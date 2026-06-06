England vs. Neuseeland heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

England trifft im Raymond James Stadium in Tampa auf Neuseeland – ein Freundschaftsspiel, das für Thomas Tuchel nicht ganz unwichtig ist. Mit dem WM-Turnier in greifbarer Nähe nutzt der deutsche Nationaltrainer diese Partie, um letzte Fragen in seinem Kader zu beantworten.

Tuchel steht vor konkreten Entscheidungen. Wer besetzt die Zehn? Wer führt die Linie an? Spieler wie Elliot Anderson drängen sich für Rollen auf, die im Turnier entscheidend sein könnten. Auch die Diskussion um Jude Bellingham und Morgan Rogers ist noch nicht abgeschlossen.

Der Kader ist nicht ohne Kontroversen zusammengestellt worden. Kyle Walker, der kürzlich seine internationale Karriere beendet hat, äußerte öffentlich Zweifel an Tuchels Defensivplanung. Drei Spieler, die seiner Meinung nach hätten dabei sein sollen, fehlen im Aufgebot.

Neuseeland reist mit einer durchwachsenen Vorbereitung an. Darren Bazeleys Mannschaft kassierte zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Haiti – ein Ergebnis, das Fragen über die Verfassung des Teams aufwirft. Dennoch ist Neuseeland kein Gegner, den man unterschätzen sollte.

Für England geht es darum, Rhythmus und Selbstvertrauen zu finden. Die 0:1-Niederlage gegen Japan im März saß tief. Dieses Spiel bietet die Chance zur Reaktion, kurz bevor das Turnier beginnt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen England und Neuseeland beginnt am 06.06.2026, 22:00.

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Anstoßzeit England gegen Neuseeland

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Raymond James Stadium

England vs. Neuseeland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England kommt auf eine gemischte jüngste Bilanz: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Three Lions gewannen ihre WM-Qualifikationsspiele gegen Albanien (2:0 auswärts), Serbien (2:0) und Lettland (5:0), ehe sie im März gegen Uruguay 1:1 trennten und gegen Japan mit 0:1 verloren. Insgesamt erzielte England in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zwei.

Neuseeland präsentiert sich in schwacher Form: vier Niederlagen und ein Sieg aus den letzten fünf Spielen. Der einzige Erfolg war ein 4:1 gegen Chile im März. Danach folgte ein 0:2 gegen Finnland, Niederlagen gegen Ecuador (0:2) und Kolumbien (1:2) sowie zuletzt ein 0:4 gegen Haiti Anfang Juni. In fünf Spielen erzielte Neuseeland sechs Tore, kassierte aber neun.





Bilanz direkte Duelle





England vs. Neuseeland: Die Tabellen

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