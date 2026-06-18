England gegen Ghana: Alle Infos zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Gruppe L Boston Stadium

England gegen Ghana beginnt am 23. Juni 2026 um 20:00 Uhr GMT und 16:00 Uhr EST.

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England gegen Ghana: Hintergrundinformationen

Das Duell ist wichtig, weil beide Teams in Gruppe L an ihre Siege vom ersten Spieltag anknüpfen wollen. Nach dem ersten Spieltag führen beide Teams mit jeweils drei Punkten die Tabelle an: England gewann in Dallas 4:2 gegen Kroatien, Ghana setzte sich in Toronto 1:0 gegen Panama durch. Im Boston Stadium (Gillette Stadium) bleibt daher kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass Flexibilität im Spielsystem und schnelle Regeneration nach den intensiven Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Englands Trainer Thomas Tuchel muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft nach dem offenen Spiel, in dem sie gegen die Kroaten zwei Gegentore kassierte, ihre defensive Konzentration beibehält. Tuchel setzt auf seine Offensivkräfte – angeführt von der Kreativität von Jude Bellingham und der Abschlussstärke von Kapitän Harry Kane –, um das Tempo zu bestimmen, die zentralen Spielachsen zu dominieren und die widerstandsfähige afrikanische Abwehr zu knacken. Auf der anderen Seite steht eine solide und kämpferische ghanaische Mannschaft unter dem erfahrenen Taktiker Carlos Queiroz. Queiroz schreibt Geschichte, da er zum fünften Mal in Folge bei einem Turnier dabei ist. Sein gut organisiertes Defensivkonzept brachte im Auftaktspiel einen Zu-Null-Sieg. Die "Black Stars" setzen auf einen hartnäckigen Plan und einen gefährlichen Umschaltmoment, mit dem sie auch Top-Gegner bestrafen können.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

England 4:2 Kroatien

Tuchels Mannschaft lieferte eines der spannendsten Spiele der Eröffnungsrunde und gewann in Dallas 4:2 gegen Kroatien. Kapitän Harry Kane führte die Offensive souverän an, brachte sein Team in der 12. Minute per Elfmeter in Führung und erzielte kurz vor der Pause seinen zweiten Treffer.

Die Kroaten glichen durch die Tore von Martin Baturina und Petar Musa zweimal aus. Nach der Pause stellte Jude Bellingham sofort die Führung wieder her, und Marcus Rashford machte in der 85. Minute den 4:2-Endstand perfekt. Das offene Spiel legte zwar defensive Schwachstellen offen, die Tuchel nun beheben muss, doch die "Three Lions" sicherten sich dank der besseren Tordifferenz den ersten Platz in Gruppe L.

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Ghana 1:0 Panama

Die Mannschaft von Carlos Queiroz zeigte in Toronto klare Taktik und erkämpfte sich in einem intensiven Duell einen 1:0-Sieg gegen Panama. Die "Black Stars" setzten in einer vorsichtigen ersten Halbzeit vor allem auf ihre Abwehr, und Torhüter Lawrence Ati Zigi parierte früh glänzend gegen einen Angriff der Panamaer.

Unter stetigem kanadischem Regen steuerte die Partie auf ein torloses Unentschieden zu, weil beiden Teams im letzten Drittel der finale Pass fehlte. Doch Queiroz’ beharrliche Taktik ging in der Nachspielzeit auf: In der 95. Minute erzielte Mittelfeldspieler Caleb Yirenkyi den Siegtreffer, der auf der Bank und bei den mitgereisten Fans für großen Jubel sorgte. Durch den späten Treffer bleibt Ghana mit drei Punkten punktgleich mit England und erhält einen großen psychologischen Schub für den zweiten Spieltag.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

England (Thomas Tuchel): Umstellung in der Abwehr und Konzentration im Mittelfeld

Thomas Tuchel muss an dem explosiven, temporeichen Offensivkonzept, das in Dallas gegen Kroatien vier Tore einbrachte, nichts ändern. Die individuelle Brillanz von Jude Bellingham und der tödliche Instinkt von Kapitän Harry Kane bewiesen, dass die "Three Lions" über die nötige Feuerkraft verfügen, um die Formationen von Elite-Gegnern zu überwältigen.

