EM-Qualifikation: Die Aufstellungen von Deutschland und Estland

Deutschland empfängt in der EM-Qualifikation vor heimischem Publikum Estland. Wir werfen einen Blick auf die Aufstellungen beider Mannschaften.

Qualifikation zur Europameisterschaft 2020: Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am Dienstagabend Estland. Anstoß in der Mainzer Opel Arena ist um 20.45 Uhr.

Wird die Pflichtaufgabe gemeistert? Oder stolpert der Weltmeister von 2014? Das Spiel gegen Estland wird die Antworten liefern. Der klare Favorit ist definitiv die deutsche Mannschaft. Schließlich hat bisher eine weiße Weste in der EM-Qualifikation - zwei Spiele, zwei Siege. Der dritte Erfolg soll nun gegen die punktlosen Esten folgen.

In einer Gruppe mit Nordirland, Weißrussland und den Niederlanden befindet sich das DFB-Team hinter den Nordiren auf dem zweiten Rang der Tabelle der Gruppe C. Estland und Weißrussland belegen ohne Punkte die letzten beiden Plätze.

Deutschland gegen Estland: Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff lüften wir an dieser Stelle für Euch die Geheimnisse der Mannschaftsaufstellungen. Die Bekanntgabe beider Startformationen wird gegen 19.45 Uhr erwartet. Nur Augenblicke danach könnt Ihr sie in diesem Artikel nachlesen.

Deutschland vs. Estland: Das sind die Aufstellungen

Aufstellungen, EM-Qualifikation: So könnten Deutschland und Estland spielen

Das ist die mögliche Aufstellung von Deutschland gegen Estland:

Startelf: Neuer - Tah, Süle, Ginter - Schulz, Gündogan, Kimmich, Goretzka, Sane - Gnabry, Reus.

Das ist die mögliche Aufstellung von Estland gegen Deutschland:

Startelf: Lepmets - Teniste, Vihmann, Mets, Pikk - Dmitrijev, Kait - Zenjov, Vassiljev, Sinyavskiy - Sappinen

EM-Qualifikation, Aufstellung: So ist die personelle Situation bei der deutschen Nationalmannschaft

Marcus Sorg, der Bundestrainer Joachim Löw aufgrund dessen gesundheitlicher Probleme erneut vertreten wird, kann gegen Estland aus dem Vollen schöpfen.

Gegen Weißrussland präsentierte sich das DFB-Team souverän, sodass Sorg nicht zwingend durchtauschen muss. Dennoch wird der Assistenztrainer wohl auf ein bis zwei Positionen anderen Spielern eine Einsatzchance geben. So könnten Leon Goretzka, Kai Havertz oder Julian Brandt anstelle eines Defensiven dem Angriff mehr Durchschlagskraft geben.

Wie genau Sorg aufstellt, wird sich kurzfristig zeigen. Aus diesem Kader kann der Ex-Freiburg-Coach auswählen:

Manuel Neuer

Kevin Trapp

Sven Ulreich

Matthias Ginter

Marcel Halstenberg

Jonas Hector

Thilo Kehrer

Lukas Klostermann

Nico Schulz

Niklas Stark

Niklas Süle

Jonathan Tah

Julian Brandt

Julian Draxler

Serge Gnabry

Leon Goretzka

İlkay Gündogan

Kai Havertz

Joshua Kimmich

Marco Reus

Leroy Sane

Timo Werner

EM-Qualifikation, Aufstellung: So ist die personelle Situation bei Estland

Estlands Nationaltrainer kann aus dem gleichen Kader wählen, der am 8. Juni gegen Nordirland mit 1:2 den Kürzeren zog.

"Ich bin definitiv nicht enttäuscht von meinen Spielern. Ich habe ihnen gesagt, dass sie die Köpfe hochnehmen sollen und dass es nichts gibt, wofür sie sich schämen müssten", sagte Martin Reim. Gegen Deutschland müsse man jedoch aufpassen, dass man keine Klatsche kassiert.

Wie Reim endgültig aufstellt, wird sich am Dienstagabend zeigen.

Deutschland: Die Aufstellungen der letzten drei Spiele

In diesem Abschnitt lest Ihr, wie die deutsche Nationalmannschaft in den letzten drei Partien auflief:

Aufstellung zu: Weißrussland vs. Deutschland (0:2) | EM-Qualifikation | 08.06.2018

Startelf: Neuer - Tah, Süle, Ginter - Schulz, Gündogan, Kimmich, Klostermann - Sane, Gnabry, Reus.

Bank: Trapp, Ulreich - Halstenberg, Draxler, Brandt, Goretzka, Hector, Kehrer, Stark, Havertz, Werner

Aufstellung zu: vs. Deutschland (2:3) | EM-Qualifikation | 24.03.2019

Startelf: Neuer - Rüdiger, Süle, Ginter - Schulz, Kroos, Kimmich, Kehrer - Sane, Gnabry, Goretzka.

Bank: ter Stegen, Trapp - Gündogan, Reus, Halstenberg, Stark, Tag, Brandt, M. Eggestein, Havertz, Werner.

Aufstellung zu: Deutschland vs. (1:1) | Testspiel | 20.03.2019

Startelf: Neuer - Halstenberg, Süle, Tah, Klostermann - Kimmich, Havertz, Gündogan - Sane, Werner, Brandt.

Bank: ter Stegen, Trapp - Reus, Goretzka, Schulz, Kehrer, Ginter, Rüdiger, Stark, M. Eggestein, Kroos.

Estland: Die Aufstellungen der letzten drei Spiele

Nun lest Ihr, wie die Aufstellungen des estnischen Nationalteams in den letzten drei Spielen aussah:

Aufstellung zu: Estland vs. Nordirland (1:2) | EM-Qualifikation | 8.6.2019

Startelf: Lepmets - Teniste, Vihmann, Mets, Pikk - Dmitrijev, Kait - Zenjov, Vassiljev, Sinyavskiy - Sappinen

Bank: Aksalu, Kams, Miller, Puri, Sorga, Ojamaa, Kreida, Tamm, Roosnupp, Kallaste, Kuusk, Meerits

Aufstellung zu: Gibraltar vs. Estland (0:1) | Testspiel | 26.03.2019

Startelf: Aksalu - Kams, Vihmann, Mets, Kruglov - Kait, Roosnupp - Zenjov, Vassiljev, Lepistu - Sappinen

Bank: Baranov, Liivak, Anier, Ojamaa

Aufstellung zu: Nordirland vs. Estland (2:0) | EM-Qualifikation | 21.03.2019

Startelf: Lepmets - Kams, Baranov, Vihmann, Tamm, Pikk - Anier, Dmitrijev, Mets, Ojamaa, Kait

Bank: Aksalu, Kruglov, Lepistu, Kuusk, Liivak, Zenjov, Vassijev, Sappinen, Roosnupp, Kallaste, Meerits