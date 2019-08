England: West-Brom-Trainer Slaven Bilic sieht als erster Trainer Gelb-Rot

Slaven Bilic (50) hat im englischen Fußball für ein Novum gesorgt. Der Teammanager des Zweitligisten sah beim 1:1 seines Teams am Samstag bei Derby County als erster Trainer in die Gelb-Rote Karte. In der 87. Minute schickte Schiedsrichter Gavin Ward den früheren Bundesligaprofi des mit der Ampelkarte auf die Tribüne.

Die erste Verwarnung sah Bilic in der ersten Halbzeit, nachdem er sich lautstark über einen Elfmeter gegen sein Team beschwert hatte. "So bin ich eben", sagte Bilic nach dem Spiel: "Ich kann nicht verstehen, weshalb ich meine Meinung nicht sagen darf."

87' | Lee Buchanan appears to make an incredible block to keep out Zohore, but the referee gives a goal-kick, with Slaven Bilic sent off for protesting the decision.



⚪ 1-1 🟢 #DCFCvWBA