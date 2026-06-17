England gegen Kroatien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Dallas Stadium

England gegen Kroatien beginnt am 17. Juni 2026 um 20:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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England gegen Kroatien: Hintergrundinformationen

Das Duell in Texas hat große Bedeutung für beide Teams, die in einer der stärksten Gruppen des Turniers optimal starten wollen. Unter wachsendem Druck daheim will Englands Trainer Thomas Tuchel zeigen, dass sein flüssiger, aggressiver Stil auf der größten Fußballbühne funktioniert. Er führt eine gut organisierte, unerbittliche Mannschaft an, die auf ihrem Weg zum weltweiten Erfolg Eindruck hinterlassen will. Ihnen steht eine disziplinierte, widerstandsfähige kroatische Mannschaft unterZlatko Dalić gegenüber. Ihr pragmatisches Spielsystem und ihre ruhige Technik machen es schwer, die Abwehr zu durchbrechen. Die Mannschaft setzt auf kollektiven Einsatz und die Erfahrung ihrer Spieler, um Favoriten zu frustrieren und zu bestrafen. Im AT&T Stadium von Dallas mit moderner Infrastruktur und lautstarkem Publikum dürfte die Partie zu den Höhepunkten der Auftaktrunde zählen.

Da mit Ghana und Panama zwei weitere starke Teams in Gruppe L stehen, darf sich niemand einen Fehlstart leisten. England sieht die Partie als Chance, den eigenen Anspruch in der Weltelite zu festigen, den nächsten Schritt Richtung Wiederholung oder gar Übertreffung des Titels von 1966 zu machen und die taktischen Fortschritte unter dem Trainer zu zeigen. Kroatien will beweisen, dass diese Generation die Erwartungen erneut übertrifft und von der mentalen Freiheit sowie der Turniertradition profitiert, die durch die jüngsten Podiumsplatzierungen entstanden sind. In Arlington werden Intensität und Druck eines WM-Eröffnungsspiels sichtbar sein. Kollektives Gegenpressing, präzises Mannschaftsmanagement und klinische Aktionen im letzten Drittel entscheiden über den wertvollen Auftaktsieg.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Englands souveräner Qualifikationsmarsch

Die "Three Lions" blieben in den UEFA-Qualifikationsrunden ungeschlagen und lösten so ihr Ticket für Nordamerika. Statt sich auf das Nervenkrimi der Play-offs einzulassen, dominierte England Gruppe K und zeigte dabei Taktik, Kontrolle und Kadertiefe.

Die Grundlage für ihren erfolgreichen Siegeszug durch Europa bildete eine starke Kombination aus präzisen Angriffsabläufen und einer disziplinierten Defensivstruktur. Unter der anfänglichen Leitung des Übergangsteams des englischen Fußballverbands (FA) vor der Ernennung von Thomas Tuchel legte England ein hohes Tempo vor und besiegte regionale Rivalen auswärts, darunter ein 5:0 in Belgrad gegen Serbien. Weil die Mannschaft im gesamten Qualifikationszyklus kaum Punkte abgab und sich den ersten Platz mit Souveränität sicherte, buchte sie die direkte Qualifikation für die Endrunde und konnte sich früh auf die Feinabstimmung ihres Taktikplans für die Hauptphase konzentrieren.

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Kroatiens beharrlicher Weg ins Turnier

Während England auf kalte Effizienz setzte, sicherten sich die "Vatreni" ihr Ticket durch eine Phase, die von taktischer Geduld, der Ruhe ihrer Routiniers und großer Reife geprägt war. In einem starken europäischen Feld baute Kroatien auf seine Turniererfahrung und löste jeden Druck frühzeitig.

Entscheidend war ihr kluges Spielmanagement sowie die Stabilität im Mittelfeld. Unter der langjährigen Führung von Zlatko Dalić baute das Team junge Spieler in den erfahrenen Kern ein. Kroatien machte seine Heimspiele fast uneinnehmbar und blieb auch auswärts ruhig. So sicherte sich die Mannschaft schon vor dem letzten Spieltag das direkte Ticket für die Endrunde und zeigte, dass ihr Konzept für die große Bühne passt.

England gegen Kroatien: Aufstellungen

Aufstellung England

Die "Three Lions" bereiten sich in Texas vor und verfügen über einen breiten 26-Mann-Kader, der seine Titelambitionen früh zeigen will. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel agiert die Mannschaft fokussiert und passt sich schnell an seine genauen Anforderungen an. Englands größter Trumpf vor dem Auftaktspiel ist die Tiefe im Angriff, die dem Team viele Optionen bietet, seine Taktik spontan anzupassen.

