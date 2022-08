Energie Cottbus vs. Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung des DFB-Pokals

Heute kommt es im DFB-Pokal zum Spiel Energie Cottbus vs. Werder Bremen. GOAL liefert alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am Montag gehen im Zuge der 1. Runde des DFB-Pokals vier Begegnungen über die Bühne. Hierbei steigt um 18.00 Uhr unter anderem die Partie zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen. Somit gastiert ein Rückkehrer in die Bundesligisten bei einem Regionalligisten.

Infolgedessen starten beide Kontrahenten am kommenden Wochenende in die neue Meisterschaft. Energie Cottbus tritt am Freitag in der Regionalliga Nordost bei Altglienicke an. Das Team von Claus-Dieter Wollitz hat fünf Testspiele in den Beinen, wobei die Lausitzer etwa eine klare Niederlage gegen Hertha BSC erlebten. Werder Bremen, das am Samstag ein Auswärtsspiel gegen Wolfsburg bestreitet, absolvierte in der Vorbereitung fünf Partien. Hierbei erlebte das Team von Ole Werner unter anderem eine Niederlage gegen den Meister der Regionalliga Nord aus Oldenburg.

Heute um 18.30 Uhr kommt es in der 1. Runde des DFB-Pokals zur Begegnung zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen: Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Energie Cottbus vs. Werder Bremen Datum: Montag, 1. August 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: Stadion der Freundschaft (Cottbus)

Energie Cottbus gegen Werder Bremen heute live im TV verfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

In den Spielzeiten 2019/20 bis 2021/22 berechtigten die Senderechte die ARD, das ZDF und Sport1 dazu, Partien des DFB-Pokals im Free-TV zu zeigen. Überdies strahlte Sky alle Pokalduelle aus, wobei der Pay-TV-Anbieter für die meisten davon die Exklusivrechte besaß. Doch seit dieser Saison dürfen abseits davon ausschließlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten Spiele ins Haus liefern. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung der Partie Energie Cottbus vs. Werder Bremen?

Live auf Sky: So könnt Ihr Energie Cottbus vs. Werder Bremen im Pay-TV anschauen

Das Spiel zwischen den Lausitzern und den Hanseaten reiht sich unter jenen, an denen Sky die alleinigen Rechte hält. Wenn Ihr Euch die Partie im Stadion der Freundschaft im TV anschauen wollt, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. In diesem Kontext stehen momentan drei Optionen zur Verfügung. Denn: Zusätzlich zu den Einzelabos um 20 Euro könnt Ihr Kombinationen mit dem Bundesliga-Paket um 32,50 Euro und mit dem Bundesliga-Paket sowie DAZN um 43,99 Euro abschließen. Ihr könnt Euch auf der Webseite genauer dazu einlesen.

Sky nützt etliche Kanäle, wobei Ihr für die Ausstrahlung der Begegnung Energie Cottbus – Werder Bremen in voller Länge auf Sky Sport 4 schalten müsst. Am Montag um 18.00 Uhr steigen jedoch zwei weitere Pokalduelle, Ingolstadt 04 – Darmstadt 98 sowie Chemnitzer FC – Union Berlin. Daher könnt Ihr Euch zusätzlich für die Konferenz auf Sky Sport Top Event sowie auf Sky Sport Mix entscheiden. Obendrein könnt Ihr die Ausstrahlungen in HD sehen. Aber notiert Euch nun die Kernfakten zur Übertragung der Partie Energie Cottbus vs. Werder Bremen auf:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 4 (HD)

Sky Sport 4 (HD) Sender der Konferenz: Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix (HD)

Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

Energie Cottbus gegen Werder Bremen dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung des DFB-Pokals

Wenn Ihr kein TV-Gerät in der Nähe habt, könnt Ihr auf die LIVE-STREAMS von Sky zurückgreifen. Damit könnt Ihr das Pokalspiel Energie Cottbus – Werder Bremen mit einem geeigneten Internetzugang im Prinzip von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Hierfür stehen drei Alternativen zur Verfügung.

Mit dem Sky Ticket den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Energie Cottbus – Werder Bremen

Wenn Ihr es mit dem Sky Ticket angeht, erfolgt die Freischaltung sofort. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro zusätzlich zum DFB-Pokal die Bundesliga und die 2. Bundesliga mitverfolgen. Zudem hält der Bezahlanbieter Rechte etwa an der englischen Premier League, der Formel 1, der ATP World Tour sowie der NHL. Überdies könnt Ihr das Angebot mit zwei Endgeräten auf einmal nützen.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM über Sky Go

Hingegen benötigt Ihr mit Sky Go die Aktivierung Eures Pakets. Danach müsst Ihr Euch lediglich vor dem Start der Übertragung der Partie Energie Cottbus gegen Werder Bremen einloggen. Zudem könnt Ihr Euch im Nachhinein eine der Wiederholungen anschauen.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky mitverfolgen: Energie Cottbus – Werder Bremen

Ferner besteht hinsichtlich des DFB-Pokals die Möglichkeit, für einzelne Spiele Geld auf den Tisch legen. Das ist einer Kooperation von Sky mit der Plattform OneFootball zu verdanken. Dort kostet der Zugriff auf die Ausstrahlung des Spiels zwischen den Lausitzern und den Hanseaten 3,99 Euro.

Die Highlights auf Sky, bei der ARD und bei DAZN: So seht Ihr Energie Cottbus – Werder Bremen

Im Anschluss an die drei Pokalbegegnungen, die um 18.00 Uhr stattfinden, steigt um 20.45 Uhr das Aufeinandertreffen Magdeburg vs. Eintracht Frankfurt. Danach könnt Ihr Euch die Highlights der Montagspartien ansehen. Ihr werdet diesbezüglich bei Sky Sport Mix (HD), bei Sky Sport Top Event (HD) sowie bei der ARD Sportschau fündig. Zudem führt Euch Freddy Harder ab Mitternacht durch die Höhepunkte auf DAZN.

Zu Energie Cottbus – Werder Bremen via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem informiert Euch GOAL mithilfe seines LIVE-TICKERS zur Partie zwischen Energie Cottbus und Werder Bremen. Hierbei erfahrt Ihr alles zu den spielrelevanten Ereignissen. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Energie Cottbus vs. Werder Bremen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die DFB-Pokal übertragen

Live im Pay-TV (in voller Länge): Sky Sport 4 (HD) Live im Pay-TV (Konferenz): Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / OneFootball HIGHLIGHTS: Sky Sport Mix (HD), Sky Sport Top Event (HD) / ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Energie Cottbus – Werder Bremen: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.