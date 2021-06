EM 2021: Darum läuft Wales - Schweiz heute nicht live im Free-TV

Bei der EM 2021 geben Wales und die Schweiz heute in Baku ihr Debüt. Goal erklärt, wieso das Spiel nicht LIVE im Free-TV übertragen wird.

Die EM ist endlich da, Italien und die Türkei haben das Kontinentaturnier gestern eingeweiht! Die beiden Teams aus der Gruppe A spielten am Freitag das Eröffnungsspiel, heute sind die anderen beiden Konkurrenten aus der Gruppe dran, die Schweiz und Wales treffen aufeinander.

Um 15.00 Uhr (im kostenlosen LIVE-TICKER) wird das Spiel zwischen der Nati und den Drachen angepfiffen - beide Teams machen sich in diesem Duell Hoffnung. Mit der Türkei und Italien hat man zwar zwei starke Gruppengegner, die EM 2016 hat aber gezeigt, wie weit man auch als vermeintlicher Underdog kommen kann.

Bei dieser hat es die Schweiz bis in das Achtelfinale geschafft, wo man im Elfmeterschießen gegen Polen scheiterte. Wales kam sogar noch weiter: Nach dem Achtelfinalerfolg gegen Nordirland war im Viertelfinale gegen Belgien Schluss.

Italien ist seit 28 Spielen ungeschlagen und geht als Favorit in die Gruppe - trotzdem dürfen wir die Spiele der vier Mannschaften mit Spannung erwarten. Goal erklärt alles rund um die Spiele, Ergebnisse, Tabelle und Übertragung der Gruppe.

Europameisterschaft 2021: So wird die Fußball-EM ablaufen

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe A 11. Juni bis 20. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe A Rom | Italien Baku | Aserbaidschan

EM 2021 / Wales - Schweiz: Darum läuft Fußball heute nicht LIVE im Free-TV

Es ist das Fußball-Event in diesem Jahr, was die meisten Menschen in Europa bewegt: 24 Nationen nehmen in diesem Sommer an der Europameisterschaft teil, mit dabei sind auch die Schweiz und Wales.

Vier Duelle in der EM-Qualifikation gab es schon (1999 und 2010/2011), drei Mal ging die Schweiz als Sieger hervor, einmal Wales. Für Anhänger:innen stellt sich heute aber vor allem eine Frage: Wieso wird das EM-Spiel nicht im Free-TV übertragen?

Wales vs. Schweiz nicht im Free-TV? Die Fußball-EM im Fernsehen

Es ist schon bitter: Seit Jahren und Jahrzehnten werden viele, wenn nicht sogar alle Spiele der EMs und WMs LIVE und kostenlos im Fernsehen übertragen. Ob Das Erste oder ZDF - irgendeine Adresse gab es immer für die Fußball-EM und -WM im Free-TV.

Das soll jetzt einfach so vorbei sein? Nicht ganz: ARD und ZDF haben auch weiterhin die Übertragungsrechte der EM - allerdings nicht für alle Spiele. Wales vs. Schweiz gehört leider nicht zu den Spielen, die ARD oder ZDF übertragen dürfen.

Pech für Nati- und Wales-Fans: ARD und ZDF übertragen heute andere EM-Partien

Das ist denkbar bitter: 41 der 51 Spiele überträgt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also über 80% - und die Schweiz und Wales gehen am ersten Spieltag leer aus. Keine Sorge: Die anderen beiden Spiele der beiden Nationen werden in Deutschland im Free-TV zu sehen sein (siehe Ende des Artikels)

Und auch für heute solltet ihr nicht aufgeben: Das Spiel zwischen Wales und der Schweiz wird zwar nicht im kostenlosen TV übertragen, trotzdem kann man die Begegnung LIVE im TV verfolgen! Der Trick: MagentaTV!

Fußball-EM kostenlos bei MagentaTV oder nicht? So seht ihr Wales gegen die Schweiz

Der Fernsehsender der Telekom hat nämlich für diesen Sommer tief in die Tasche gegriffen und wird jedes Spiel der diesjährigen EM übertragen! Alle 51 Spiele zwischen dem 11. Juni und 11. Juli werden LIVE gezeigt!

Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht: Ja, MagentaTV ist kein kostenloser Sender. Der Sender bietet allerdings ein Paket an, bei welchem die ersten drei Monate kostenlos sind, im Anschluss muss man zehn Euro monatlich bezahlen (Mindestlaufzeit 24 Monate) - hier ist natürlich viel mehr als nur die Fußball-EM zu sehen. Alles weitere zur Kostenstruktur von MagentaTV gibt es hier zum Nachlesen.

UEFA Euro 2020 / EM 2021: Die Tabelle der Gruppe A mit der Schweiz, Wales, Italien und der Türkei

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Italien 1 3:0 3:0 3 2 Schweiz 0 0:0 0 0 2 Wales 0 0:0 0 0 4 Türkei 1 0:3 0:3 0

Wales vs. Schweiz: Läuft die Fußball-EM heute LIVE im Free-TV?

Die Begegnung zwischen Wales und der Schweiz ist heute also nicht kostenlos im TV zu sehen - wer die Begegnung unbedingt auf dem Fernseher verfolgen möchte, muss sich mit MagentaTV auseinandersetzen.

Aber wie sieht es im Internet aus? Immer mehr Anhänger:innen kehren sich heutzutage vom klassischen Fernsehen ab und erhalten Unterhaltung und Information im Internet, gerade LIVE-STREAMS spielen hier eine wichtige Rolle.

Wales vs. Schweiz läuft heute nicht im kostenlosen LIVE-STREAM: Die Fußball-EM im Internet

Mit Blick auf die Begegnung Wales vs. Schweiz sieht es heute im Internet genau wie im TV aus: ARD und ZDF übertragen trotz zahlreicher Internetportale (zdf.de, daserste.de, Sportschau, ARD Mediathek) nicht die EM - MagentaTV tut's!

Auch hierbei ändert sich nichts: MagentaTV kostet im Internet ebenso viel wie im TV. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

Fußball-EM heute LIVE mobil streamen: Das ist MagentaTV

Wie jede/r halbwegs moderne Fernsehsender und Internetplattform hat auch MagentaTV eine App, sowohl für Tablets als auch für Handys. So kommt ihr direkt dahin:

Fußball-EM kostenlos: DAZN zeigt ebenfalls Wales vs. Schweiz!

Eine Variante wollen wir euch noch vorstellen, wie ihr kostenlos das Spiel sehen könnt - wenn auch nicht LIVE und in voller Länge: DAZN zeigt bei dieser EM die Highlights aller Begegnungen!

40 Minuten nach Abpfiff ist der Zusammenschnitt auf der Plattform zu finden, und das Beste: Mit dem kostenlosen und unverbindlichen Probemonat müsst ihr dafür überhaupt nichts bezahlen! Hier entlang.

