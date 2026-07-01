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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Englands Weg ins WM-Finale: Achtelfinale gegen Mexiko, mögliche Szenarien, Spielplan und mehr

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England
H. Kane
J. Bellingham

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, England bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen – wo die Mannschaft spielt und gegen wen sie antritt

Vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hofften englische Fans, dass ihr Team den Titel gewinnt und die Goldtrophäe hebt, obwohl sie sechzig Jahre Enttäuschungen erlebt hatten.

Nach zwei Siegen gegen Kroatien und Panama sowie einem Remis gegen Ghana beendeten sie ihre Gruppe auf Platz eins. Im Sechzehntelfinale in Atlanta traf Harry Kane spät und schoss die "Three Lions" gegen die DR Kongo zum Sieg.

Dieser Erfolg ebnet den Weg für das Achtelfinale gegen den Mitausrichter Mexiko am Sonntag (5. Juli) im Estadio Azteca.

England erreichte 2018 das WM-Halbfinale und 2022 das Viertelfinale – aber kann die Mannschaft 2026 den Titel holen? GOAL zeigt den Weg, der Thomas Tuchels Team bis zum WM-Finale am 19. Juli führt, und gegen wen es auf dem Weg zum Titel antreten muss.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der englischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Mittwoch, 17. Juni

England gegen Kroatien (15:00 Uhr CDT)

AT&T Stadium, Dallas

England gewann 4:2

Dienstag, 23. Juni

England gegen Ghana (16:00 Uhr ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0:0

Samstag, 27. Juni

Panama gegen England (17:00 Uhr ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

England gewann 2:0

Mittwoch, 1. Juli

England gegen DR Kongo (12 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

England gewann 2:1

Sonntag, 5. Juli

Mexiko gegen England (18:00 Uhr CST)

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

Tickets

Englands Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da England als Erster der Gruppe L das Turnier erreicht hat, stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Spielorte, an denen die Mannschaft antritt, falls sie das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Nach dem Sieg in der Runde der letzten 32 gegen die DR Kongo steht England nun in der Runde der letzten 16 vor einer schweren Aufgabe gegen den Mitausrichter des Turniers, Mexiko. "El Tri" hat seit der Eröffnung des legendären Estadio Azteca im Jahr 1966 nur zweimal in offiziellen Länderspielen dort verloren.

Im Viertelfinale könnte Brasilien warten, im Halbfinale Argentinien oder Kolumbien und im Finale Spanien, Frankreich oder Portugal.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Begegnung

Tickets

5. Juli (18:00 Uhr CST)

Achtelfinale

Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)

England gegen Mexiko

Tickets

11. Juli (17:00 Uhr ET)

Viertelfinale

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Spiel 99: gegen den Sieger von Spiel 91

Tickets

15. Juli (15:00 Uhr ET)

Halbfinale

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Spiel 102: gegen den Sieger von Spiel 100

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 101

Tickets

Gruppe L – Endstand

Platz

Mannschaft

Gespielte Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Pkt

Stand

1.

England

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualifiziert

2.

Kroatien

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualifiziert

3.

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Qualifiziert

4

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in England

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Angebote eignen sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für England: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während das Finale bis zu 6.730 US-Dollar kostet.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 $ – 4.210 $

Kategorie 3

100 $ – 200 $

200–500 $

600–2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Wer gehört zum Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Verteidiger

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O’Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Mittelfeldspieler

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Stürmer

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (Kapitän)

Bayern München


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli