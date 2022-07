England vs. Österreich: Das Eröffnungsspiel der Frauen-EM 2022 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Das Eröffnungsspiel der Frauen-EM steht an. Gastgeber England trifft auf Österreich. Die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am heutigen Mittwochabend (6. Juli 2022) findet das Eröffnungsspiel der Frauen-EM 2022 statt. Gastgeber England trifft dabei auf die österreichische Nationalmannschaft. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester.

England ist sicherlich einer der Mitfavoriten auf den EM-Titel. In der Qualifikation zur EM kassierte man kein einziges Gegentor und schoss dabei selbst 68 Tore. Gegen Österreich konnte man sich bei der EM-Quali ebenfalls mit 1:0 durchsetzen. Wer heute Abend beim ersten Spiel der diesjährigen EM die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 21 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

England vs. Österreich heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung England vs. Österreich Wettbewerb EM - Gruppenphase Anpfiff 6. Juli - 21 Uhr Spielort Old Trafford (Manchester)

England vs. Österreich heute live: Das Spiel im TV verfolgen

Wenn Ihr Euch fragt, ob die Partie zwischen England und Österreich im TV übertragen wird, dann haben wir gute Nachrichten für Euch. Die Partie wird im Free-TV gezeigt, verantwortlich für die Übertragung ist dabei die ARD.

Ab 20:15 Uhr könnt Ihr einschalten und die Vorberichterstattung mit Moderator Claus Lufen und Nia Künzer sehen, bevor dann um 21 Uhr Kommentatorin Christina Graf das Mikrofon übernimmt.

England vs. Österreich heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Für die heutige Partie stehen Euch dafür sogar zwei verschiedene Optionen offen. Um welche genau es sich dabei handelt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

England vs. Österreich heute live: Der LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur TV-Übertragung bietet auch die ARD einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr ganz einfach über die ARD-Website abrufen, den Link dazu haben wir Euch hier schon einmal rausgesucht.

Der LIVE-STREAM ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenlos, alles was Ihr zum Zusehen benötigt ist ein internetfähiges Gerät.

England vs. Österreich heute live: Mit DAZN die Partie im LIVE-STREAM sehen

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr das Spiel per LIVE-STREAM sehen könnt, stellt der Streamingdienst DAZN dar. Hier seht Ihr alle Spiele der Frauen-EM per STREAM. Das ist aber natürlich längst nicht alles was es dort zu sehen gibt.

DAZN zeigt auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, genauso wie LaLiga, Serie A und Ligue 1. Dazu kommen noch Übertragungen der Champions League, NBA, NFL u.v.m. Auch Fans von Darts, Golf oder Kampfsport kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Apropos Kosten: Bei DAZN müsst Ihr mit 29,99 Euro pro Monat für das Monatsabo rechnen, im Jahresabo werden monatlich 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro fällig. Dafür erhaltet Ihr dann Zugang zu allen Inhalten bei DAZN.

Habt Ihr also ein gültiges Abo abgeschlossen und verfügt über ein internetfähiges Gerät, könnt Ihr ab 21:00 Uhr dort England vs. Österreich mit Kommentator Christoph Fetzer sehen.

Mehr Infos zu DAZN:

England vs. Österreich heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Partie England vs. Österreich

England vs. Österreich heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.