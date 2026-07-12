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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Englands Weg ins WM-Finale: Halbfinale gegen Argentinien, Informationen zum Austragungsort, das Rennen um den Goldenen Schuh und mehr

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England
H. Kane
J. Bellingham

Verpassen Sie nicht die Chance, England bei der Weltmeisterschaft im Einsatz zu sehen – hier erfahren Sie, wo das Team spielt und gegen wen es antritt

Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt haben.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der K.o.-Runde besiegten die "Three Lions" die DR Kongo, den Mitausrichter Mexiko im Azteca-Stadion und Norwegen in der Verlängerung.

Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Halbfinale gegen den langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch, 15. Juli.

England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Finale? GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, erklärt, wie Fans Plätze für die nächsten England-Spiele bekommen und was diese kosten.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele Englands bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Mittwoch, 17. Juni

England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Dallas

England gewann 4:2

Dienstag, 23. Juni

England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0:0

Samstag, 27. Juni

Panama gegen England (17:00 Uhr ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

England gewann 2:0

Mittwoch, 1. Juli

England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

England gewann 2:1

Sonntag, 5. Juli

Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt

England gewann 3:2

Samstag, 10. Juli

Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

England gewann 2:1 (n. V.)

Mittwoch, 15. Juli

England gegen Argentinien (15:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tickets


Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Gruppenerster der Gruppe L ins Turnier startet, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielt, wenn sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen reist England nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.

Beide Teams trafen bei Weltmeisterschaften schon fünfmal aufeinander; das erste Duell liegt bei der WM 1962. England verlor 1986 wegen Maradonas "Hand Gottes" und 1998 nach Beckhams roter Karte, führt in diesen Pflichtspielen aber mit 3:2.

Gewinnt England, spielt es im Finale gegen Frankreich oder Spanien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

England gegen Argentinien

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: TBC gegen Frankreich oder Spanien

Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko kehrte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Torschützenliste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zurück. Die englischen Stürmer Harry Kane und Jude Bellingham haben jeweils sechs Tore und bleiben im Rennen um die Auszeichnung als Torschützenkönig in Nordamerika.

Spieler (Mannschaft)

Anzahl der Tore

Nächstes Spiel – Tickets

Lionel Messi (Argentinien)

8

gegen England – Tickets

Kylian Mbappé (Frankreich)

8

gegen Spanien – Tickets

Erling Haaland (Norwegen)

7

Ausgeschieden

Harry Kane (England)

6

vs Argentinien – Tickets

Jude Bellingham (England)

6

gegen Argentinien – Tickets

Ousmane Dembélé (Frankreich)

5

gegen Spanien – Tickets

Vinícius Júnior (Brasilien)

4

Ausgeschieden

Julián Quiñones (Mexiko)

4

Ausgeschieden

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Ausgeschieden

Mikel Oyarzabal (Spanien)

4

vs Frankreich – Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe L – Endstand

Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Platzierung

1.

England

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifiziert

2.

Kroatien

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifiziert

3.

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifiziert

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Ausgeschieden

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Verteidiger

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Mittelfeldspieler

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Stürmer

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (Kapitän)

Bayern München


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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