Er muss jedoch die Abwehrschwächen und die fehlende Kontrolle im zentralen Mittelfeld beheben, die den zwischenzeitlichen Vorsprung kosteten und noch vor der Halbzeit zwei Gegentore einbrachten. Im Auftaktspiel wackelte die Abwehr bei direkten Vertikalstößen, weil die Außenverteidiger nach vorne stürmten und die Kette dadurch auseinanderfiel. Gegen das kämpferische Ghana könnte ein Ballverlust im Mittelfeld sofort in einen schnellen Konter münden. Seine wichtigste Anpassung betrifft das defensive Mittelfeld: Tuchel muss Declan Rice anweisen, die zentralen Räume eng zu besetzen, Übergangsräume zu verengen und die Innenverteidiger davor zu schützen, in weit offenen Situationen isoliert zu werden.

Ghana (Carlos Queiroz): Aggressives Gegenpressing & Tempo im letzten Drittel

Carlos Queiroz muss das disziplinierte Defensivkonzept nicht ändern, das den Druck Panamas in Toronto abgewehrt und zum 1:0-Sieg ohne Gegentor geführt hat. Die defensive Struktur bleibt unter dem erfahrenen portugiesischen Taktiker Ghanas wichtigster Trumpf, doch der zweite Spieltag verlangt eine neue Idee, wie die Black Stars den Ball ins letzte Drittel bringen.

Gegen einen englischen Block, der sich auf ein temporeiches Laufduell einlässt, würden eine völlig passive Haltung oder ein zu seitliches Passspiel im mittleren Drittel großen Druck erzeugen. Queiroz muss seine Mannschaft daher offensiv mutiger und schneller im Umschalten machen und den "naiven" Mangel an Aggressivität aus der ersten Halbzeit beheben. Gewinnt Ghana den Ball, soll das Mittelfeld Englands frühes Gegenpressing mit schnellen, direkten Pässen nach vorn überspielen. Flügelangriffe, die die Lücken nutzen, die überlappende englische Außenverteidiger hinterlassen, könnten Tuchels Abwehr testen und die nötigen Vorlagen liefern, um den Favoriten zu überraschen.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 2. Spieltag aus?

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England vor dem Spiel in Neuengland: Tuchel fokussiert Abwehr und Schonung seiner Stars

Thomas Tuchels größte Aufgabe vor dem Spiel in New England lautet, die defensive Konzentration seiner Mannschaft zu stärken und zugleich die Belastung seiner Stars zu steuern. Zum Glück für die "Three Lions" blieben sie nach dem 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien von neuen Verletzungen und Sperren verschont, sodass Tuchel aus dem Vollen schöpfen kann.

Die vorläufige Aufstellung zeigt: England setzt auf ein flexibles 4-2-3-1-System. Torhüter Jordan Pickford bleibt zwischen den Pfosten und erwartet mehr Schutz von seiner Viererkette. Die Innenverteidiger John Stones und Ezri Konsa bilden erneut das Zentrum der Abwehr, um die in Dallas entstandenen Lücken zu schließen. Reece James und der Youngster Nico O’Reilly spielen auf den Außenbahnen. Im Mittelfeld sorgen Declan Rice und Elliot Anderson für Stabilität im Spielaufbau.

Die eigentliche Spannung bei der Aufstellung liegt darin, wie Tuchel seine kreativen Reihen aufstellt. Real Madrids Spielmacher Jude Bellingham ist nach seinem Tor am ersten Spieltag fest in der Rolle des Nummer 10 verankert, flankiert von den Torgefährten Anthony Gordon und Noni Madueke. Im Sturm wird Kapitän Harry Kane nach seinem Doppelpack gegen die Kroaten selbstbewusst die Sturmspitze anführen. Die Einwechselspieler Marcus Rashford und Bukayo Saka drängen nach ihrem erfolgreichen Zusammenspiel beim vierten Tor auf einen Platz in der Startelf.

Mannschaftsnews Ghana

Carlos Queiroz steht vor einer komplexen Auswahl- und Regenerationsaufgabe, während er sein Team auf den schweren Test gegen das englische Schwergewicht vorbereitet. Das größte Thema um die "Black Stars" ist die Lösung der Torhüterfrage sowie die hohe körperliche Belastung nach dem umkämpften 1:0-Sieg bei Regen gegen Panama.

