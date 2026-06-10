England vs. Kroatien: Vorschau auf das WM-Spiel 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Dallas Stadium

England gegen Kroatien beginnt am 17. Juni 2026 um 20:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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England gegen Kroatien: Hintergrund

Das Duell in Texas hat große Bedeutung für beide Teams, die in einer der stärksten Gruppen des Turniers optimal starten wollen. Unter wachsendem Druck daheim will Englands Trainer Thomas Tuchel zeigen, dass sein flüssiger, aggressiver Stil auch auf der größten Bühne funktioniert. Er führt eine gut organisierte, unerbittliche Mannschaft an, die auf ihrem Weg zum weltweiten Erfolg Eindruck hinterlassen will. Ihnen steht eine disziplinierte kroatische Mannschaft unterZlatko Dalić im Weg. Ihr pragmatischer Spielstil und ihre kühle Technik machen sie schwer zu knacken. Die Mannschaft setzt auf kollektiven Einsatz und die Erfahrung ihrer Veteranen, um Favoriten zu frustrieren und zu bestrafen. Im Dallas Stadium (AT&T Stadium) mit moderner Infrastruktur und lautstarkem Publikum dürfte die Partie zu den Höhepunkten der Auftaktrunde zählen.

Da mit Ghana und Panama zwei weitere starke Teams in Gruppe L stehen, darf sich niemand einen Fehlstart leisten. England sieht die Partie als Chance, den eigenen Anspruch in der Weltelite zu festigen, die Erfolge von 1966 zu wiederholen oder sogar zu übertreffen und die taktischen Fortschritte unter dem Trainer zu zeigen. Kroatien will beweisen, dass diese Generation die Erwartungen übertreffen kann und aus jüngsten Podiumsplatzierungen Selbstvertrauen zieht. Wenn in Arlington die Lichter brennen, sind Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels unvermeidlich. Gegenpressing, präzises Mannschaftsmanagement und kalte Effizienz im letzten Drittel entscheiden wahrscheinlich über den wichtigen Auftaktsieg.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Englands souveräner Qualifikationsmarsch

Die Three Lions sicherten sich ihr Ticket für Nordamerika mit einem reibungslosen, ungeschlagenen Durchlauf durch die UEFA-Qualifikationsrunden. Statt sich auf das nervenaufreibende Drama der Play-offs einzulassen, machte England Gruppe K zu einer Demonstration von Taktik und Kadertiefe.

Die Grundlage für ihren erfolgreichen Siegeszug durch Europa bildete eine starke Kombination aus präzisen Angriffssequenzen und einer disziplinierten Abwehrstruktur. Unter der anfänglichen Leitung des Übergangsteams des englischen Fußballverbands (FA) vor der Ernennung von Thomas Tuchel legte England ein hohes Tempo vor und besiegte regionale Rivalen auswärts, darunter ein 5:0 in Belgrad gegen Serbien. Weil die Mannschaft im gesamten Qualifikationszyklus kaum Punkte abgab, sicherte sie sich souverän den ersten Platz und buchte damit direkt das Ticket für die Endrunde. So kann sich die Nation ganz auf die Feinabstimmung ihres taktischen Konzepts für die Hauptbühne konzentrieren.

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Kroatiens standhafter Weg ins Turnier

Während England auf kalte Effizienz setzte, sicherten sich die Vatreni ihr Endrunden-Ticket mit einer Qualifikation, die von taktischer Geduld, der Ruhe alter Hasen und großer Reife in der Gruppenphase geprägt war. In einem starken europäischen Feld baute Kroatien auf seine Turniererfahrung, um kritische Phasen zu überstehen und mögliche Qualifikationssorgen früh zu ersticken.

Entscheidend war ihr kluges Spielmanagement und die Stabilität im Mittelfeld. Unter der langjährigen Führung von Zlatko Dalić baute das Team junge Spieler in den erfahrenen Kern ein. Die Mannschaft machte ihre Heimspiele fast uneinnehmbar und blieb auch auswärts ruhig. So ließ Kroatien seine Gruppengegner hinter sich und sicherte sich den direkten Startplatz schon vor dem Saisonende.

