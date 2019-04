Juventus Turin: Emre Can und Giorgio Chiellini fallen gegen Ajax aus

Juventus Turin muss in der Champions League gegen Ajax auf Emre Can und Giorgio Chiellini verzichten. Cristiano Ronaldo ist im Kader.

Der italienische Rekordmeister muss im Viertelfinal-Hinspiel der am Mittwoch bei Amsterdam (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) auf Emre Can und Giorgio Chiellini verzichten.

Der deutsche Nationalspieler Can hatte sich am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen (2:1) am rechten Knöchel verletzt und seitdem nicht trainieren können. Abwehrspieler Chiellini laboriert an Wadenproblemen.

Ronaldo im Juve-Kader gegen Ajax

Bei wettbewerbsübergreifend 30 Einsätzen von Kapitän Chiellini in dieser Saison hat Juventus Turin erst 13 Gegentore kassiert. Nur drei Spiele hat die Alte Dame mit ihm verloren.

Dagegen ist Cristiano Ronaldo rechtzeitig wieder fit. Der Portugiese hatte sich im Länderspiel am 25. März gegen (1:1) eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Am Montag nahm Ronaldo am Training mit der Mannschaft teil und steht im Kader.