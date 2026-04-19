Drei Spiele beschließen am Sonntag, den 19. April, den 34. Spieltag der 3. Liga - darunter das Duell zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen. Los geht es um 13.30 Uhr in Cottbus.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Energie Cottbus vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV? Die 3. Liga live im Fernsehen und Live Stream

Das Duell zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen wird live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Voraussetzung ist ein aktives Abonnement. Die Vorberichte starten um 13.15 Uhr mit Moderator Thomas Wagner, kommentiert wird die Partie von Christian Straßburger.

Themen der Woche: Was war bei Energie Cottbus los?

Cottbus unterlag am vergangenen Spieltag dem VfL Osnabrück mit 0:1 und droht damit den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze zu verlieren. Der Rückstand auf den Rot-Weiss Essen beträgt drei Punkte.

Themen der Woche: Was war bei RW Essen los?

Auf Platz zwei liegend peilt Essen den achten Sieg in Serie an.

Energie Cottbus vs. RW Essen: Anstoßzeit

Energie Cottbus vs. RW Essen: Aufstellungen

Energie Cottbus vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Energie Cottbus vs. RW Essen: Form

Energie Cottbus vs. RW Essen: Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. RW Essen: Die Tabellen

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