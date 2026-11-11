So seht Ihr England gegen Kroatien mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Wembley

England empfängt Kroatien am Donnerstagabend im Wembley-Stadion zum Spiel der Gruppe A3 in der UEFA Nations League. Die Mannschaft von Thomas Tuchel will ihre Position in der Gruppentabelle festigen.

Die Begegnung hat über das Spiel selbst hinaus besondere Bedeutung. Harry Kane steht davor, mit seinem 126. Länderspiel den langjährigen Einsatzrekord von Peter Shilton für Englands Männernationalmannschaft zu brechen. Damit würde er den legendären Torhüter übertreffen, der den Rekord seit 1989 hält. Im Wembley-Stadion ist vor dem Spiel eine besondere Zeremonie geplant, bei der Shilton anwesend sein wird, um die Rekordübergabe zu begleiten.

Auch Kanes Triumph beim Ballon d’Or wird vor heimischem Publikum gewürdigt. Das verleiht einem ohnehin historischen Abend für den englischen Fußball einen feierlichen Rahmen. Der Stürmer des FC Bayern München peilt 100 Länderspieltore an und zeigt keine Anzeichen, langsamer zu werden.

Kroatien reist unter Slaven Bilic nach einer schwierigen Nations-League-Kampagne an. Die jüngsten Duelle mit England waren einseitig, und die Gäste müssen sich deutlich steigern, um eine weitere hohe Niederlage im Wembley-Stadion zu vermeiden.

Englands junges Aufgebot sorgt weiterhin für Aufmerksamkeit. Der 18-jährige Rio Ngumoha wurde nach überzeugenden Leistungen im Verein erneut berufen. Dazu zählt ein herausragender Auftritt bei Liverpools Champions-League-Sieg gegen Villarreal. Er wird darauf hoffen, auch auf internationaler Bühne wieder zum Einsatz zu kommen.

Jude Bellingham bringt seine bei Real Madrid gezeigte Qualität ins englische Mittelfeld im Wembley-Stadion ein, während Declan Rice der Zentrale Stabilität verleiht. England geht mit großer Kaderbreite und Rückenwind in diese Partie.

Alle Informationen dazu, wie Ihr England gegen Kroatien live sehen könnt, findet Ihr unten.

Personal und Kader