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Italien Serie B - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 13:30 Stadio Carlo Castellani

Empoli gegen Pisa wird live auf DAZN und LaB Channel übertragen. Hier findet Ihr alle Details zur Übertragung im TV und Livestream.

Im Stadio Carlo Castellani steigt das toskanische Derby zwischen Empoli und Pisa. In diesem Serie-B-Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Ambitionen und aktuelle Form sich deutlich unterscheiden.

Empoli unter Trainer Matteo Andreoletti steckt in einer schwierigen Phase: Die Gastgeber warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen haben sie auf den 18. Tabellenplatz abrutschen lassen.

Pisa unter Paolo Bianco präsentiert sich dagegen stabiler und steht auf Platz acht. Zwar wechselten sich positive Ergebnisse mit einigen Rückschlägen ab, doch Pisa gehört weiterhin zu den formstärksten Teams in der oberen Tabellenhälfte.

Empolis Lage gibt Anlass zur Sorge: Die beiden Niederlagen in Folge gegen Cesena und LR Vicenza haben die Aufmerksamkeit auf die Mannschaft gelenkt. Sie braucht Punkte, um sich von der Gefahrenzone zu entfernen.

Pisa spielte am vergangenen Spieltag 2:2 gegen Sudtirol. Dieses Ergebnis hat den Ambitionen des Teams kaum geschadet, zumal es zuvor auch einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Cremonese gefeiert hatte.

In diesem toskanischen Derby steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Hier findet Ihr alle Informationen zur Liveübertragung.

Neuigkeiten zu den Teams

Empolis Trainer Matteo Andreoletti hat noch keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben. Offizielle Informationen über Verletzungen oder Sperren bei Empoli liegen derzeit nicht vor. Etwaige Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Pisa ist die Lage ähnlich: Trainer Paolo Bianco hat keine Ausfälle oder gesperrten Spieler bekannt gegeben. Die voraussichtliche Aufstellung von Pisa wird in den Stunden vor dem Spiel mitgeteilt.

Aktuelle Form

Empoli holte in den vergangenen fünf Serie-B-Spielen drei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Ein Sieg gelang nicht. Der letzte Punktgewinn datiert vom 7. November, als Empoli gegen Calcio Padova 2:2 spielte. Die Niederlagen gegen Cesena (1:2) und LR Vicenza (0:2) belasten die Moral der Mannschaft. Insgesamt erzielte Empoli in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Pisa verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Am vergangenen Spieltag spielte das Team 2:2 gegen Sudtirol, zuvor hatte es Cremonese mit 3:1 besiegt. Insgesamt erzielte Biancos Mannschaft in den vergangenen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 17. August 2026 in der Coppa Italia statt: Pisa und Empoli trennten sich 1:1. Von den verfügbaren Serie-B-Duellen entschied Empoli zwei von drei für sich, mit Siegen von 3:1 (Oktober 2020) und 2:1 (Februar 2020). Im Februar 2021 spielte Pisa 1:1 gegen Empoli. Ein Freundschaftsspiel im Juli 2025 gewann dagegen Pisa mit 3:2.

Tabelle

In der Serie B steht Empoli derzeit auf Platz 18, Pisa belegt Rang acht.