England vs. Kroatien – Aufstellungen

Kader-News England

Die Three Lions bereiten sich in Texas vor und verfügen über einen breiten 26-Mann-Kader, der seine Titelambitionen früh im Turnier zeigen will. Unter der Führung des neuen Trainers Thomas Tuchel arbeitet die Mannschaft fokussiert und passt sich schnell an seine präzisen Anforderungen an. Englands größter Trumpf vor dem Auftaktspiel ist die Breite im Angriff, die flexible Anpassungen ermöglicht.

Kapitän Harry Kane ist in Topform und bildet die Spitze, Bukayo Saka liefert Tempo und klare Entscheidungen. Jude Bellingham agiert als offensiver Spielmacher und treibt das Spiel aus dem Mittelfeld an. Im defensiven Mittelfeld sorgen Declan Rice und Kobbie Mainoo für physische Präsenz und Tempo, John Stones koordiniert die Abwehr und sichert den Aufbau aus der Hintermannschaft.

Kroatien: Aufstellung

Die "Vatreni" kamen in Dallas an und zeigten ihre übliche Ruhe. Sie stützen sich auf eine starke Turnierbilanz, die es ihnen immer wieder ermöglichte, favorisierte Gegner zu schlagen. Cheftrainer Zlatko Dalić hat einen 26-Mann-Kader zusammengestellt, der erfahrene Leistungsträger mit jungen, dynamischen Spielern verbindet. Kroatiens größte Stärke bleibt die Stabilität unter Druck, und Dalićs bevorzugtes System wirkt durch großes Selbstvertrauen.

Im Zentrum agiert weiterhin Luka Modrić. Gemeinsam mit Mateo Kovačić steuert er das Tempo und sichert dem Team einen pressresistenten Mittelfeldmotor. Im Sturm stört Bruno Petković mit seiner Physis die Innenverteidiger und schafft Räume für Andrej Kramarić. In der Abwehr ist Joško Gvardiol fit, stabilisiert mit vorwärtsgerichteten Pässen und robusten Duellen die Defensive und bildet einen sicheren Wall vor Stammtorhüter Dominik Livaković.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Thomas Tuchel (England)

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Als Turnierstratege verleiht Tuchel dem Team einen klaren Vorteil. Nach Titelgewinnen bei Top-Clubs auf dem Kontinent konzentriert er sich auf Effizienz und Flexibilität. Er hat die Three Lions von passivem Ballbesitz weggeführt und fordert einen präzisen Plan für hochdruckreiche K.o.-Spiele.

Sein flexibles, ballbesitzorientiertes Konzept basiert auf Positionsüberlegenheit und schnellen Angriffen. Er setzt meist auf ein dynamisches 3-4-2-1 oder ein asymmetrisches 4-2-3-1 mit invertierten Spielmachern, um das Zentrum zu kontrollieren, während schnelle Außenverteidiger die Abwehr strecken. Er fordert technische Präzision, lockt die gegnerische Abwehr mit kurzen Aufbauphasen aus der Position und schlägt dann mit schnellen Vertikalpässen zu. In Dallas will er kreative Freiheit mit defensiver Stabilität verbinden und das Mittelfeldduo diszipliniert halten, um Ballverluste zu vermeiden.

Zlatko Dalić (Kroatien)

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Als Architekt der goldenen Generation Kroatiens verkörpert Zlatko Dalić Gelassenheit, Souveränität und kluges Personalmanagement. Der erfahrene Trainer führte die Nationalmannschaft zu historischen Erfolgen auf der Weltbühne und schuf eine eng verbundene Einheit, die auf mentaler Stärke, taktischer Reife und Vertrauen unter Druck basiert. Dalić schöpft das Potenzial seines legendären Mittelfeldkerns voll aus und integriert gleichzeitig junge, dynamische Defensivtalente nahtlos in die Mannschaft.

Dalić stellt seine Mannschaft in einem technisch starken, ballbesitzorientierten 4-3-3 auf, das Tempo und Rhythmus des Spiels kontrollieren soll. Seine Taktik setzt auf pressresistente Muster im Mittelfeld; kurze, präzise Kombinationen sollen den Gegner ermüden und das Spiel aus der Tiefe diktieren. Ohne Ball sichert sich Kroatien mit einem kompakten Mittelfeldblock, der die Räume im Zentrum schließt und das Spiel per Umschalten auf die Flügel lenkt. Seine größte Aufgabe in diesem Eröffnungsspiel ist es, Englands offensive Reihe zu stören, in Umschaltphasen Disziplin zu wahren und das Spiel durch präzises Management in vertrautes, langsameres Terrain zu führen.

