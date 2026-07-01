Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. Im Sechzehntelfinale in Atlanta traf Harry Kane spät und schoss die "Three Lions" gegen die DR Kongo zum Sieg.

Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Achtelfinale gegen den Mitausrichter Mexiko am Sonntag (5. Juli) im Estadio Azteca.

England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale – aber kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt den Weg, der Thomas Tuchels Team bis zum WM-Finale am 19. Juli führt, und gegen wen es auf dem Weg zum Titel antreten muss.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Mittwoch, 17. Juni England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium, Dallas England gewann 4:2 Dienstag, 23. Juni England gegen Ghana (16:00 Uhr ET) Gillette Stadium, Foxborough 0:0 Samstag, 27. Juni Panama gegen England (17:00 Uhr ET) MetLife Stadium, East Rutherford England gewann 2:0 Mittwoch, 1. Juli England gegen DR Kongo (12 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta England gewann 2:1 Sonntag, 5. Juli Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST) Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Erster der Gruppe L das Turnier erreicht hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antritt, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen die DR Kongo steht England nun in der Runde der letzten 16 vor einer schweren Aufgabe gegen den Mitausrichter des Turniers, Mexiko. "El Tri" hat seit der Eröffnung des legendären Estadio Azteca im Jahr 1966 nur zweimal in offiziellen Länderspielen dort verloren.

Im Viertelfinale könnte Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Begegnung Tickets 5. Juli (18:00 Uhr CST) Achtelfinale Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) England gegen Mexiko Tickets 11. Juli (17:00 Uhr ET) Viertelfinale Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91 Tickets 15. Juli (15:00 Uhr ET) Halbfinale Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101 Tickets

Gruppe L – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. England 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualifiziert 2. Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualifiziert 3. Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kostet.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Verteidiger Ezri Konsa Aston Villa

Nico O’Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Stürmer Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (Kapitän) Bayern München

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