Kapitän Harry Kane führt den Angriff an, Bukayo Saka unterstützt ihn mit Tempo und klaren Entscheidungen. Jude Bellingham agiert als offensiver Spielmacher und treibt das Spiel aus dem Mittelfeld an. Declan Rice und Kobbie Mainoo sichern das defensive Mittelfeld, John Stones organisiert die Abwehr und sorgt für einen geordneten Spielaufbau.

Kroatien: Aufstellung

Die "Vatreni" kamen in Dallas an und zeigten ihre typische Ruhe. Sie stützen sich auf eine starke Turnierbilanz, mit der sie oft favorisierte Teams hinter sich gelassen haben. Nationaltrainer Zlatko Dalić nominierte einen 26-Mann-Kader, der Erfahrung und jugendlichen Schwung verbindet. Kroatiens größte Stärke ist Stabilität unter Druck; Dalićs bevorzugtes System wirkt selbstbewusst.

Im Zentrum agiert weiterhin Luka Modrić. Gemeinsam mit Mateo Kovačić bestimmt er das Tempo und sichert dem Team einen pressresistenten Mittelfeldmotor. Im Sturm nutzt Bruno Petković seine Physis, um Innenverteidiger zu binden und so Räume für Andrej Kramarić zu schaffen. In der Abwehr ist Joško Gvardiol wieder fit. Seine vorwärtsgerichteten Pässe und robusten Duelle stabilisieren die Abwehr – ein sicheres Schild vor dem verlässlichen Stammtorhüter Dominik Livaković.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Thomas Tuchel (England)

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Als Turnierstratege und Meister des Schachspiels auf dem Platz verleiht Thomas Tuchel der englischen Nationalmannschaft einen klaren Vorteil und eine präzise Spielführung. Der deutsche Taktiker, der nach dem Gewinn kontinentaler Titel bei Europas Top-Vereinen ins internationale Rampenlicht trat, setzt auf taktische Effizienz und strukturelle Flexibilität. Er hat die "Three Lions" von passivem Ballbesitz weggeführt und fordert einen präzisen Spielplan, der K.o.-Spiele unter hohem Druck dominieren soll.

Sein flexibles, ballbesitzorientiertes Konzept setzt auf positionelle Überlegenheit und schnelle Konter. Er nutzt meist ein 3-4-2-1 oder ein asymmetrisches 4-2-3-1, wobei invertierte Spielmacher das Zentrum kontrollieren und dynamische Außenverteidiger die Abwehr strecken. Er fordert technische Präzision, öffnet mit kurzen Aufbauphasen Räume und schlägt dann mit schnellen Vertikalpässen zu. In Dallas will er kreative Freiheit mit defensiver Stabilität verbinden und das Mittelfeldduo diszipliniert halten, um Ballverluste zu vermeiden.

Zlatko Dalić (Kroatien)

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Als Architekt der "goldenen Generation" Kroatiens zeigt Zlatko Dalić Gelassenheit, Souveränität und Führungsstärke. Der erfahrene Trainer führte die Nationalmannschaft zu historischen Erfolgen auf der Weltbühne und schuf ein eng verbundenes Team, das auf mentaler Stärke, taktischer Reife und Vertrauen unter Druck baut. Dalić schöpft das Potenzial seines legendären Mittelfeldkerns voll aus und integriert zugleich junge, energiegeladene Defensivtalente nahtlos in die Mannschaft.

Dalić lässt seine Mannschaft im technisch überlegenen, ballbesitzorientierten 4-3-3-System spielen, um Tempo und Rhythmus zu kontrollieren. Seine Taktik setzt auf pressresistente Muster im Mittelfeld; kurze, präzise Kombinationen sollen den Gegner ermüden und das Spiel aus der Tiefe diktieren. Ohne Ball formiert Kroatien einen kompakten Mittelfeldblock, der die Räume im Zentrum schließt und das Spiel durch schnelles Umschalten auf die Flügel lenkt. Seine größte Herausforderung in diesem prestigeträchtigen Eröffnungsspiel besteht darin, Englands explosive Angriffsreihe zu stören, in Umschaltphasen diszipliniert zu bleiben und das Spiel durch präzises Management in vertraute, langsamere Bahnen zu lenken.

