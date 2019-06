Reiss Nelson, Phil Foden, Demarai Gray auf der einen Seite, Matteo Goundouzi, Ibrahima Konate und Dayot Upamecano auf der anderen - das Duell zwischen und bei der in verspricht Top-Talente pur. Anpfiff ist heute um 21 Uhr im Stadion Dino Manuzzi in Cesena.

Nicht nur Deutschland ist mit einem Kader voller gestandener Profis zur U21-EM nach Italien und San Marino gereist. Auch Frankreich und England machen sich mit Spielern der Premier League, und der Hoffnungen auf den Titel.

Die größten Talente aus England und Frankreich stehen sich heute gegenüber. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Vorrundenspiel der U21-EM live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Nach Ende der regulären Saison bietet neben der Copa America und der FIFA Frauen-WM auch die U21-EM etwas Abhilfe für die Fußballfans. Ein Glück auch, dass die U21-EM live übertragen wird. Goal erklärt Euch, wo sie läuft.

Zahlreiche Spiele der U21-EM werden live übertragen! Das gab der Fernsehsender Sport1 bekannt, nachdem er die Übertragungsrechte erworben hatte. Auch England gegen Frankreich ist im Angebot enthalten und läuft heute Abend ab 20.55 Uhr auf Sport1 und Sport1 HD.

Somit startet die Übertragung fünf Minuten vor Anpfiff der Begegnung und das Spiel wird live und in kompletter Länger gezeigt.

Der Bezahlsender Sky ist mit den Rechten an der Bundesliga, und des DFB-Pokals einer der ersten Anlaufstellen, wenn es um Live-Fußball geht. Spiele der U21-Nationalmannschaften sind allerdings nicht im Programm enthalten.

Die U21-EM mit England gegen Frankreich läuft also nicht im Pay-TV.

Der TV-Sender Sport1 verfügt über die Übertragungsrechte im Fernsehen und kann deshalb sein Angebot auch im Netz anbieten. Auf www.sport1.de wird also auch ein LIVE-STREAM zum Spiel laufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

Die Bilder und der Kommentar sind dabei identisch mit denen der Fernsehübertragung. Solltet Ihr also keinen Fernseher besitzen oder den Sender Sport1 nicht empfangen, könnt Ihr im Internet ganz entspannt und legal die Partie verfolgen.

