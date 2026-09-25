England gegen Spanien: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 26. Sept. 2026 - 14:45 Wembley

England und Spanien stoßen am 26. September 2026 um 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST) an.

Schwergewichts-Neuauflage in Gruppe A3

England kehrt ins Wembley-Stadion zurück und empfängt am 1. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Gruppe A3 Weltmeister Spanien. Nach dem torreichen dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 will England unter Thomas Tuchel im eigenen Land direkt ein Ausrufezeichen setzen. Für Spanien bietet die Reise nach London direkt nach dem WM-Triumph die sofortige Chance, in einer umkämpften Gruppe mit Kroatien und Tschechien die Kontrolle zu übernehmen.

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Torreiches Spektakel krönt die Weltmeisterschaft

England geht in das Topspiel am Samstag nach einer Kampagne mit Bronze-Medaille in Nordamerika. Nach knappen Siegen in der K.-o.-Phase erreichte England das Halbfinale und beendete das Turnier mit einem dramatischen 6:4-Sieg gegen Frankreich im Spiel um Platz drei. Bukayo Saka, Jude Bellingham und Declan Rice bilden weiter das Gerüst Englands und geben den Gastgebern vor dem Start in die Nations League reichlich Offensivgefahr.

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Weltmeister reist nach London

Spanien reist als derzeit beste Nationalmannschaft der Welt nach dem WM-Triumph in Nordamerika nach London. Das Team von Luis de la Fuente spielte ein makelloses Sommerturnier und setzte im Mittelfeld auf Rodri und Pedri sowie auf das dynamische Flügelspiel von Lamine Yamal und Nico Williams.

Taktisches Duell zwischen europäischen Schwergewichten

Duelle zwischen diesen beiden Nationen haben eine reichhaltige jüngere Geschichte, darunter Spaniens knapper Sieg im Finale der EM 2024. Englands Zentrale mit Jude Bellingham, Declan Rice und Phil Foden will Spaniens Rhythmus im Mittelfeld stören. Gleichzeitig wird La Roja auf technische Flüssigkeit, Pressing und schnelles Flügelspiel setzen, um Englands Abwehrreihe zu knacken. Da früh in Gruppe A3 bereits Momentum auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Samstag Weltklasse-Intensität vom Anpfiff an.

Mögliche Startelfs

England: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Spanien: Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal

Teamnews & Kader

Thomas Tuchel hat für England noch keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt, doch im Kader hat es bedeutende Veränderungen gegeben. Trent Alexander-Arnold und Cole Palmer wurden zurückgeholt, während Tino Livramento nach einer neuen Verletzung im Training von Newcastle voraussichtlich passen muss, was Tuchel auf den Außenverteidigerpositionen nur wenige Optionen lässt. Vollständige Teamnews und weitere Updates werden näher am Anpfiff bestätigt.

Luis de la Fuente hat für die Nations-League-Spiele einen 26-Mann-Kader Spaniens benannt. Fermin Lopez und Dean Huijsen kehren zurück, und der Weltmeister will den Schwung der Weltmeisterschaft in den neuen Wettbewerbszyklus mitnehmen. Weitere Details zur Aufstellung werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

England geht mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, die einzige Niederlage gab es im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien. Tuchels Team gewann im jüngsten Auftritt mit 6:4 gegen Frankreich und setzte sich im Turnierverlauf auch gegen Norwegen, Mexiko und DR Kongo durch. Dabei erzielte es in diesen fünf Spielen 11 Tore und kassierte sechs.

Spaniens vergangene fünf Spiele erzählen eine völlig andere Geschichte. Das Team von de la Fuente gewann alle fünf ohne Niederlage, erzielte sieben Tore und kassierte nur zwei. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft, und während des gesamten Turniers verlor Spanien kein einziges Spiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der EM 2024, als Spanien England mit 2:1 besiegte. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt, dass Spanien insgesamt die bessere Bilanz hat, auch wenn England in der Nations League 2018/19 in Sevilla mit 3:2 gewann. Außerdem trennten sich beide Teams im November 2016 in einem Freundschaftsspiel 2:2.

Tabelle

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Kroatien CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tschechien CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 England ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Spanien ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg



