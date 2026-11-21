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Energie Cottbus vs. Hertha BSC: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 07:30 LEAG Energie Stadion

Energie Cottbus empfängt Hertha BSC im LEAG Energie Stadion zum Zweitligaduell. Der Tabellenführer aus Berlin reist als klarer Favorit in die Lausitz.

Cottbus hat eine schwierige Phase hinter sich und konnte zuletzt keinen Sieg einfahren. Aus den vergangenen fünf Ligaspielen holte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz nur zwei Punkte.

Hertha BSC präsentiert sich dagegen in bestechender Form. Stefan Leitls Mannschaft führt die 2. Bundesliga souverän an und hat den Aufstieg fest im Visier.

Mit 31 Punkten aus elf Spielen hat Hertha bereits zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Berliner Höhenflug ist die Geschichte der bisherigen Saison in der zweiten Liga.

Innenverteidiger Linus Gechter ist einer der Schlüsselspieler dieses Aufschwungs. Der 22-Jährige stand in allen 13 Pflichtspielen der Saison über 90 Minuten auf dem Platz.

Nachfolgend alle Informationen, wo das Spiel live im TV und Stream zu sehen ist.

Themen der Woche: Was war bei Energie Cottbus und Hertha BSC los?

Energie Cottbus kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Lausitzer 0:0 von Braunschweig. Zuvor kassierte Cottbus eine 1:2-Niederlage gegen VfL Bochum. In den fünf Spielen erzielte das Team vier Tore und kassierte sechs.

Hertha BSC kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ligaspiel gewann Hertha 2:1 gegen VfL Wolfsburg. Davor besiegte die Mannschaft Kaiserslautern auswärts mit 3:0. Die Berliner blieben in diesem Zeitraum in vier von fünf Spielen ohne Gegentor.

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: Form

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. Hertha BSC: Die Tabellen