"England gibt sich dem Chaos hin": Thomas Tuchel nach "katastrophaler Defensivleistung" gegen Spanien am Pranger

Dabei standen einmal mehr die fahrig agierende Defensive sowie die individuellen Fehler unmittelbar vor den spanischen Toren im Fokus.

Beim 0:1 etwa vertändelte Manchester Citys Innenverteidiger Marc Guehi den Ball im Aufbau gegen Lamine Yamal, der den Fehler wiederum eiskalt ausnutzte und zur frühen Führung (6.) traf.

Auch beim 2:2 sah die englische Hintermannschaft in Person von Nico O’Reilly nicht gut aus. Der ebenfalls bei ManCity unter Vertrag stehende Linksverteidiger spielte die Kugel ohne Not in den Fuß von Gegenspieler Dani Olmo. Der Ex-Leipziger leitete das Spielgerät schließlich zu Alex Baena weiter, der aus rund 16 Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf.

Bereits einige Minuten zuvor hatte Harry Kane die große Möglichkeit zur Vorentscheidung leichtfertig vergeben. Der Stürmer vom FC Bayern München scheiterte vom Elfmeterpunkt, nachdem Spaniens Rodri Jude Bellingham im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. England hatte Yamals Führungstreffer noch vor der Pause nach Toren von Kane (40.) und Anthony Gordon (36.) gedreht, ehe Baena (60.) und Mikel Oyarzabal (74.) für die Furia Roja zuschlugen.

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Thomas Tuchel und England gegen Kroatien und Tschechien gefordert

Von einer "katastrophalen Defensivleistung" schrieb die Daily Mail. "Thomas Tuchel dürfte den Druck spüren. Er entwickelt eine unglückliche Angewohnheit - eigentlich sollte es sein besonderes Merkmal sein, England über die Ziellinie zu schleppen, doch er war erneut machtlos, als Spanien den Klassenunterschied deutlich machte."

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatten Tuchels Three Lions eine Führung im Halbfinale gegen Argentinien ebenfalls leichtfertig verspielt. Damals hatte es vor allem an den defensiven Einwechslungen des deutschen Trainers scharfe Kritik gegeben.

"England findet seine DNA: Defensively Not Able (dt. defensiv untauglich)", urteilte der Telegraph, während die BBC mahnte: "England gibt sich dem Chaos hin – aber es benötigt Kontrolle, um die großen Preise zu gewinnen." Laut der Sun waren "Guehis Schnitzer und Kanes Elfer-Fehlschuss" für die Niederlage hauptverantwortlich.

Durch die Pleite zum Auftakt stehen Tuchel und England zunächst auf den dritten Tabellenplatz in Gruppe 3. Die nächsten Gegner sind Tschechien (29. September) und Kroatien (3. Oktober), ehe es am 6. Oktober bereits zum Rückspiel mit den Tschechen kommt.