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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

Energie Cottbus vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV? Die 3. Liga live im Fernsehen und Live Stream

Energie Cottbus - RW Essen
Energie Cottbus
RW Essen
Deutschland 3 Liga

Energie Cottbus trifft auf Rot-Weiss Essen. Wir erklären, wie ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Drei Spiele beschließen am Sonntag, den 19. April, den 34. Spieltag der 3. Liga - darunter das Duell zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen. Los geht es um 13.30 Uhr in Cottbus.

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GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Energie Cottbus vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV? Die 3. Liga live im Fernsehen und Live Stream

Das Duell zwischen Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen wird live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Voraussetzung ist ein aktives Abonnement. Die Vorberichte starten um 13.15 Uhr mit Moderator Thomas Wagner, kommentiert wird die Partie von Christian Straßburger.

Themen der Woche: Was war bei Energie Cottbus los?

Cottbus unterlag am vergangenen Spieltag dem VfL Osnabrück mit 0:1 und droht damit den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze zu verlieren. Der Rückstand auf den Rot-Weiss Essen beträgt drei Punkte.

Themen der Woche: Was war bei RW Essen los? 

Auf Platz zwei liegend peilt Essen den achten Sieg in Serie an.

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Energie Cottbus vs. RW Essen: Anstoßzeit

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Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Energie Cottbus vs. RW Essen: Aufstellungen

Energie Cottbus vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Energie Cottbus vs. RW Essen: Form

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Energie Cottbus vs. RW Essen: Bilanz direkte Duelle

COT

Letzte 5 Spiele

ESN

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

4

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Energie Cottbus vs. RW Essen: Die Tabellen

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