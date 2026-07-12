Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt haben.
Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der K.o.-Runde besiegten die "Three Lions" die DR Kongo, den Mitausrichter Mexiko im Azteca-Stadion und Norwegen in der Verlängerung.
Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Halbfinale gegen den langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch, 15. Juli.
England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Finale? GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, erklärt, wie Fans Plätze für die nächsten England-Spiele bekommen und was diese kosten.
Ergebnisse und bevorstehende Spiele Englands bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Mittwoch, 17. Juni
England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Dallas
England gewann 4:2
Dienstag, 23. Juni
England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0:0
Samstag, 27. Juni
Panama gegen England (17:00 Uhr ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
England gewann 2:0
Mittwoch, 1. Juli
England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
England gewann 2:1
Sonntag, 5. Juli
Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)
Estadio Azteca, Mexiko-Stadt
England gewann 3:2
Samstag, 10. Juli
Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
England gewann 2:1 (n. V.)
Mittwoch, 15. Juli
England gegen Argentinien (15:00 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da England als Gruppenerster der Gruppe L ins Turnier startet, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielt, wenn sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.
Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen reist England nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.
Beide Teams trafen bei Weltmeisterschaften schon fünfmal aufeinander; das erste Duell liegt bei der WM 1962. England verlor 1986 wegen Maradonas "Hand Gottes" und 1998 nach Beckhams roter Karte, führt in diesen Pflichtspielen aber mit 3:2.
Gewinnt England, spielt es im Finale gegen Frankreich oder Spanien.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
15. Juli (15:00 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
England gegen Argentinien
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: TBC gegen Frankreich oder Spanien
Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste
Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko kehrte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Torschützenliste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zurück. Die englischen Stürmer Harry Kane und Jude Bellingham haben jeweils sechs Tore und bleiben im Rennen um die Auszeichnung als Torschützenkönig in Nordamerika.
Spieler (Mannschaft)
Anzahl der Tore
Nächstes Spiel – Tickets
Lionel Messi (Argentinien)
8
gegen England – Tickets
Kylian Mbappé (Frankreich)
8
gegen Spanien – Tickets
Erling Haaland (Norwegen)
7
Ausgeschieden
Harry Kane (England)
6
vs Argentinien – Tickets
Jude Bellingham (England)
6
gegen Argentinien – Tickets
Ousmane Dembélé (Frankreich)
5
gegen Spanien – Tickets
Vinícius Júnior (Brasilien)
4
Ausgeschieden
Julián Quiñones (Mexiko)
4
Ausgeschieden
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Ausgeschieden
Mikel Oyarzabal (Spanien)
4
vs Frankreich – Tickets
So kaufen Sie Tickets für die WM in England
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Gruppe L – Endstand
Platz
Mannschaft
Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Platzierung
1.
England
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiziert
2.
Kroatien
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiziert
3.
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
4.
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Ausgeschieden
Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Verteidiger
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Mittelfeldspieler
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Stürmer
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (Kapitän)
Bayern München
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli