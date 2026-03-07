Energie Cottbus vs. Hansa Rostock live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Im Rahmen des 28. Spieltags der 3. Liga empfängt Energie Cottbus am heutigen Samstagnachmittag, den 7. März, Hansa Rostock. Die Begegnung im LEAG Energie Stadion wird um 14:00 Uhr angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Energie Cottbus vs Hansa Rostock heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock wird live bei MagentaSport übertragen. Der Telekom-Streamingdienst zeigt das Spiel sowohl im TV als auch im Livestream und beginnt wie üblich bereits 15 Minuten vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Fußballfans können das Ost-Duell zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock auch live im Free-TV verfolgen. Der RBB überträgt die Begegnung in voller Länge. Los geht's um 13:55 Uhr.

Energie Cottbus konnte zuletzt einen 2:1-Erfolg bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart einfahren. Die Lausitzer bleiben damit punktgleich mit Tabellenführer VfL Osnabrück auf Rang zwei der 3. Liga.

Hansa Rostock reist mit Rückenwind nach Cottbus. Der ehemalige Zweitligist belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und unterstrich seine Aufstiegsambitionen zuletzt mit zwei Siegen in Serie. Im Duell mit Cottbus geht es nun vor allem darum, den Anschluss an die direkten Aufstiegsränge zu wahren.

Energie Cottbus vs Hansa Rostock: Die Tabellen

