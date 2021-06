EM, Eröffnungsspiel heute live im Free-TV: So wird Türkei vs. Italien übertragen

Die paneuropäische EM startet heute mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV gibt es hier.

Mit einem Jahr Verspätung beginnt heute die EM mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Anstoß im Stadio Olimpico in Rom ist um 21.00 Uhr.

Wäre Corona nicht, würde die EM bei dieser Auftakt-Begegnung wohl direkt mit einem Hexenkessel starten. Beide Fanlager gelten als besonders emotional und stimmungsvoll. Doch aufgrund der Pandemie wird das Olympiastadion nur mit 16.000 Zuschauern besetzt sein.

Sportlich ist die Partie für beide Mannschaften bereits ein wichtiger Fingerzeig für das weitere Turnier. Zu einer ausgeglichenen Gruppe A gehören auch noch die Schweiz und Wales, jede Niederlage kann die eine zu viel sein. Italien wird unter Trainer Roberto Mancini einiges zugetraut, aber auch die Türkei unter Senol Günes verfügt über den stärksten Kader seit Jahren.

Geheimtipp Türkei oder Mitfavorit Italien - wer entscheidet das Auftaktspiel der EURO für sich? Goal hat zumindest schon einmal die Infos zur Übertragung.

EM, Eröffnungsspiel Türkei vs. Italien heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Türkei vs. Italien WETTBEWERB EM 2021 | Gruppe A | 1. Spieltag ORT Stadio Olimpico | Rom ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) EM-TITEL Türkei: 0

Italien: 1 (1968)

EM, Eröffnungsspiel Türkei vs. Italien heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Lange mussten die Fans auf das Turnier warten, nachdem Corona im Vorjahr eine Verschiebung unumgänglich gemacht hatte. Doch heute ist es soweit, das Eröffnungsspiel geht über die Bühne. Hier erfahrt Ihr, welche Sender das Spiel zeigen. Übrigens, als kleiner Fakt zwischendurch: Die EM läuft trotz der Verschiebung weiter unter dem offiziellen Namen EURO 2020.

EM 2021: So werden die Spiele der EURO übertragen

Alle Spiele der paneuropäischen EM werden von der Deutschen Telekom via MagentaTV übertragen, zehn Gruppenspiele ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft sogar exklusiv. Wenn Ihr also jedes einzelne Spiel des Turniers verfolgen wollt, kommt Ihr an Magenta nicht vorbei.

Doch keine Panik: ein Großteil der Partien ist auch im Free-TV zu sehen. 41 der 51 Spiele werden entweder in der ARD oder im ZDF übertragen. So auch das heutige Eröffnungsspiel, das im Ersten gezeigt wird.

EM, Eröffnungsspiel Türkei vs. Italien heute: Die Übertragung im Free-TV in der ARD

Direkt nach der Tagesschau beginnt die ARD um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Das Duo vor der Kamera besteht bei diesem Spiel aus Moderatorin Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentator der Begegnung ist Florian Naß.

EM, Eröffnungsspiel, Türkei vs. Italien heute im TV: Die Übertragung bei MagentaTV

Die Übertragung im Free-TV wäre also geklärt, schauen wir nun, wie MagentaTV überträgt. Der Sender will während des Turniers mit einer umfangreichen Berichterstattung überzeugen, bis zu zehn Stunden an jedem Spieltag verspricht die Telekom.

Zum Team vor der Kamera gehören unter anderem Johannes B. Kerner sowie Ex-Nationalspieler Michael Ballack als Experte. Als Kommentatoren hat sich Magenta unter anderem Marco Hagemann und Wolff Fuss ins Boot geholt.

EM, Eröffnungsspiel, Türkei vs. Italien heute live: Das kostet MagentaTV

MagentaTV ist sowohl für Telekom-Kunden verfügbar als auch für alle, die keinen Vertrag bei dem Anbieter haben. Für zehn Euro im Monat gibt es ein Abo bei MagentaTV.

Ihr könnt zwischen MagentaTV Smart (3 Monate für 0 €, danach 10 € mtl.) und dem MagentaTV Flex Paket (10 € mtl.) entscheiden. Ihr könnt dabei zwischen einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat oder 24 Monaten wählen. Preisvorteil oder die volle Flexibilität? Ihr entscheidet.

EM, Eröffnungsspiel Türkei vs. Italien: Die Übertragung im LIVE-STREAM in der ARD Mediathek

Natürlich ist das Spiel auch via LIVE-STREAM im Internet zu sehen, falls Ihr unterwegs seid oder das Spiel nur im Second Screen verfolgen könnt.

DIe erste Anlaufstation dafür ist die kostenlose Mediathek der ARD. Dort habt Ihr Zugriff auf alle Live-Programme sämtlicher Rundfunkanstalten des Senders. Außerdem bekommt Ihr in der Mediathek auch Zugriff auf einige exklusive Inhalte, die so nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. Zum Live-Programm in der Mediathek kommt Ihr über diesen Link.

Die Mediathek könnt Ihr entweder bequem über Euren Computer nutzen oder aber via App für Smartphone oder Tablet. Schaut einfach mal in Eurem App-Store nach, der Download ist völlig kostenlos.

EM, Eröffnungsspiel Türkei vs. Italien heute: Die Highlights auf DAZN

Die Highlights aller Spiele der EM seht Ihr immer 60 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes DAZN. Dort seht Ihr auch vielen Live-Sport national und international, ab kommender Saison zeigt DAZN auch die Spiele der Champions League live und nahezu alle Partien exklusiv.

Der erste Monat bei DAZN ist stets kostenlos, um sich vom Programm zu überzeugen. Anschließend kostet DAZN monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahresabo.

