EM-Qualifikation: Türkei gegen Frankreich live im TV und im LIVE-STREAM - alle Informationen zur Übertragung

In der EM-Quali kommt es zum Kracher zwischen der Türkei und Frankreich. Wir erklären, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Showdown in Paris! In Gruppe H der EM-Qualifikation kann heute eine Vorentscheidung fallen, wenn auf die trifft. Beide Nationen stehen punktgleich an der Tabellenspitze und ein Sieg wäre ein riesiger Schritt in Richtung EM-Teilnahme.

Im Hinspiel konnten die Türken überraschend mit 2:0 gegen den Weltmeister gewinnen, weshalb das Team von Trainer Senol Günes dank des direkten Vergleichs aktuell an der Tabellenspitze in Gruppe H steht. Erst vor wenigen Tagen zitterte sich die Türkei zum Last-Minute-Sieg gegen Albanien (1:0).

Heute geht es also gegen Frankreich. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen den Franzosen und der Türkei im LIVE-STREAM und TV sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams und Anlaufstellen für einen LIVE-TICKER.

Türkei gegen Frankreich: Alle Informationen auf einen Blick

Duell Frankreich vs. Türkei Datum Montag, 14.10, 20.45 Uhr Ort Stade de France, Paris (Frankreich) Zuschauer 81.338 Plätze

Türkei gegen Frankreich heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der EM-Qualifikation

Tolle Nachrichten für alle Fans der Türkei und Frankreich. Den EM-Quali-Kracher zwischen beiden Nationen gibt es heute live bei DAZN. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr und der LIVE-STREAM beginnt wenige Minuten vorher.

Kommentiert wird Frankreich – Türkei von Stefan Galler. Ihm zur Seite steht Alexis Menuge, der vom Streamingdienst zumeist als Experte für die eingesetzt wird.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst ihr Abonnent von DAZN sein. Die Anmeldung ist kinderleicht und die Mitgliedschaft kostet Euch monatlich nur 11,99 Euro. Der erste Monat ist dabei sogar kostenfrei. Entscheidet Ihr Euch für den DAZN-Jahrespass, könnt ihr sogar noch etwas Geld sparen. Denn für 12 Monate DAZN zahlt ihr lediglich 119,99 Euro – also etwa zehn Euro pro Monat.

Neben zahlreichen Spielen der EM-Qualifikation bietet Euch DAZN täglich spannende LIVE-Events auf der Plattform. Unter anderem die Euopa League, viele Spiele der Champions Legaue, die Ligue 1, , die und den türkischen Pokal.

Doch nicht nur Fußballfans kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Als Heimat des US-Sports zeigt der Streamingdienst auch die NBA, NFL, NHL und MLB. Zusätzlich werden auch zahlreiche Box- und UFC-Events übertragen.

Türkei gegen Frankreich heute live im TV sehen: So wird die EM-Qualifikation übertragen

In wird das Spiel zwischen der Türkei und Frankreich heute nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Spiel hierzulande legal zu schauen, ist der Streamingdienst DAZN.

Als Online-Streamingdienst hat DAZN (mit Ausnahme des Gastronomiebereiches) keinen eigenen TV-Sender, doch mithilfe der DAZN-App kann das komplette Programm auch auf Eurem Smart-TV gestreamt werden. Die App ist kostenlos in allen gängigen Stores verfügbar (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store).

Doch auch Nutzer ohne Smart-TV können das Spiel zwischen der Türkei und Frankreich heute live auf ihrem Fernseher streamen, sofern sie das richtige Zubehör haben – wie etwa den Amazon-Fire-TV-Stick, der nach Verbindung mit dem heimischen WLAN ebenfalls mit der DAZN-App bespielt werden kann.

Alternativ könnt Ihr Türkei – Frankreich natürlich auch auf Euren mobilen Geräten schauen. Egal, ob Smartphone oder Tablet. Denn mit der App könnt Ihr das komplette Programm des Streamingdienstes live erleben.

Türkei gegen Frankreich: So seht Ihr die Highlights

Ihr haben das wichtige EM-Quali-Spiel zwischen der Türkei und Frankreich verpasst? Kein Problem, denn Dank Goal und DAZN könnt ihr die Highlights des Spiels schon wenige Minuten nach Abpfiff online sehen.

Als übertragender Sender veröffentlicht DAZN die Highlights und das Re-Live des Spiels unmittelbar nach dem Abpfiff auf seiner Plattform. Nur wenige später sind diese auch bei Goal verfügbar.

Türkei gegen Frankreich im LIVE-TICKER

Auch Fans, die heute Abend nicht in der Lage sind, Türkei gegen Frankreich live auf DAZN zu sehen, können dank der zahlreichen LIVE-TICKER im Netz während der 90 Minuten auf dem Laufenden bleiben.

Artikel wird unten fortgesetzt

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zum Spiel der Türkei an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Höhepunkten versorgt Euch der zuständige Tickerer mit spannenden Statistiken und Fakten rund um beide Nationen.

Türkei gegen Frankreich: Die Aufstellungen

Noch ist offen, mit welchen Aufstellungen beide Mannschaften ins wichtige Spiel der EM-Qualifikation gehen. Sobald die Trainer ihre Formationen veröffentlich haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.