flexibilität zu untermauern, ist das Eröffnen eines neuen Profils mit Einführungsguthaben ideal. Erfahrt, wie ihr mit unserem offiziellen Megapari promo code einen hochkarätigen Einzahlungsbonus sichern könnt.

Englands Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 2026 und kommende Spiele

Datum

Spiel (lokale Anstoßzeit)

Spielort

Endstand / Tickets

Mittwoch, 17. Juni

England vs. Kroatien (15 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Dallas

England gewann 4:2

Dienstag, 23. Juni

England vs. Ghana (16 Uhr ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0:0

Samstag, 27. Juni

Panama vs. England (17 Uhr ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

England gewann 2:0

Mittwoch, 1. Juli

England vs. DR Kongo (12 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

England gewann 2:1

Sonntag, 5. Juli

Mexiko vs. England (18 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

England gewann 3:2

Samstag, 10. Juli

Norwegen vs. England (17 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

England gewann 2:1 n. V.

Mittwoch, 15. Juli

England vs. Argentinien (15 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tickets


Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England die Gruppe L als Erster abgeschlossen hat, sind dies die folgenden Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielen wird, falls sie bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstößt.

Nach dem Viertelfinalsieg gegen Norwegen reist England nun nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.

Die beiden Teams trafen bei früheren Weltmeisterschaften fünfmal aufeinander, zurückreichend bis zur Ausgabe 1962. Während England denkwürdige Niederlagen gegen die Südamerikaner 1986 (Maradonas „Hand Gottes“) und 1998 (Beckhams Rote Karte) hinnehmen musste, hat England in diesen Pflichtduellen einen direkten Vergleich von 3:2.

Im Erfolgsfall trifft England im Finale auf Frankreich oder Spanien.

Datum (lokale Anstoßzeit)

Runde

Spielort

Mögliches Spiel

Tickets

15. Juli (15 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

England vs. Argentinien

Tickets

19. Juli (15 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: TBC vs. Frankreich oder Spanien

Tickets

Goldener Schuh bei der Weltmeisterschaft 2026: Aktueller Stand

Nach seinem achten Turniertor im Viertelfinale Frankreichs gegen Marokko kletterte Kylian Mbappe gemeinsam mit Lionel Messi wieder an die Spitze der Torschützenliste um den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Allerdings bleiben die England-Helden Harry Kane und Jude Bellingham, die aktuell beide bei sechs Treffern stehen, im Rennen um die Torjägerkrone in Nordamerika.

Spieler (Team)

Anzahl Tore

Nächstes Spiel - Tickets

Lionel Messi (Argentinien)

8

vs. England - Tickets

Kylian Mbappe (Frankreich)

8

vs. Spanien - Tickets

Erling Haaland (Norwegen)

7

Ausgeschieden

Harry Kane (England)

6

vs. Argentinien - Tickets

Jude Bellingham (England)

6

vs. Argentinien - Tickets

Ousmane Dembele (Frankreich)

5

vs. Spanien - Tickets

Vinícius Júnior (Brasilien)

4

Ausgeschieden

Julián Quiñones (Mexiko)

4

Ausgeschieden

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Ausgeschieden

Mikel Oyarzabal (Spanien)

4

vs. Frankreich - Tickets

So kauft ihr England-Tickets für die Weltmeisterschaft

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase ist derzeit live und funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Anders als bei den Verlosungen handelt es sich hier um Echtzeit-Transaktionen. Dies ist das letzte Fenster, um direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Resale-Marktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmarktplätze: Fans können Tickets auch auf Plattformen wie StubHub finden. Diese sind bei K.-o.-Spielen mit hoher Nachfrage oft die besten Optionen, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüft vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärseite.

England-WM-Tickets: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es bereits ab 60 $ (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale auf bis zu 6.730 $ gestiegen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Sekundärmarktplätze und Weiterverkauf noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Daten

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt

14. Juli bis 15. Juli

Halbfinals

930 $ bis 3.295 $

1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ bis 800 $

500 $ bis 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ bis 7.875 $

5.900 $ bis 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe L - Abschlusstabelle

Rang

Team

Spiele

S

U

N

Tore

GT

TD

Pkt

Status

1.

England

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifiziert

2.

Kroatien

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifiziert

3.

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifiziert

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Ausgeschieden

Wer steht im England-Kader für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-Mann-Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Klub

Torhüter

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Verteidiger

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Mittelfeldspieler

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Stürmer

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (Kapitän)

Bayern München


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli

Ein Blick auf Englands möglichen Weg ins WM-Finale offenbart eine potenziell anspruchsvolle Reihe von K.-o.-Spielen gegen formidable internationale Gegner. Im weiteren Turnierverlauf hängen mögliche Viertelfinal- und Halbfinalduelle von den Platzierungen in den Gruppen und den Ergebnissen im K.-o.-System ab. Für Beobachter, die langfristige Turnierquoten oder Quoten einzelner Spiele verfolgen möchten, bietet der Abschluss des betano registration-Vorgangs Zugang zu umfassenden internationalen Fußballmärkten. Ein aktives Sportwettenprofil ermöglicht es den Anhängern, Turnierprognosen zu analysieren, Teamwege zu bewerten und die sich verändernden Siegquoten zu verfolgen, während die Nationen Runde für Runde des Wettbewerbs überstehen.

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