Laut der offiziellen Aufstellung setzt Ghana auf ein 4-2-3-1-System. Die größte Sorge für Queiroz ist das Tor: Er wechselte Stammtorhüter Lawrence Ati Zigi am ersten Spieltag zur Halbzeit aus, und Ersatzmann Benjamin Asare verletzte sich in der Nachspielzeit. Das medizinische Team arbeitet seitdem ununterbrochen, um den Zustand beider Torhüter zu bewerten, bevor feststeht, wer hinter dem Innenverteidigerduo Jerome Opoku und Jonas Adjetey im Tor steht. Die Außenverteidiger Gideon Mensah und Marvin Senaya bleiben voraussichtlich auf ihren Positionen, um Englands Überlappungsangriffe über die Flügel abzuwehren.

Im Mittelfeld wollen Elisha Owusu und der Matchwinner vom ersten Spieltag, Caleb Yirenkyi, das Zentrum kontrollieren. Im Angriff will Antoine Semenyo an seine Leistung als "Spieler des Spiels" anknüpfen und den erfahrenen Star Jordan Ayew unterstützen. Kamaldeen Sulemana undErnest Nuamah besetzen die Flügel, doch der direkte Stürmer Brandon Thomas-Asante drängt nach seiner entscheidenden Vorlage in Toronto auf einen Platz in der Startelf.

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England gegen Ghana: Die wichtigsten Duelle

Harry Kane gegen Jerome Opoku

Nach zwei eiskalten Toren in Halbzeit eins gegen Kroatien bleibt Kapitän Harry Kane der zentrale Dreh- und Angelpunkt im Sturm von Thomas Tuchel. Am ersten Spieltag agierte Kane fehlerfrei, ließ sich als Anspielstation tief fallen, leitete Angriffe ein und nutzte Lücken im Strafraum. Um Ghanas geordnete Abwehr zu knacken, wird seine physische Präsenz wichtig sein. Er bindet Verteidiger, schafft Räume für nachrückende Mittelfeldspieler und verwandelt jede Chance.

Innenverteidiger Jerome Opoku soll ihn stoppen. Im ersten Spiel gegen Panama führte Opoku den zentralen Abwehrblock von Carlos Queiroz an. In Toronto stand die Abwehr sicher, Ghana gewann 1:0. Gegen den englischen Star erwartet das Team jedoch eine ganz andere, deutlich komplexere technische Aufgabe. Im Zentrum muss Opoku konzentriert bleiben, klar kommunizieren und seine gute Position nutzen, um Kanes Bewegungen zu stoppen, ihn am Drehung zu hindern und Pässe in den Strafraum zu verhindern.

Jude Bellingham gegen Caleb Yirenkyi

Jude Bellingham, Herzstück und Antreiber Englands, bestimmte am ersten Spieltag das Tempo und krönte seine starke Leistung mit dem entscheidenden Tor in der zweiten Halbzeit gegen Kroatien. Gegen Ghana will er Lücken zwischen den Linien nutzen, das zentrale Gedränge mit schnellem Vertikalpassspiel umgehen und so rasch Überzahl im Zentrum schaffen. Bekommt Bellingham im Mittelfeld Zeit und Raum, bedient er seine Mitspieler mit präzisen Pässen oder stürmt selbst in die Abwehr.

Ghanas Mittelfeldstar Caleb Yirenkyi will diesen Rhythmus stören. Im ersten Spiel stürmte er nach vorn und erzielte in der 95. Minute das Siegtor gegen Panama. In Boston steht seine Defensivarbeit ohne Ball vor der härtesten Prüfung. Er will den Raum vor der Abwehr eng machen, Bellinghams Aufbauspiel stören und die Viererkette schützen, damit die "Three Lions" das Mittelfeld nicht beherrschen und Ghana nicht in eine unhaltbare Defensive zwingen.

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Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe L?

Nach dem ersten Spieltag hat sich in Gruppe L eine enge Spitzengruppe gebildet. England führt nach dem 4:2-Erfolg gegen Kroatien in Dallas mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2. Ghana folgt auf Platz zwei, ebenfalls mit drei Zählern und einer Tordifferenz von +1, nachdem das Team in Toronto 1:0 gegen Panama gewann.