26-köpfige WM-Kader

Englands WM-Kader

Torhüter: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Verteidiger: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Stürmer: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Kroatiens WM-Kader

Torhüter: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Verteidiger: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Mittelfeld: Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Stürmer: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

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England gegen Kroatien: Die wichtigsten Duelle

Harry Kane gegen Josip Šutalo: Dieses Duell im Strafraum steht sinnbildlich für die Begegnung. Kane, Englands torgefährlicher Kapitän, führte sein Team ungeschlagen nach Nordamerika und glänzt mit Spielaufbau, cleveren Läufen und Abschlussstärke. Šutalo steht unter Beschuss. Der robuste kroatische Innenverteidiger muss seine Position halten, körperlich stark sein und sein Kopfballtiming nutzen, um Kane am Drehung und am Spielaufbau für die Flügelstürmer zu hindern.

Bukayo Saka vs. Joško Gvardiol: Saka geht als Englands schneller Flügelstürmer ins Turnier. Er beschleunigt direkt, schneidet scharf nach innen und dribbelt stark im Zweikampf. Sobald das Spiel nach vorn verlagert wird, sucht er jeden noch so kleinen Freiraum auf der Flanke. Gvardiol gilt als Weltklasse-Verteidiger und überzeugt durch Robustheit. Findet Saka mit seinem Tempo und seinen Tricks einen Weg, den physisch starken Abwehrchef zu umspielen, der Flügelspieler ausschalten und Angriffe unterbinden kann?

Jude Bellingham gegen Mateo Kovačić: Das ultimative taktische Duell im Mittelfeld Kovačić agiert als unermüdlicher Spielmacher der Vatreni, der Pressing widersteht. Er glänzt mit sauberer Ballführung, präzisen Duellen und Ruhe unter Druck, um seine Abwehr zu schützen. Bellingham soll diesen Schutzwall durchbrechen und das Angriffstempo der Three Lions aus dem offensiven Mittelfeld anfeuern. Mit kraftvollen Vorstößen und cleveren Überzahlaktionen im Halbraum will er Kovačić aus der Position locken und Englands vertikale Umschaltphasen einleiten.

Team-News & Aufstellungen

Thomas Tuchel hat noch keine Startelf für England bestätigt. Vor dem Spiel gab es keine Meldungen zu Verletzungen oder Sperren. Weitere Infos folgen voraussichtlich kurz vor dem Anpfiff, während die Mannschaft in Florida weiter vorbereitet.

Auch Zlatko Dalic hat noch keine Mannschaftsnachrichten bestätigt. Bisher liegen keine Meldungen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf hat Dalic noch nicht veröffentlicht. Weitere Kader-Updates folgen in den Tagen vor dem Spiel.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England weist in den letzten fünf Partien drei Siege auf. Das Team gewann das letzte Spiel 1:0 gegen Neuseeland am 6. Juni. Im März verlor es 1:0 gegen Japan und spielte 1:1 gegen Uruguay. Zuvor siegte England in der WM-Qualifikation 1:0 gegen Albanien und 2:0 gegen Serbien und blieb zweimal ohne Gegentor.

Auch Kroatiens Form wechselt. Am 7. Juni besiegte die Mannschaft Slowenien 2:1, am 2. Juni verlor sie 0:2 gegen Belgien. Im April unterlag sie Brasilien 1:3. Vor der Pleite gegen Belgien gewann Kroatien 3:1 gegen Kolumbien und Montenegro, jeweils mit drei eigenen Treffern. In den vergangenen fünf Partien erzielte Dalics Team neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams fand am 13. Juni 2021 bei der Europameisterschaft statt und endete mit einem 1:0-Erfolg für England. England gewann drei der letzten fünf Duelle, Kroatien holte einen Sieg und ein Spiel endete remis. Der kroatische Erfolg datiert vom WM-Halbfinale 2018, als die Mannschaft England 2:1 besiegte und ins Finale einzog. In diesen fünf Partien fielen 14 Tore, neun davon erzielte England, darunter beim 5:1-Qualifikationssieg im September 2009.

Tabelle

In Gruppe L führt Kroatien aktuell vor England, das Rang zwei belegt.