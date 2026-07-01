Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.
Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. Im Sechzehntelfinale in Atlanta traf Harry Kane spät und schoss die "Three Lions" gegen die DR Kongo zum Sieg.
Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Achtelfinale gegen den Mitausrichter Mexiko am Sonntag (5. Juli) im Estadio Azteca.
England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale – aber kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt den Weg, der Thomas Tuchels Team bis zum WM-Finale am 19. Juli führt, und gegen wen es auf dem Weg zum Titel antreten muss.
Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Mittwoch, 17. Juni
England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)
AT&T Stadium, Dallas
England gewann 4:2
Dienstag, 23. Juni
England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0:0
Samstag, 27. Juni
Panama gegen England (17:00 Uhr ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
England gewann 2:0
Mittwoch, 1. Juli
England gegen DR Kongo (12 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
England gewann 2:1
Sonntag, 5. Juli
Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da England als Erster der Gruppe L das Turnier erreicht hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antritt, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.
Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen die DR Kongo steht England nun in der Runde der letzten 16 vor einer schweren Aufgabe gegen den Mitausrichter des Turniers, Mexiko. "El Tri" hat seit der Eröffnung des legendären Estadio Azteca im Jahr 1966 nur zweimal in offiziellen Länderspielen dort verloren.
Im Viertelfinale könnte Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Begegnung
Tickets
5. Juli (18:00 Uhr CST)
Achtelfinale
Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
England gegen Mexiko
11. Juli (17:00 Uhr ET)
Viertelfinale
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91
15. Juli (15:00 Uhr ET)
Halbfinale
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101
Gruppe L – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Pkt
Stand
1.
England
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualifiziert
2.
Kroatien
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualifiziert
3.
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Qualifiziert
4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in England
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kostet.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
Kategorie
Gruppenphase
Runde der 32 – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250–400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800 $
1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3
100 $ – 200 $
200–500 $
600–2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400–2.030 $
Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Verteidiger
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O’Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Mittelfeldspieler
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Stürmer
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (Kapitän)
Bayern München
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli