England vs. Italien: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Nations League

Am 3. Spieltag der Nations League duellieren sich England und Italien. GOAL hat die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Das nächste Top-Spiel in der deutschen Nations-League-Gruppe steht bevor. Am 11. Juni kommt es zum Kräftemessen zwischen der englischen Nationalmannschaft und der italienischen Auswahl. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Molineux Stadium in Wolverhampton. Wo Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt und wie Ihr einen zuverlässigen LIVE-TICKER findet, verrät Euch GOAL nachfolgend.

Es ist die Neuauflage des EM-Finals von 2021 und ein Duell zweier großer Fußballnationen, die sich nun im Rahmen der Nations League gegenüberstehen werden, wenn Italien am Samstag in England gastiert. Die Erinnerungen der Three Lions an das vorangegangene Match dürften allerdings weniger positive Gefühle auslösen, schließlich musste sich die Elf von Gareth Southgate vor einem knappen Jahr Roberto Mancini und seinen Schützlingen geschlagen geben.

Nun können sich die Engländer in der Nations League für die bittere Niederlage revanchieren und zumindest ein wenig Wiedergutmachung betreiben. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten - der letzte Sieg gegen die Südeuropäer gelang bei einem Testspiel im Jahr 2012.

Während es Deutschland am 3. Spieltag mit Ungarn zu tun bekommt, kämpfen gleichzeitig England und Italien um Punkte. Aber wo werden die deutschen Gruppengegner live im Free-TV oder LIVE-STREAM zu sehen sein?

England vs. Italien: Die Nations-League-Partie im Überblick

Paarung: England gegen Italien

Wettbewerb: Nations League, Gruppenphase

Anpfiff: Samstag, 11. Juni 2022, 20.45 Uhr (deutscher Zeit)

Austragungsort: Molineux Stadium, Wolverhampton

England vs. Italien: Wer hält die Rechte an den Nations-League-Übertragungen?

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Verteilung klar, diese Spiele teilen sich RTL und das ZDF untereinander auf.

Der Privatsender RTL zeigt die DFB-Auswärtsspiele, im ZDF laufen die Heimpartien. Neben der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen kann auch ein LIVE-STREAM aufgerufen werden - im Falle des ZDF ist dieser kostenlos in der Mediathek zu finden, für RTL+ wird hingegen ein Abo benötigt.

England vs. Italien: Wo laufen Länderspiele ohne Beteiligung der DFB-Auswahl?

Ist keines der beiden Teams die DFB-Elf, sieht die Rechteverteilung schon wieder anders aus. Im Free-TV sind die Partien nicht zu sehen, weshalb Ihr ohne Abonnement bei einem Streamingdienst keinen Zugriff auf die Live-Übertragung habt.

Um England vs. Italien live und in voller Länge zu genießen, müsst Ihr Euch zuvor bei DAZN registrieren. Dort findet Ihr LIVE-STREAMS zu den Nations-League-Spielen ohne die deutsche Nationalmannschaft.

England vs. Italien: Nations League im Pay-TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Verfügt Ihr bereits über einen Pay-TV-Vertrag – beispielsweise bei Vodafone oder der Telekom – könnt Ihr DAZN hinzubuchen. Im Anschluss empfangt Ihr die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 auf Eurem Endgerät, auf DAZN1 wird auch England gegen Italien gezeigt. Allerdings habt Ihr mit diesem Angebot nur Zugriff auf ausgewählte Live-Übertragungen.

Wollt Ihr das komplette DAZN-Angebot nutzen, müsst Ihr direkt beim Anbieter buchen. Im Monatsabo zahlt Ihr 29,99 Euro, im Jahresabo einmalig 274,99 Euro bzw. 24,99 Euro in monatlichen Raten. Ersteres gewährt Euch in puncto Kündigung größere Flexibilität, ist allerdings auch ein wenig teurer.

England vs. Italien: Nations League und mehr Live-Sport bei DAZN - Infos zum Anbieter

England vs. Italien: Wo findet Ihr Highlights und LIVE-TICKER?

Kurze Zusammenfassungen der Partien werden nach Abpfiff auf der Plattform hochgeladen. Auch auf dem YouTube-Kanal von DAZN solltet Ihr fündig werden.

Um nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben, schaut einfach in unserem vorbei, wo wir Euch regelmäßig mit Updates versorgen.

England vs. Italien: Die Live-Übertragung auf DAZN in der Übersicht

Partie England vs. Italien Free-TV - Pay-TV DAZN1 LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 11. Juni, 20.45 Uhr Kommentator Uli Hebel Experte Christian Bernhard

England vs. Italien: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Coaches Gareth Southgate und Roberto Mancini ihre Aufstellung verkündet haben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.