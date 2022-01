Energie Cottbus - Carl Zeiss Jena live: Free-TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Regionalliga heute

In der Regionalliga Nordost kommt es am 23. Spieltag zum Topspiel zwischen Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 29. Januar 2022, um 14.05 Uhr.

Die Cottbuser, 2008/09 das letzte Mal in der Bundesliga, hoffen auf einen Aufstieg in die 3. Liga und damit die Rückkehr in den Profifußball. Derzeit liegt man mit 45 Punkten auf dem zweiten Platz der Tabelle. BFC Dynamo hat aktuell vier Punkte Vorsprung.

Doch auch Jena hat die Tabellenspitze noch im Blick. Zwar hat man fünf Punkte weniger wie Energie auf dem Konto, doch die Mannschaft von Andreas Patz hat ein Spiel weniger absolviert und könnte mit einem Sieg im direkten Duell die Weichen stellen, mit einem Dreier im Nachholspiel vorbeizuziehen.

Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena: GOAL hat alle Informationen zur Übertragung der Regionalliga.

Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena: Die Regionalliga heute live im Free-TV

Wenn am heutigen Samstag um 14.05 Uhr der Ball rollt, wollen Fans beider Mannschaft live und in voller Länge dabei sein. Doch gibt es Bilder der Begegnung im TV?

Ja, Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena wird im TV übertragen - und das sogar kostenlos! Der Free-TV-Sender MDR hat sich die Rechte für die Partie aus der Regionalliga gesichert und wird das Duell der beiden ehemaligen Profiklubs in voller Länge zeigen.

Die Sendung "Sport im Osten" beginnt um 14 Uhr. Als Moderator:in wird Rene Kindermann, Stephanie Müller-Spirra oder Tom Scheunemann fungieren. Beim MDR verpasst Ihr also keine Sekunde der Partie.

Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena: Die Regionalliga heute im LIVE-STREAM

Ihr seid unterwegs oder habt allgemein keinen Zugriff auf ein TV-Gerät und würdet Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena gerne via LIVE-STREAM verfolgen?

Auch für Euch gibt es eine gute Nachricht: Zum Spiel aus der Regionalliga Nordost wird es auch einen kostenlosen LIVE-STREAM geben. Hier ist ebenfalls der MDR Eure Anlaufstelle Nummer eins, denn der Sender bietet sein Programm auch im Internet an.

Am Samstag (29.01.2022) geht es für unseren FCC bei @Nur_Energie weiter. Anstoß im "Stadion der Freundschaft" ist 14.05 Uhr. Das Spiel zeigt @SportimOsten live im TV und Stream. #FCEFCC #FCC #MehrAlsFussball pic.twitter.com/Pbv0wVMd0i — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) January 24, 2022

Einfach die MDR-App auf Euer Smartphone herunterladen und schon kann der Stream gestartet werden. Des Weiteren könnt Ihr über den Internetbrowser zum LIVE-STREAM gelangen. HIER haben wir Euch den Link bereits rausgesucht.

Energie Cottbus gegen Carl Zeiss Jena: Die Tabelle der Regionalliga Nordost