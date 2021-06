EM heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Montag übertragen

Die Gruppenphase der EM befindet sich in der entscheidenden Phase. Goal erklärt, wie das Turnier heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Europameisterschaft 2021 ist in vollem Gange - in der Vorrunde steht der letzte Spieltag an. Acht Teams sind auch heute im Einsatz, um 18.00 Uhr und 21.00 Uhr gehen jeweils die Spiele in den Gruppen B und C los.

Die Konstellation ist in beiden Gruppen identisch: Der Favorit (Belgien und Niederlande) befindet sich mit sechs Punkten nach zwei Spielen an der Spitze. Dahinter folgen jeweils zwei Teams, die ein Spiel gewinnen konnten und eins verloren haben - dabei handelt es sich um Russland und Finnland in der Gruppe B und der Ukraine und Österreich in der Gruppe C.

Am unteren Ende der beiden Gruppen befinden sich die Teams, die nicht mehr aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen können: Dänemark und Nordmazedonien konnten noch keinen Punktgewinn feiern.

Heute entscheidet sich für viele der Teams, wer weiter im Turnier vertreten ist und wer den Heimweg antreten muss. Goal erklärt, wie die EM-Spiele am heutigen Montag LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Europameisterschaft 2021 heute LIVE: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppenphase 11. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe B Sankt Petersburg | Russland Kopenhagen | Dänemark Austragungsorte der Gruppe C Amsterdam | Niederlande Bukarest | Rumänien

Europameisterschaft heute live im TV und LIVE-STREAM: Diese Sender übertragen die EM 2021

Bevor wir uns die einzelnen Begegnungen anschauen, müssen wir uns bewusstwerden, welche Sender für die Übertragung dieser EM zuständig sind - davon gibt es nämlich gleich drei!

Fangen wir mit den kostenlosen Anbietern an: Gleich zwei unterschiedliche Sender zeigen die EM 2021 in diesem Sommer kostenlos! Das ist möglich? Und wie!

Fußball heute LIVE: Das Erste und ZDF für EM-Übertragung zuständig

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Das Erste (ARD) und ZDF sind für die Übertragung der EM im Free-TV in diesem Sommer zuständig: An jedem Tag, an dem Fußball zu sehen ist, ist einer der beiden Sender für die Übertragung zuständig.

Dabei überschneiden sich die Sportangebote der beiden Sender nicht, wenn ein Spiel also im ZDF zu sehen ist, läuft im Ersten "normales" Programm ohne Bezug zur EM - und umgekehrt.

EM 2021 kostenlos im Fernsehen: Darum gibt es Free-TV

Warum übertragen die beiden Sender die EM kostenlos? Ganz einfach: Weil sie es müssen! Als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt muss man für jedermensch frei empfangbar sein, weshalb man keine zusätzlichen Abonnements, Pakete oder Tarife buchen muss, die einem teuer zu stehen kommen.

Ein weiterer Vorteil: Öffentlich-rechtliche Fernsehsender arbeiten nicht finanzorientiert und haben so nicht das konstante Bedürfnis, alle zehn Minuten eine Werbung einzublenden - nach 20.00 Uhr herrscht für den ÖRR sowieso Werbeverbot.

Boateng, Schweinsteiger und der kostenlose LIVE-STREAM: Das haben ZDF und ARD zu bieten

Stattdessen konzentrieren sich ARD und ZDF viel eher darauf, hochqualitativen Inhalt zu liefern. In diesem Sommer sind wieder jede Menge prominente Namen dabei: Kevin-Prince Boateng, Per Mertesacker, Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger etc. - die Sendungen können sich sehen lassen!

Auch im Internet ist die Übertragung der EM kein Problem, die öffentlich-rechtlichen Sendern müssen ihr kostenloses Programm auch als LIVE-STREAM anbieten. So könnt ihr die EM einfach auf eurem Mobiltelefon, an der Konsole oder im Browser verfolgen!

Jedes Spiel der EM läuft im Pay-TV! Das ist MagentaTV

Wir haben von drei Fernsehsendern gesprochen, aber erst über zwei gesprochen, daher kommen wir jetzt zum dritten. ZDF und ARD haben zwar tolles Programm, übertragen aber "nur" 41 der 51 Spiele - das ist bei MagentaTV nicht der Fall!

Der kostenpflichtige Fernsehsender der Telekom hat sich die Rechte an jeder Begegnung gesichert und überträgt diese daher LIVE und in voller Länge. Alles zu TV-Übertragung, Kosten und LIVE-STREAMS findet ihr hier.

Die EM 2021 im TV und LIVE-STREAM: Diese Spiele werden heute LIVE gezeigt

Nun wissen wir also schon einige interessante Fakten. Erstens: ARD, ZDF und MagentaTV sind für die Übertragung der EM in diesem Sommer zuständig. Zweitens: MagentaTV zeigt jedes Spiel der EM, also auch die vier Spiele heute.

Drittens: Auch ZDF und ARD übertragen die Fußball-EM, wobei immer nur ein Fernsehsender für die gesamte EM-Übertragung an einem Tag zuständig ist. Wer ist heute an der Reihe?

ARD überträgt heute die Fußball-EM! So läuft die LIVE-Übertragung ab

Es ist die Nummer Eins: Das Erste überträgt heute ab Uhr 17.15 Uhr die "Sportschau", also die Sportsendung der ARD. Das erste Spiel beginnt um 18.00 Uhr, weshalb es eine ausführliche Vorberichterstattung geben wird.

Nach dem letzten Spiel, welches ungefähr um 23.00 Uhr zu Ende ist, findet noch der Sportschau Club statt (bis 00.15 Uhr) - für den Fußballabend mit stundenlanger Unterhaltung ist also gesorgt.

Fußball-EM LIVE im Free-TV: Zeigt die ARD heute jedes Spiel?

Die ARD überträgt heute also die Fußball-EM, das ist schon einmal gut zu wissen. Aber zeigt die ARD auch jedes der vier Spiele an diesem Montagabend? Schlechte Nachrichten: Nein, das ist nicht der Fall!

Nur zwei der vier Begegnungen werden heute durch Das Erste gezeigt. Dabei ist an dieser Stelle nicht die Rechtevergabe das Problem. Da aber am letzten Spieltag der EM-Gruppenphase die Spiele einer Gruppe zeitgleich stattfinden, kann nur jeweils eins übertragen werden, wenn man nicht auf eine Konferenz zurückgreift.

Titelkandidaten Niederlande und Belgien gehen leer aus: Diese Spiele zeigt Das Erste heute LIVE

Die Wahl ist hierbei auf Ukraine vs. Österreich und Russland vs. Dänemark gefallen - diese beiden Spiele mit zwei deutschen Nachbarländern werden also LIVE im kostenlosen Fernsehen gezeigt!

Anhänger:innen der Niederlande, Belgiens, Finnlands und Nordmazedoniens gehen heute leer aus, was die LIVE-Übertragung betrifft. Alternativ sind ja alle Spiele LIVE im Pay-TV (MagentaTV) oder aber in den Highlights auf DAZN zu sehen.

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Gruppenphase im Überblick