Schweden vs. Slowakei heute live sehen: TV, LIVE-STREAM und Co. - alles zur Übertragung der EM 2021

Schweden trifft heute im zweiten Spiel der EM 2021 auf die Slowakei. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und Co.

Die Slowakei kann heute im zweiten Spiel der Gruppe E mit einem Sieg gegen Schweden bereits den Einzug in das Achtelfinale der EM 2021 perfekt machen. Anpfiff der Partie in Sankt Petersburg ist um 15 Uhr .

Während die Slowaken zum Auftakt etwas überraschend mit 2:1 gegen Polen gewonnen haben, erkämpfte sich ein tapferes Sverige ein achtbares 0:0 gegen Spanien, das zu den Mitfavoriten auf den Titel zählt.

Holt die Slowakei den zweiten Sieg im zweiten Spiel? Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Duells gegen Schweden - egal, ob live im TV , im LIVE-STREAM oder auch im LIVE-TICKER .

Schweden vs. Slowakei heute live: Das EM-Spiel in der Übersicht

Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Duell Schweden - Slowakei Ort Krestowski Stadion, St. Petersburg Anstoß 15 Uhr

EM 2021 - Schweden vs. Slowakei heute live: Wer zeigt / überträgt das Vorrundenspiel?

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Fans, die das Spiel gerne kostenlos im TV sehen wollen: Das Duell zwischen Schweden und der Slowakei wird heute nicht im Free-TV in ARD oder ZDF übertragen. Der Bezahlsender MagentaTV hält die Exklusivrechte an diesem Duell, weshalb Ihr die Partie nur im Pay-TV sehen könnt.

TV-Übertragung des Spiels:

Sender: MagentaTV

Anpfiff: 15 Uhr

Moderatoren: Sascha Bandermann

Kommentator: Marco Hagemann

EM 2021 - Schweden vs. Slowakei heute live: Das Vorrunden-Spiel im LIVE-STREAM

Ihr wollt nichts vom Spiel zwischen Schweden und der Slowakei verpassen, seid aber gerade unterwegs oder habt gerade keinen Fernseher? Dann hilft der LIVE-STREAM von MagentaTV , mit dem ihr ganz bequem per Laptop , Smartphone oder Tablet zusehen könnt.

Hier gehts zum LIVE-STREAM .

Schweden vs. Slowakei heute live: Das Duell im LIVE-TICKER

Ihr habt kein Geld oder keine Lust, Geld für MagentaTV auszugeben, um die Partie zwischen Schweden und der Slowakei live zu verfolgen - und wollt trotzdem nichts verpassen? Dann könnt Ihr das Duell hier im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal verfolgen.

Hier gibt es die Partie zwischen Schweden und der Slowakei im LIVE-TICKER .

Schweden gegen Slowakei heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen von Schweden und der Slowakei findet Ihr hier ab etwa 14 Uhr und damit eine Stunde vor Anpfiff.

EM 2021 - Schweden vs. Slowakei heute live: Die Highlights

Für alle, die das Spiel verpasst haben oder die gern die wichtigsten Aktionen der Partie erneut genießen möchten, bietet DAZN den idealen Service. Hier sind bereits kurz nach Abpfiff alle Highlights zu finden. Jeder, der die Partie Revue passieren lassen möchte, bekommt bei DAZN die Möglichkeit dazu.

DAZN bietet das volle Programm an globalem Live-Sport. Ob Fußball, Basketball, Motorsport - all das und noch vieles mehr bekommt man als Abonnent geboten. Für 11,99 Euro im Monat bleiben keine Wünsche offen und mit dem Jahresabo, welches 119,99 Euro kostet, kann man sogar noch sparen. Außerdem gibt es hier einen kostenlosen Probemonat, innerhalb dessen man bereits auf das volle DAZN-Programm - und damit auch auf die EM-Highlights - zugreifen kann.

Schweden vs. Slowakei heute live sehen: Der Vorbericht zum EM-Duell

Schwedens will sein System für das zweite EM-Gruppenspiel gegen die Slowakei umstellen. "Wir werden nicht mit der gleichen Taktik spielen wie gegen Spanien", sagte Nationaltrainer Janne Andersson auf einer virtuellen Pressekonferenz vor der Partie am Freitag in St. Petersburg: "Ich glaube nicht, dass die Slowakei so hoch pressen wird wie Spanien, sodass wir andere Teile unseres Spiels zeigen können."

Generell erwartet Andersson im Gegensatz zum Auftakt in Sevilla gegen Spanien (0:0) mehr Ballbesitz für seine Mannschaft und eine komplett andere Partie. "Es wird wichtig sein, dass wir unser Spiel machen können – das haben wir gegen Spanien nicht genügend geschafft. Als wir vor ein paar Wochen gegen Armenien gespielt haben, standen die auch tiefer, und wir haben offensiv ein Klassespiel gemacht."

Die Mannschaft müsse den Vorteil nutzen, "mehr Ballbesitz zu haben. Denn die Slowakei hat ein sehr starkes Team, und sie sind läuferisch sehr stark", so Andersson: "Wir müssen auf Fehler lauern."

Letzter Gegner der Schweden in Gruppe E ist am Mittwoch (18 Uhr) Polen um Stürmerstar Robert Lewandowski. Polen hatte gegen die Slowakei zum EM-Start 1:2 verloren.

Quelle: SID

EM 2021 - Schweden vs. Slowakei heute live: Die Übertragung auf einen Blick

Free-TV - LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

