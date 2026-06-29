England gegen DR Kongo – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

England gegen DR Kongo: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Atlanta Stadium

Anpfiff ist am 1. Juli 2026 um 16:00 Uhr GMT und 12:00 Uhr EST.

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England trifft in einem historischen K.o.-Duell auf die DR Kongo

Englands Nationalmannschaft unter Trainer Thomas Tuchel bestreitet im Atlanta Stadium die Runde der letzten 32 und will den Schwung aus der Gruppenphase mitnehmen. Der Gegner ist die DR Kongo, die erstmals die K.o.-Runde erreicht und sich unter Trainer Sébastien Desabre zu einer disziplinierten Einheit entwickelt hat.

Wie die "Three Lions" und die "Leoparden" hierherkamen

England zog souverän in die Runde der letzten 32 ein und führte die Gruppe L mit sieben Punkten an. Die "Three Lions" besiegten Kroatien und Panama, bevor sie gegen Ghana ein taktisches Unentschieden erzielten. Die Gruppenphase endete mit einem Höhepunkt, als Jude Bellingham und Harry Kane vor dem Tor wichtige Fragen beantworteten und damit den ersten Platz sicherten.

Der Weg der DR Kongo in die erste K.o.-Runde zeigt ihren Wandel zu einer der stärksten afrikanischen Turniermannschaften. In der hart umkämpften Gruppe K holten die Leoparden vier Punkte und belegten den bestplatzierten dritten Rang. Sie starteten mit einem 1:1 gegen Portugal, verloren anschließend 0:1 gegen Kolumbien und besiegten Usbekistan 3:1, womit sie sich qualifizierten.

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Defensive taktische Anpassungen könnten das Duell prägen

Taktische Flexibilität entscheidet. Sébastien Desabre baut sein Team auf defensiver Stabilität auf und blieb in 57 Spielen 29-mal ohne Gegentor. Früher setzte er meist auf eine Viererkette, jetzt nutzt er einen starren Fünferblock, um Top-Teams wie Portugal zu bremsen.

Sie werden zu ihrem disziplinierten tiefen Block zurückkehren, um den Raum für Englands kreative Spielmacher einzuschränken, anhaltenden Druck abzufangen und im Konter eiskalt zuzuschlagen. England muss bei der Balleroberung aufmerksam sein, da jede lose Kugel im Umschalten schnell von der direkt agierenden kongolesischen Sturmreihe aufgegriffen wird.

Tödliche Konterwaffen, die die Favoriten auf die Probe stellen

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Ihr Angriff lebt vom Zusammenspiel von Yoane Wissa und Cédric Bakambu. Wissa, der nach seiner ersten Saison bei Newcastle etwas beweisen will, ist in Topform und erzielte drei der vier Tore der DR Kongo in der Gruppenphase.

Ein starkes, fleißiges Mittelfeld mit Noah Sadiki von Sunderland, der dynamisch nach vorne dribbelt, sowie dem hochgelobten Ngal’ayel Mukau von Lille unterstützt sie. Diese Doppelt-Bedrohung aus Beweglichkeit im zentralen Mittelfeld und Tempo in der Sturmreihe prüft die Rücklaufgeschwindigkeit der englischen Außenverteidiger.

Stabile defensive Rückgrate

England zeigt unter Tuchel großen Zusammenhalt in der Abwehr, doch nach den jüngsten Knöchelproblemen bleiben Reece James von Chelsea und Jarell Quansah von Liverpool fraglich. Die "Three Lions" setzen deshalb auf das Innenverteidiger-Duo John Stones und Marc Guéhi, um das Spiel aus der Tiefe zu lenken und Jordan Pickfords Zu-Null-Ambitionen zu sichern.

Die DR Kongo setzt auf eine eingespielte Abwehr mit hohem Niveau. Kapitän Chancel Mbemba bildet das Herzstück, flankiert von Spielern mit Premier-League- und europäischer Erfahrung: Aaron Wan-Bissaka von West Ham, Axel Tuanzebe von Burnley und Arthur Masuaku von Lens. Diese Einheit hat bewiesen, dass sie in Bestbesetzung selten mit mehr als einem Tor Unterschied verliert, was bedeutet, dass England einen langen, methodischen Nachmittag vor sich hat, um diese Abwehr zu knacken.

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Englands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Verteidiger: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Stürmer: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

26-köpfiger Kader der DR Kongo

Torhüter: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Verteidiger: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Mittelfeld: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Stürmer: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Team-News & Kader

Thomas Tuchel hat vor diesem Spiel keine offizielle Liste mit verletzten oder gesperrten Spielern veröffentlicht, und er nannte auch keine voraussichtliche Aufstellung. Neue Infos folgen kurz vor Anpfiff. Die größte Fitnessfrage betrifft die rechte Abwehrseite, weil Jarrell Quansah nach seinem Wechsel gegen Panama noch fraglich ist. Positiv: Declan Rice soll nach seiner Wadenpause gegen Panama wieder in die Startelf zurückkehren.

Zum Kader der DR Kongo hat Sebastien Desabre noch keine Aufstellung genannt und über offizielle Kanäle auch keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Sobald weitere Mannschaftsnachrichten vorliegen, ergänzen wir sie hier.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England geht mit einer starken Form in diese Partie: Von den letzten fünf Spielen hat das Team vier gewonnen und eines unentschieden beendet. Zuletzt besiegte England Panama in der WM-Gruppenphase 2:0 und setzte sich im Auftaktspiel 4:2 gegen Kroatien durch. Den einzigen Punktverlust gab es beim 0:0 gegen Ghana. In diesen fünf Partien erzielte England zehn Tore und kassierte zwei Gegentreffer; zweimal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Die jüngste Bilanz der DR Kongo ist durchwachsener. Sie gewannen ihr letztes Gruppenspiel 3:1 gegen Usbekistan, was für die Qualifikation entscheidend war. Zuvor spielten sie 1:1 gegen Portugal und verloren 1:0 gegen Kolumbien. In zwei Freundschaftsspielen vor dem Turnier spielten sie 0:0 gegen Dänemark und verloren 2:1 gegen Chile. In fünf Partien erzielte die DR Kongo fünf Tore und kassierte vier Gegentore; die Bilanz zeigt zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.

Direkte Begegnungen

Im aktuellen Datensatz liegen keine Daten zur direkten Bilanz zwischen England und der DR Kongo vor. Das Spiel könnte ein seltenes oder sogar erstes Aufeinandertreffen der beiden Nationen in dieser Phase eines großen Turniers sein, doch bestätigte historische Spieldaten fehlen.

Tabellenstand

England belegte Platz eins in Gruppe L, die DR Kongo wurde Dritter in Gruppe K.