Kroatien und Panama haben jeweils null Punkte und stehen am Tabellenende. Das Duell am 2. Spieltag im Boston Stadium könnte für beide Teams ein Wendepunkt sein, denn sie wollen ihre Qualifikationschancen vor dem letzten Spieltag wahren.

Ein Sieg Englands

Ein Erfolg der von Thomas Tuchel trainierten Mannschaft würde die "Three Lions" auf sechs Punkte bringen und sie damit fast in die Runde der letzten 32 katapultieren. Je nach Ausgang des Parallelspiels Kroatien gegen Panama könnte der Sieg ihnen schon ein Spiel vor Schluss den Platz unter den ersten beiden sichern. Das gäbe ihnen vor dem letzten Gruppenspiel ein großes Polster. Die Auswahl von Carlos Queiroz bliebe bei drei Punkten und müsste am 3. Spieltag gegen Kroatien unbedingt punkten.

Gewinnt Ghana

Gewinnen die Männer von Carlos Queiroz, mischen sie die Gruppenwertung auf und stehen als "Black Stars" an der Spitze von Gruppe L. Mit sechs Punkten stünde Ghana vor dem Einzug in die K.o.-Runde und könnte je nach dem anderen Gruppenergebnis schon durch sein. Gleichzeitig bliebe England bei drei Punkten und müsste im letzten Gruppenspiel gegen Panama unter hohem Druck antreten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und komplizierte Rechungen um Platz drei und die Wildcard zu vermeiden.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Foxborough würde beide Teams mit je vier Punkten an der Spitze gleichziehen und die Entscheidung über die Gruppe L auf den letzten Spieltag verschieben. Ein Unentschieden hält beide Mannschaften ungeschlagen und in guter Position fürs Weiterkommen, doch der Spielraum für die sichere Qualifikation bleibt knapp. Dann ginge England ins letzte Spiel gegen Panama und wüsste: Ein Sieg bringt wahrscheinlich Platz eins. Ghana stünde gegen Kroatien vor einer ähnlichen Rechenaufgabe und müsste wie England die Tordifferenz im Blick behalten, um den Gruppensieg zu sichern.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Thomas Tuchel hat vor dem Spiel gegen Ghana noch keine voraussichtliche Startelf für England bestätigt, und bislang wurden offiziell keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Aktuelle Informationen werden voraussichtlich kurz vor Anpfiff bekannt gegeben.

Carlos Queiroz steht bei Ghana vor derselben Lage: Es gibt noch keine bestätigte Aufstellung, keine Verletztenliste und keine Sperren. Beide Lager melden Neuigkeiten zu den Kadern, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England geht mit einer Bilanz von S-S-N-U-S aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gab es am 10. Juni einen 3:0-Sieg gegen Costa Rica, nachdem vier Tage zuvor ein 1:0-Sieg gegen Neuseeland gelungen war. Zuvor unterlag England im März 0:1 gegen Japan und spielte 1:1 gegen Uruguay, bevor es in der WM-Qualifikation 2:0 in Albanien gewann. In diesen fünf Partien erzielte England sieben Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Ghanas aktuelle Form ist schwer einzuschätzen. Die Mannschaft von Queiroz verlor vier der letzten fünf Spiele; den einzigen Punkt holte sie am 2. Juni beim 1:1 gegen Wales. Mexiko gewann 2:0, Deutschland 2:1, im März setzte es zudem ein 1:5 gegen Österreich. Eine 0:1-Niederlage gegen Südafrika im Dezember 2025 schließt die Serie ab, die dem Trainerstab vor der Gruppenphase Sorgen bereitet.

Direkte Begegnungen

ENG Letztes Spiel GHA 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege England 1 - 1 Ghana 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Begegnungen zwischen England und Ghana ist aufgrund der verfügbaren Daten begrenzt; es gibt nur ein bisheriges Aufeinandertreffen. Die beiden Mannschaften trennten sich am 29. März 2011 in einem Freundschaftsspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Diese einzige Partie stellt das einzige bestätigte Aufeinandertreffen zwischen diesen Nationen dar.

Tabelle

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