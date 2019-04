Energie Cottbus vs. FCK (1. FC Kaiserslautern): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Kaiserslautern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie anschauen könnt.

Am 33. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Kaiserslautern. Anstoß der Partie ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion der Freundschaft in Cottbus.

Im Kampf gegen den Abstieg können die Hausherren jeden Punkt gebrauchen. Mit 34 Punkten rangiert Energie Cottbus derzeit auf dem 18. Tabellenplatz, bis zum rettenden Ufer sind es zwei Zähler. Doch nach dem 4:3 gegen Fortuna Köln setzte es im Kellerduell gegen Carl Zeiss Jena (1:2) wieder eine Niederlage.

Die Gäste finden sich dagegen mit 44 Punkten im Tabellenmittelfeld wieder. Doch auch die Roten Teufel mussten zuletzt eine Niederlage hinnehmen, gegen den VfR Aalen kam man nicht über ein 0:1 hinaus.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie zwischen Energie Cottbus und dem im TV und LIVE-STREAM.

Energie Cottbus vs. FCK (1. FC Kaiserslautern): Alle Infos zur Partie

Duell Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern Datum Samstag, 13. April 2019, 14 Uhr Ort Stadion der Freundschaft, Cottbus Zuschauer 22.530 Plätze

Energie Cottbus vs. FCK (1. FC Kaiserslautern) heute live im TV - es gibt mehrere Möglichkeiten

Im Pay-TV ist die Begegnung zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Kaiserslautern für diejenigen zu sehen, die Kunde beim TV-Dienst Entertain von der Deutschen Telekom sind. Dort wird die Partie auf dem Kanal Magenta Sport laufen.

Moderatorin Anett Sattler begrüßt Euch - wie im LIVE-STREAM (sieht Abschnitt unten) - um 13.30 Uhr zu den Vorberichten. Anschließend übernimmt Kommentator Markus Herwig und wird die Partie über 90 Minuten begleiten.

Energie Cottbus vs. FCK heute live im Free-TV

Es gibt aber auch für alle, die das Duell zwischen Energie Cottbus und dem 1. FC Kaiserslautern live und kostenlos im TV sehen wollen, gute Nachrichten.

Das Aufeinandertreffen in der wird auch im RBB Fernsehen und somit im Free-TV übertragen. Mit dem Anstoß startet um 14 Uhr die Übertragung aus dem Stadion der Freundschaft.

Energie Cottbus gegen 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, gibt es auch die Möglichkeit, Energie Cottbus gegen den 1. FC Kaiserslautern im LIVE-STREAM bei Magenta Sport zu verfolgen. Die Übertragung beginnt dort ebenfalls 30 Minuten vor Anstoß, der für 14 Uhr angesetzt ist.

Als Moderatorin ist Anett Sattler im Einsatz. Sie wird nach der Partie auch die Field-Interviews übernehmen. Zur Seite steht Ihr Markus Herwig als Kommentator.

Cottbus vs. FCK im LIVE-STREAM bei Magenta Sport - so klappt's mit dem Zugang

Um den Stream live im Internet zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement von Magenta Sport. Dieses kostet 9,95 Euro im Monat und zu sehen gibt es dort nicht nur alle Spiele der 3. Liga im LIVE-STREAM, denn auch die Basketball- , die Frauen-Bundesliga sowie die Begegnungen der DEL gehören zum festen Programm.

Wer bereits Telekom-Kunde ist, bekommt zudem noch die Kanäle des Pay-TV-Senders Sky zu sehen. Eine Übersicht über die Pakete gibt es auf der Internetseite des Anbieters.

Energie Cottbus vs. 1. FC Kaiserslautern heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Da das Duell wie oben beschrieben vom rbb, einem der Dritten Programme, übertragen wird, wird es dazu auch einen kostenlosen LIVE-STREAM geben.

In der rbb-Mediathek ist das komplette Programm auch im Internet abrufbar. Die Übertragung dort ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem linearen TV. Alles, was Ihr braucht, um sie anzuschauen, ist ein internetfähiges Gerät wie zum Beispiel einen PC, Laptop, Smart- oder iPhone, Tablet oder einen Amazon Fire-TV-Stick.

Die LIVE-STREAMS der öffentlich-rechtlichen Sendern sind auf viele Arten und Weisen abrufbar. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM der Partie Energie Cottbus vs. 1. FC Kaiserslautern.

Energie Cottbus vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TICKER

Wer das Duell zwischen Cottbus und Kaiserslautern in der 3. Liga nicht live verfolgen kann, muss trotzdem nicht darauf verzichten, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Hier ist der LIVE-TICKER von Goal die Lösung. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß liefern wir Euch die wichtigsten Infos zur Partie und sobald der Ball in Cottbus rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Energie Cottbus vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

