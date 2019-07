England vs. Schweden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - das Spiel um Platz 3 der Frauen-WM 2019

Wer gewinnt das kleine Finale der Frauen-WM? Goal verrät, wie Ihr das Spiel um Platz 3 England vs. Schweden live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bronzemedaille oder nur Platz vier? Heute Abend steigt das Spiel um Platz 3 der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019 zwischen England und Schweden. Die Partie wird um 17 Uhr in Nizza angepfiffen.

Es ist das kleine Finale - vs. . Beide Mannschaften musste sich im Halbfinale geschlagen geben. Während England in der Runde der letzten vier nicht über eine 1:2-Niederlage gegen die USA hinauskam. verloren auch die Schwedinnen gegen die Niederlande denkbar knapp mit 0:1 nach Verlängerung.

Nach 2015 ist es für die englische Nationalmannschaft bereits die zweite Chance nacheinander, sich den dritten Platz bei der WM zu sichern. Vor vier Jahren siegte England im kleinen Finale mit 1:0 gegen Deutschland. Bei der WM 2015 erlebten die Schwedinnen dagegen ein enttäuschendes Turnier und scheiterten schon im Achtelfinale an den DFB-Frauen. Die beste Platzierung bei einer WM - Vizeweltmeister 2003 - können die Skandinavier zwar nicht mehr toppen, dennoch soll nun die Bronzemedaille her.

England oder Schweden - Wer gewinnt das Spiel um Platz 3? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das kleine Finale der Frauen-WM heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

England vs. Schweden: Das Spiel um Platz 3 der Frauen-WM im Detail

Duell England vs. Schweden Datum Samstag, 06. Juli 2019 || 17 Uhr Ort Allianz Riviera, Nizza ( ) Zuschauer 35.624 Plätze

England vs. Schweden heute live im TV verfolgen - geht das?

Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase. Das Spiel um Platz 3 zwischen England und Schweden ist heute Abend das vorletzte Spiel der Endrunde, bevor sich am Sonntagabend im Finale die USA und die Niederlande gegenüberstehen. Aber eines nach dem anderen: Welcher Sender zeigt / überträgt denn das Spiel um Platz 3 heute überhaupt live im TV?

Für die TV-Übertragungen der Frauen-WM sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, zuständig. Beide Sender haben sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigen alle Spiele der Frauen-WM abwechselnd live im Free-TV. Neben ARD und ZDF ist auch DAZN im Besitz des Übertragungspakets der Frauen-WM, zeigt die Top-Spiele aber ausschließlich im LIVE-STREAM im Internet.

Das ZDF zeigt / überträgt England vs. Schweden heute live im Free-TV

Der Samstagabend steht im Zeichen des Frauenfußballs. Die Weltmeisterschaft 2019 bestimmt das TV-Programm des ZDF. Denn das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 zwischen England und Schweden heute live und in voller Länge im Free-TV. Der Fußballabend ist damit gerettet.

Bereits ab 16.30 Uhr geht das ZDF mit der Vorberichterstattung auf Sendung und versorgt Euch mit den spannendsten Geschichten rund um das kleine Finale der Frauen-WM. Pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 17 Uhr, geht es rein ins Stadion. Ihr verpasst im Free-TV-Programm des ZDF weder die Nationalhymnen noch die spannenden 90 Minuten plus möglicher Verlängerung samt Elfmeterschießen. Durchs Programm bei England vs. Schweden führt Euch folgendes ZDF-Duo

Zeigt / überträgt die ARD England vs. Schweden heute live im Free-TV?

Das ist nicht der Fall. Schließlich haben sich, wie bereits erläutert, beide öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragungen der Spiele der Frauen-WM untereinander aufgeteilt. Zeigt das ZDF ein Spiel live, hat die ARD Sendepause - und umgekehrt. Da das Zweite Deutsche Fernseher die Übertragung des Spiels um Platz 3 zwischen England und Schweden übernimmt, wird dieses Duell nicht live im TV-Programm der ARD zu sehen sein.

Stattdessen zeigt / überträgt Das Erste das Finale der Frauen-WM zwischen den USA und der Niederlande am morgigen Sonntagabend um 17 Uhr.

England vs. Schweden heute im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's!

