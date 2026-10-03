Endrick vor erneutem Abschied von Real Madrid? Top-Klub bemüht sich offenbar intensiv um Supertalent

Laut dem Corrriere dello Sport wollen die Italiener Endrick im Winter in die ewige Stadt holen, am liebsten per Leihe mit Kaufoption. Schon im vergangenen Sommer bemühten sich die Giallorossi um den Stürmer, damals aber noch vergebens.

Endrick werde in Rom als wichtige Verstärkung gesehen und das Verhältnis zwischen dem aktuellen Spitzenreiter der Serie A und dem brasilianischen Jungnationalspieler sei von gegenseitiger Sympathie geprägt, berichtet der Corriere.

Während Endrick in der laufenden Saison unter Mourinho nur vier Minuten zum Einsatz kam, könnte er bei der Roma wohl auf reichlich Spielzeit unter Trainer Gian Piero Gasperini hoffen. Und genau danach scheint sich Endrick zu sehnen.

"In Frankreich hat er sein Glück wiedergefunden", hatte sein Vater im Sommer erklärt. "Real Madrid hatte ihm die Spielzeit genommen." Douglas Ramos bezog sich dabei auf die Leihe seines Sohnes in der Rückrunde der vergangenen Saison, als dieser bei seiner Leihe zu Olympique Lyon aufblühte und damit den Sprung in den WM-Kader von Carlo Ancelotti schaffte.

"Das Problem mit brasilianischen Nachwuchsspielern ist, dass sie sich nicht weiterentwickeln, weil sie nicht spielen. Das passiert Endrick, aber auch anderen Talenten wie Estevao", sagte Ancelotti dieser Tage. "Sie gehen mit 18 oder 19 nach Europa, kommen zu großen Vereinen und bekommen dort keine Spielpraxis. Ohne Spielpraxis können sie sich nicht verbessern."

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Wie verlief Endricks Zeit bei Real Madrid?

Begleitet von einer riesigen Erwartungshaltung wechselte Endrick im Sommer 2024 von Palmeiras zu Real. Trainer damals: Carlo Ancelotti. Der Italiener gab dem Youngster in dessen Debütsaison selbst nicht so viel Spielzeit, setzte ihn aber immerhin in 37 Pflichtspielen ein.

Unter Ancelottis Nachfolger Xabi Alonso spielte Endrick dann überhaupt keine Rolle, worauf er im Winter nach Lyon ging, wo ihm bärenstarke acht Tore und acht Assists in 21 Einsätzen gelangen. Das brachte ihn zur WM, wo ihn Ancelotti in vier von fünf Spielen als Joker brachte. Zurück bei Real fand sich Endrick unter Mourinho in der Alonso-Situation wieder, - er spielt nicht.

Bei der Roma würde Endrick in Gasperinis 3-4-2-1 mit dem früheren Dortmunder Donyell Malen und den beiden Argentiniern Paulo Dybala und Matias Soule konkurrieren.