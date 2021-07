EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Viertelfinale übertragen

Final Countdown! Die Viertelfinals der EM starten. Hier bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM, den Highlights und mehr.

Die Viertelfinals der EM 2021 stehen in den Startlöchern. Ab heute, 2. Juni, um 18:00 Uhr spielen die letzten acht Mannschaften der Europameisterschaft um den Einzug ins Halbfinale. Die Spiele finden dabei wie gewohnt um 18:00 Uhr und 21:00 Uhr statt, sowohl heute als auch am Samstag, den 3. Juni.

Nachdem sich einige Favoriten bereits im Achtelfinale verabschieden mussten, sind mit Tschechien, der Ukraine oder der Schweiz auch ein paar Mannschaften mit von der Partie, die vor dem Turnier eher Außenseiterrollen eingenommen haben. Es wird also spannend, ob die Underdogs ihre Erfolgsstory über das Viertelfinale hinaus weiterschreiben können.

Hier erfahrt ihr wie die Viertelfinals ablaufen, wann sie stattfinden und wo ihr sie live verfolgen könnt.

EM 2021 heute live: Die Viertelfinalpaarungen

Wer steht denn jetzt eigentlich im Viertelfinale der Europameisterschaft? Wir zeigen euch noch einmal alle Begegnungen im Überblick

02.07. - Schweiz vs. Spanien (Gazprom-Arena, St. Petersburg)

(Gazprom-Arena, St. Petersburg) 02.07. - Belgien vs. Italien (Allianz-Arena, München)

(Allianz-Arena, München) 03.07. - Tschechien vs. Dänemark (Olympiastadion Baku)

(Olympiastadion Baku) 03.07. - Ukraine vs. England (Olympiastadion Rom)

EM 2021 heute live: Wo laufen die Spiele?

Wie gewohnt könnt Ihr alle K.o.-Spiele der EM im deutschen Free-TV verfolgen, aber wann und wo genau? Und inwiefern ist das nicht Eure einzige Möglichkeit die Spiele zu sehen? Wir klären auf.

EM 2021 heute live: Die Viertelfinals im TV

Für die Übertragung der Spiele im TV sind wie immer das ZDF und die ARD verantwortlich. Beide Sender teilen sich die Senderechte für die EM. Auch für die Viertelfinals sind sowohl das ZDF als auch die ARD verantwortlich. Die beiden Spiele heute am 2. Juni werden im ZDF gezeigt, für die morgigen Partien übernehmen dann die Kollegen von der ARD.

Für die 18-Uhr-Spiele beginnt die Vorberichterstattung immer ca. eine Stunde vorher, sowohl im ZDF als auch in der ARD. Beim Abendspiel um 21:00 Uhr könnt ihr ab 20:15 Uhr hören, was die Experten und Moderatoren der Sender zum Spiel zu sagen haben, bevor dann pünktlich angepfiffen wird. Eine Übersicht über die Kommentatoren, Experten sowie Moderatoren der jeweiligen Sender zur EM könnt ihr übrigens hier finden.

Neben ZDF und ARD ist auch MagentaTV als Pay-TV Sender für die Liveübertragung der Spiele verantwortlich. Der Dienst der Telekom zeigt ebenso alle Spiele der EM, allerdings nur über einen LIVE-STREAM auf ihrer Website. Dieser ist auch, nicht wie die Übertragung im Free-TV, kostenpflichtig. Mehr dazu könnt ihr im übernächsten Absatz lesen.

EM 2021 heute live: Die LIVE-STREAMS zu den Viertelfinalspielen

Wer über keinen Fernsehanschluss mehr verfügt, oder die Partien einfach von unterwegs verfolgen möchte, für den sind die LIVE-STREAMS interessant. Sowohl ZDF als auch ARD bieten euch parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Dort könnt ihr genauso wie am Fernseher die Spiele verfolgen, alles was ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät. Den LIVE-STREAM des ZDF findet ihr übrigens hier, zu dem der ARD geht es hier entlang.

Wie schon oben beschrieben ist auch MagentaTV bei der EM-Übertragung mit dabei. Diesen Dienst der Telekom müsst ihr allerdings bezahlen. Dabei gibt es unterschiedliche Abo-Modelle die ihr abschließen könnt, mehr dazu findet ihr hier. Sehen könnt ihr die Spiele dann im LIVE-STREAM über die hauseigene MagentaTV Website.

Die gute Nachricht dabei ist, dass ihr kein Telekomkunde sein oder werden müsst, um ein Abo bei MagentaTV abschließen zu können. Wem es wert ist, sich dort ein Abonnement zu holen, der kann u.a. alteingesessenen Fußballprofis wie Fredi Bobic oder Michael Ballack bei der Analyse der Spiele zuhören, begleitet von Moderator Johannes B. Kerner.

EM 2021 heute live: Die Highlights der EM-Spiele auf DAZN

Falls ihr nicht dazu gekommen seid alle EM-Spiele zu sehen, könnt ihr euch bei DAZN noch einmal die schönsten Szenen der verpassten Partien zu Gemüte führen. Liveübertragungen der Europameisterschaft könnt ihr dort zwar leider nicht finden, dafür aber neben den EM-Highlights ebenso die NBA, NFL, Tennis, die UFC und diverse andere Livesportveranstaltungen.

In das Programm bei DAZN reinzuschauen lohnt sich also nicht nur für Fußballfans. Aber auch diese kommen mit dem aufgestockten Livepaket der Bundesliga und Champions-League ab Sommer voll auf ihre Kosten. Wer jetzt mehr wissen möchte, der kann direkt hier vom Gratismonat bei DAZN Gebrauch machen.

EM 2021 heute live: Alles zur Übertragung der Viertelfinals im Überblick

Hier findet ihr in der Übersichtstabelle noch einmal alle wichtigen Infos zum Viertelfinale der EM 2021.