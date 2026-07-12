Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt haben.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. In der K.o.-Runde besiegten die "Three Lions" die DR Kongo, den Mitausrichter Mexiko im Azteca-Stadion und Norwegen in der Verlängerung.

Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Halbfinale gegen den langjährigen Rivalen Argentinien am Mittwoch, 15. Juli.

England stand 2018 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale – schafft es die Mannschaft 2026 bis ins Finale? GOAL liefert alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, erklärt, wie Fans Plätze für die nächsten England-Spiele bekommen und was diese kosten.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele Englands bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama gegen England (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England gegen DR Kongo (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta England gewann 2:1 Sonntag, 5. Juli Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST) Estadio Azteca, Mexiko-Stadt England gewann 3:2 Samstag, 10. Juli Norwegen gegen England (17:00 Uhr ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens England gewann 2:1 (n. V.) Mittwoch, 15. Juli England gegen Argentinien (15:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Tickets





Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Gruppenerster der Gruppe L ins Turnier startet, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft spielt, wenn sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen Norwegen reist England nach Atlanta, um dort am Mittwoch (15. Juli) auf Argentinien zu treffen.

Beide Teams trafen bei Weltmeisterschaften schon fünfmal aufeinander; das erste Duell liegt bei der WM 1962. England verlor 1986 wegen Maradonas "Hand Gottes" und 1998 nach Beckhams roter Karte, führt in diesen Pflichtspielen aber mit 3:2.

Gewinnt England, spielt es im Finale gegen Frankreich oder Spanien.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) England gegen Argentinien Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: TBC gegen Frankreich oder Spanien Tickets

Goldene Schuh der WM 2026 – Aktuelle Rangliste

Nach seinem achten Turniertreffer im Viertelfinale gegen Marokko kehrte Kylian Mbappé gemeinsam mit Lionel Messi an die Spitze der Torschützenliste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zurück. Die englischen Stürmer Harry Kane und Jude Bellingham haben jeweils sechs Tore und bleiben im Rennen um die Auszeichnung als Torschützenkönig in Nordamerika.

Spieler (Mannschaft) Anzahl der Tore Nächstes Spiel – Tickets Lionel Messi (Argentinien) 8 gegen England – Tickets Kylian Mbappé (Frankreich) 8 gegen Spanien – Tickets Erling Haaland (Norwegen) 7 Ausgeschieden Harry Kane (England) 6 vs Argentinien – Tickets Jude Bellingham (England) 6 gegen Argentinien – Tickets Ousmane Dembélé (Frankreich) 5 gegen Spanien – Tickets Vinícius Júnior (Brasilien) 4 Ausgeschieden Julián Quiñones (Mexiko) 4 Ausgeschieden Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Ausgeschieden Mikel Oyarzabal (Spanien) 4 vs Frankreich – Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Gruppe L – Endstand

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Platzierung 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



