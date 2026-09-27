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England Men Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin

"England gibt sich dem Chaos hin": Thomas Tuchel nach "katastrophaler Defensivleistung" gegen Spanien am Pranger

UEFA Nations League A
T. Tuchel
H. Kane
England - Spanien
England
Spanien

Am ersten Spieltag der Nations League kassieren Thomas Tuchel und England eine bittere Niederlage gegen Spanien. Die Presse übt deutliche Kritik.

Dabei standen einmal mehr die fahrig agierende Defensive sowie die individuellen Fehler unmittelbar vor den spanischen Toren im Fokus.

Beim 0:1 etwa vertändelte Manchester Citys Innenverteidiger Marc Guehi den Ball im Aufbau gegen Lamine Yamal, der den Fehler wiederum eiskalt ausnutzte und zur frühen Führung (6.) traf.

Auch beim 2:2 sah die englische Hintermannschaft in Person von Nico O’Reilly nicht gut aus. Der ebenfalls bei ManCity unter Vertrag stehende Linksverteidiger spielte die Kugel ohne Not in den Fuß von Gegenspieler Dani Olmo. Der Ex-Leipziger leitete das Spielgerät schließlich zu Alex Baena weiter, der aus rund 16 Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf.

Bereits einige Minuten zuvor hatte Harry Kane die große Möglichkeit zur Vorentscheidung leichtfertig vergeben. Der Stürmer vom FC Bayern München scheiterte vom Elfmeterpunkt, nachdem Spaniens Rodri Jude Bellingham im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. England hatte Yamals Führungstreffer noch vor der Pause nach Toren von Kane (40.) und Anthony Gordon (36.) gedreht, ehe Baena (60.) und Mikel Oyarzabal (74.) für die Furia Roja zuschlugen.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Thomas Tuchel und England gegen Kroatien und Tschechien gefordert

Von einer "katastrophalen Defensivleistung" schrieb die Daily Mail. "Thomas Tuchel dürfte den Druck spüren. Er entwickelt eine unglückliche Angewohnheit - eigentlich sollte es sein besonderes Merkmal sein, England über die Ziellinie zu schleppen, doch er war erneut machtlos, als Spanien den Klassenunterschied deutlich machte."

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatten Tuchels Three Lions eine Führung im Halbfinale gegen Argentinien ebenfalls leichtfertig verspielt. Damals hatte es vor allem an den defensiven Einwechslungen des deutschen Trainers scharfe Kritik gegeben.

"England findet seine DNA: Defensively Not Able (dt. defensiv untauglich)", urteilte der Telegraph, während die BBC mahnte: "England gibt sich dem Chaos hin – aber es benötigt Kontrolle, um die großen Preise zu gewinnen." Laut der Sun waren "Guehis Schnitzer und Kanes Elfer-Fehlschuss" für die Niederlage hauptverantwortlich.

Durch die Pleite zum Auftakt stehen Tuchel und England zunächst auf den dritten Tabellenplatz in Gruppe 3. Die nächsten Gegner sind Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), ehe es am 6. Oktober bereits zum Rückspiel mit den Tschechen kommt.

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Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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