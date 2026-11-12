"Empfinde es als sehr hilfreich": Warum Florian Wirtz von Jürgen Klopp profitiert

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Auch der Bundestrainer scheint einen Anteil daran zu haben, dass es für den Ausnahmekönner besser läuft.

Seit seinem ersten DFB-Lehrgang unter der Leitung von Jürgen Klopp als Bundestrainer zeigt die Formkurve von Florian Wirtz auch beim FC Liverpool nach oben. Gibt es da einen Zusammenhang?

Zumindest nicht, wenn es nach Klopp selbst geht. Der sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, angesprochen auf die wesentlich bessere Tor- und Torvorlagenquote des deutschen Ausnahmespielers bei den Reds seit den Länderspielen Ende September und Anfang Oktober, dass vorrangig Wirtz' "riesige Qualität" dafür verantwortlich sei.

"Ich habe immer gesagt, dass Flo mit der Zeit in Liverpool Fuß fassen wird. Es war eine schwierige Phase, als er ankam und es für ihn einfach schwer war, in eine Mannschaft reinzufinden, die nicht hundertprozentig funktioniert hat, weil damals andere Dinge einfach wichtiger waren", erklärte Klopp vor dem Nations-League-Spiel in Serbien am Freitag und spielte damit auch auf den tragischen Tod von Diogo Jota vor Beginn von Wirtz' Debütsaison an.

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Letztendlich "wundere ich mich nicht", dass sich Wirtz "mit der Zeit" besser an der Anfield Road zurechtfindet, sagte Klopp, bestätigte aber auch, dass Wirtz einer der Nationalspieler sei, mit dem er häufig in Kontakt stehe und "eng" zusammenarbeite. "Ein Florian Wirtz in Top-Verfassung kann uns extrem weiterhelfen, unsere Ziele zu erreichen", stellte der Bundestrainer darüber hinaus klar.

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Dass Klopp schon in der frühen Phase seiner erst Amtszeit, die Ende Juli begonnen hatte, einen positiven Einfluss auf Wirtz hatte, vermutete zuletzt auch DFB-Rückkehrer Niclas Füllkrug. "Er hat einen besonderen Blick auf England und kann die Situationen dort einschätzen", sagte Füllkrug über Klopp und äußerte dann einen Verdacht mit Blick auf die aufsteigende Form von Wirtz in den vergangenen Wochen: "Ich habe eine Statistik von Florian Wirtz gelesen vor und nach der Nominierung für den großen Kader, also bevor er zum ersten Mal mit Jürgen Klopp gearbeitet hat und danach", führte er aus.

"Man hat das Gefühl, dass ihm da schon nochmal jemand unter die Arme gegriffen und ein Ohr gegeben hat. Es hilft einfach, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der die Situation und den Ort kennt. Jemand, der die Lage dort versteht", ergänzte Füllkrug mit Blick auf Klopps eigene Liverpool-Vergangenheit: "Das ist hilfreich, dass er so einen großen Blick auf das Ganze hat."

Getty Images

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Florian Wirtz steht immer wieder massiv in der Kritik

Bevor Wirtz im Rahmen des XXL-Kaders im September erstmals von Klopp unter seine Fittiche genommen wurde, stand er in England besonders bei TV-Experten wie Jamie Carragher massiv in der Kritik und bei einer einzigen Torvorlage in sechs Pflichtspielen für die Reds. Seit seiner Rückkehr von diesem ersten DFB-Lehrgang der Ära Klopp, wo er besonders gegen Serbien ein fantastisches Spiel hinlegte, verbuchte er zwei Tore und vier Vorlagen.

Wirtz selbst bestätigte das große Engagement des Bundestrainers, wenn es um seine Nationalspieler und besonders ihn geht und erklärte, wie der Austausch mit Klopp in der Regel ausfällt, wenn er in Liverpool weilt.

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"Meistens schreibt er eine kurze Nachricht nach den Spielen. Er gratuliert mir, wenn es gut lief, sagt mir aber auch, wenn ich nicht so gut war", sagte der 23-Jährige. Auch über etwaige Kritik freue er sich. Zwar "natürlich nicht in dem Moment", aber er empfinde es als sehr hilfreich, wenn Klopp ihn auf Fehler in seinem Spiel aufmerksam macht und dankte ihm indirekt auch dafür. "Das ist nicht selbstverständlich, dass der Bundestrainer sich so viel Zeit nimmt, die Spiele im Verein zu schauen und etwas dazu zu sagen. Darüber bin ich sehr glücklich, dass er so interessiert."

Etwas ähnliches hatte auch schon Füllkrug über Klopp am Dienstag berichtet. Der Bundestrainer habe ihn durchaus überrascht, weil Klopp im persönliche Gespräch offenbar mit detailliertem Wissen über die Arbeits- und Spielweise bei Werder Bremen glänzen konnte.

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Klopp habe "viel von den Dingen" gewusst, "die wir in Bremen machen, was ich ihm hoch anrechne. Als Bundestrainer kannst du nicht jedes Spiel über 90 Minuten schauen, aber er wusste einiges und hat Dinge rausgelesen, von denen ich positiv überrascht war, weil ich das einfach nicht von einem Bundestrainer erwarte", betonte Füllkrug.