26-Mann-WM-Kader

Englischer WM-Kader

Torhüter: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Verteidiger: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Stürmer: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Kroatiens WM-Kader

Torhüter: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Verteidiger: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Mittelfeld: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jaković, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Stürmer: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

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England gegen Kroatien: Die wichtigsten Duelle

Harry Kane gegen Josip Šutalo: Dieses Duell im Strafraum steht sinnbildlich für den direkten Vergleich zweier Schwergewichte. Kane, Englands torgefährlicher Kapitän, führte die Mannschaft ungeschlagen nach Nordamerika und glänzt mit klugem Spielaufbau, tiefen Läufen in den Raum und kalter Abschlussstärke. Šutalo steht im Fokus und muss mit seiner robusten Art, seiner guten Positionierung und seinem Timing in den Kopfballduellen Kane stoppen, damit dieser sich nicht drehen oder die Stürmer auf den Flügeln bedienen kann.

Bukayo Saka gegen Joško Gvardiol: Saka geht als Englands explosiver Offensivmotor auf den Außenbahnen ins Turnier und besticht durch direkte Beschleunigung, präzise Züge nach innen und starke Dribblings im Eins-gegen-Eins. Er wird jeden noch so kleinen Freiraum auf der Flanke suchen, den er nutzen kann, sobald das Spiel nach vorne verlagert wird. Gegenüber steht ihm mit Joško Gvardiol ein Weltklasse-Verteidiger von großer Robustheit. Kann Sakas Tempo plus seine Finten den physisch starken kroatischen Abwehrchef ausschalten, der Top-Flügelspieler stoppen und Angriffe unterbinden kann?

Jude Bellingham gegen Mateo Kovačić: Das ultimative taktische Duell im Mittelfeld Kovačić agiert als unermüdlicher, pressresistenter Spielmacher der "Vatreni". Er glänzt mit starken Ballführerstatistiken, präzisen Duellen und Ruhe unter Druck, um seine Abwehr zu schützen. Bellingham soll diesen Schutzwall durchbrechen und das Angriffstempo der Three Lions aus dem offensiven Mittelfeld steuern. Er setzt dazu kraftvolle Vorstöße und geschickte Überzahlaktionen im Halbraum ein, lockt Kovačić aus seiner Position und leitet Englands vertikale Umschaltphasen ein.

Team-News & Kader

Thomas Tuchel hat die voraussichtliche Startelf für England noch nicht bestätigt. Vor dem Spiel meldete der Verband keine Verletzungen oder Sperren. Weitere Details will der Staff kurz vor dem Anpfiff bekannt geben, während die Vorbereitung in Florida läuft.

Auch für Kroatien unter Zlatko Dalic gibt es noch keine bestätigten Informationen. Bisher liegen keine Meldungen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf hat Dalic noch nicht genannt. Weitere Updates zum Kader folgen in den Tagen vor dem Spiel.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England weist eine gemischte Bilanz auf und gewann drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Am 6. Juni feierte die Mannschaft ein 1:0 im Freundschaftsspiel gegen Neuseeland, verlor jedoch im März 1:0 gegen Japan und spielte gegen Uruguay 1:1. Zuvor gewann England in der WM-Qualifikation gegen Albanien und Serbien und blieb dabei zweimal ohne Gegentor.

Auch Kroatiens Form ist unbeständig. Am 7. Juni besiegte das Team Slowenien 2:1, nur wenige Tage nach der 0:2-Niederlage gegen Belgien am 2. Juni. Im April verlor Kroatien 1:3 gegen Brasilien. Vor der Pleite gegen Belgien gewann die Mannschaft zweimal: 3:0 gegen Kolumbien und 3:0 gegen Montenegro. In den vergangenen fünf Partien erzielte Dalics Team neun Tore, kassierte aber auch sieben Gegentore.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams fand am 13. Juni 2021 bei der Europameisterschaft statt und endete mit einem 1:0-Erfolg für England. England gewann drei der letzten fünf Duelle, Kroatien holte einen Sieg und ein Spiel endete remis. Der kroatische Erfolg datiert vom WM-Halbfinale 2018, als die Mannschaft England 2:1 besiegte und ins Finale einzog. In diesen fünf Partien fielen 14 Tore, neun davon erzielte England, darunter beim 5:1 in der Qualifikation im September 2009.

Tabelle

In Gruppe L führt Kroatien aktuell vor England, das Rang zwei innehat.