Wer das Duell lieber über das Angebot des LIVE-STREAMS im Internet schauen möchte, hat genau zwei Möglichkeiten, England vs. Schweden live zu verfolgen. Welche zwei LIVE-STREAMS zum Spiel um Platz 3 zur Verfügung stehen, erklären wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt England vs. Schweden heute im LIVE-STREAM

In puncto LIVE-STREAMS im Internet ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. Denn das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist gespickt mit Spitzenfußball aus Europa und der ganzen Welt. Auch die Frauen-WM gehört zum Portfolio. Dementsprechend zeigt / überträgt DAZN das Spiel um Platz 3 zwischen England und Schweden heute in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN wie gewohnt bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff. Ab diesem Zeitpunkt werdet Ihr von Kommentator Mario Rieker, der Euch den ganzen Fußballabend hinweg begleitet, mit den spannendsten Fakten rund um die Partie sowie mit beiden Startformationen versorgt, um perfekt vorbereitet in das Duell zwischen England und Schweden zu gehen.

Wie kann ich England vs. Schweden heute im LIVE-STREAM bei DAZN kostenlos sehen?

Um den LIVE-STREAM zu England vs. Schweden verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN. Seid Ihr im Besitz eines solchen, könnt Ihr den Stream direkt starten. Doch auch Nicht-Kunden aufgepasst: Seid Ihr bislang noch nicht bei DAZN registriert, könnt Ihr England vs. Schweden sogar vollkommen kostenlos erleben. Ihr müsst Euch dafür lediglich einen kostenlosen Probemonat sichern und schon genießt Ihr das Spiel um Platz 3 der Frauen-WM gratis sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Schließt Ihr jetzt Euren Gratismonat ab, erlebt Ihr sowohl England vs. Schweden als auch das Finale der Frauen-WM USA vs. Niederlande live und kostenlos. Zudem überträgt DAZN das Finale der Copa America sowie die Top-Spiele des Afrika-Cups. Sommerpause = Langeweile? Fehlanzeige. Denn DAZN versorgt Euch in der Vorbereitungsphase mit zahlreichen Testspielen der europäischen Top-Teams in verschiedenen LIVE-STREAMS.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro für das komplette Programm und könnt das DAZN-Abo jederzeit monatlich kündigen. Verfügbar ist DAZN auf Eurem Computer / Laptop unter www.dazn.de. Ihr könnt den Streamingdienst aber auch auf Eurem Handy, Tablet oder Eurem Smart-TV nutzen. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose DAZN-App aus den gängigen Portalen herunter und genießt die zahlreichen LIVE-STREAMS:

ZDF zeigt / überträgt England vs. Schweden heute im LIVE-STREAM auf ZDFsport.de

Neben DAZN zeigt / überträgt auch das ZDF das Spiel um Platz 3 zwischen England und Schweden heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Den ZDF-Stream findet Ihr im Internet unter www.ZDFsport.de. Dort läuft die Übertragung analog zum TV-Programm.

Auch der LIVE-STREAM startet mit Beginn der Vorberichterstattung um 16.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt verpasst Ihr keine Sekunde des Duells zwischen England und Schweden, welches um 17 Uhr angepfiffen wird. Um den LIVE-STREAM nutzen zu können, ist keine Anmeldung und kein Abonnement notwendig.

Während der LIVE-STREAM zu England vs. Schweden auf Eurem Computer / Laptop unter www.ZDFsport.de abrufbar ist, könnt Ihr das Spiel um Platz 3 der Frauen-WM auch problemlos auf Euren mobilen Geräten schauen. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose App der ZDF-Mediathek aus den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store herunter.

England vs. Schweden heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt leider keine Möglichkeit, das Spiel um Platz 3 live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, dann präsentieren wir Euch in diesem Abschnitt eine echte Alternative: Der LIVE-TICKER von Goal zu England vs. Schweden.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr stets auf der Höhe und verpasst keine Entscheidung des Spiel um Platz 3 bei der Frauen-WM. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen relevanten Spielszenen und beginnen sogar schon wenige Minuten vor dem Anpfiff damit, Euch mit alle wichtigen Informationen zu versorgen.

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal: Die beste Alternative, wenn Ihr England vs. Schweden nicht live im TV oder LIVE-STREAM schauen könnt. Klickt Euch mal rein! Oder sichert Euch die kostenlose Goal-App in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder iTunes-Store.

England vs. Schweden: Die Aufstellungen

Welche Elf steht für England von Beginn an auf dem Feld? Mit welcher Startaufstellung geht Schweden ins Spiel um Platz 3 der Frauen-WM? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff beide Startformationen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr beide Aufstellungen an dieser Stelle.

