EM 2021: Frankreich vs. Deutschland: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen

Im ersten Gruppenspiel erwartet die DFB-Elf mit Weltmeister Frankreich der Top-Favorit des Turniers. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Match.

Heute ist es so weit: Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Europameisterschaft 2021. Und selten war ein guter Start so wegweisend wie in diesem Turnier, denn es geht gegen niemand Geringeres als den Weltmeister aus Frankreich. Die Equipe Tricolore gilt als klarer Favorit auf den EM-Sieg. Somit wartet gleich im ersten Spiel der wohl schwerstmögliche Gegner auf Jogi Löws Team.

Die deutsche Gruppe wird als "Todesgruppe" bezeichnet. Wer sich hier durchsetzt, zählt automatisch zu den Turnierfavoriten. Dennoch wird Frankreich trotz der Konkurrenz aus Portugal und Deutschland am ehesten der Gruppensieg zugetraut. Und das kommt nicht von ungefähr: Der Kader der Franzosen ist offensiv mit Weltstars wie Kylian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezmann bestückt. Und auch defensiv ist das Überangebot so groß, dass beispielweise der Neu-Münchner Dayot Upamecano zuhause bleiben muss.

Keine Chance also für die DFB-Elf? Keineswegs! Deutschland ist - abgesehen von der WM 2018 - als klassische Turniermannschaft bekannt. Die Europameisterschaft liegt den Deutschen: Keine andere Nation kann mehr Finalteilnahmen vorweisen und nur Spanien hat mit drei Titeln ebenso viele wie die Bundesrepublik. Außerdem verfügt die Nationalmannschaft über starke junge Spieler wie zum Beispiel Kai Havertz, Serge Gnabry oder Joshua Kimmich. Seit der Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller ist ebenfalls der Faktor Erfahrung vorhanden, den auch Welttorhüter Manuel Neuer ausstrahlt.

Uns erwartet bereits beim ersten Einsatz der DFB-Elf also ein echtes Top-Spiel! Ihr wollt wissen, wer das Spiel Frankreich vs. Deutschland überträgt und wo ihr es live verfolgen könnt? Ob ihr das Spiel im LIVE im TV sehen wollt oder einen LIVE-STREAM bzw. LIVE-TICKER sucht: Hier seid ihr genau richtig! Goal hat für euch alle Infos zur Partie zusammengestellt.

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Das Vorrunden-Spiel in der Übersicht

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Duell Frankreich vs. Deutschland Ort Allianz-Arena, München Anstoß 21 Uhr

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Wer zeigt / überträgt das Vorrundenspiel?

Wer das Spiel kostenfrei LIVE im TV verfolgen möchte, darf sich freuen: Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland wird im Free-TV übertragen! Das ZDF ist live in München dabei und zeigt die gesamten 90 Minuten plus Vor- und Nachberichterstattung. Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein werden von den Experten Per Mertesacker, Sandro Wagner und Christoph Kramer unterstützt. Kommentieren wird Bela Rethy.

TV-Übertragung des Spiels:

Sender: ZDF

Anpfiff: 21 Uhr

Moderatoren: Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein

Kommentator: Bela Rethy

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Das Vorrunden-Spiel im LIVE-STREAM

Ihr wollte keine Minute des Spiels verpassen, habt aber keinen Fernseher in der Nähe? Keine Bange! Das ZDF bietet zusätzlich einen kostenlosen LIVE-STREAM an, mit dem ihr das Match komplett verfolgen könnt. Ob Laptop, Smartphone oder Tablet - auf jedem Endgerät ist der Empfang des Streams möglich.

Hier gehts zum LIVE-STREAM.

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Das Vorrunden-Spiel im LIVE-TICKER

Ihr habt entweder keine Zeit oder keine Lust, euch Frankreich gegen Deutschland anzusehen, wollt aber immer aktuell über das Geschehen auf dem Rasen informiert werden? Dann ist ein LIVE-TICKER etwas für euch. Goal ist für euch mit einem kostenlosen LIVE-TICKER dabei und versorgt euch zeitnah mit allem, was ihr zum Spiel wissen wollt.

Hier gehts zum LIVE-TICKER für das Spiel Frankreich vs. Deutschland.

La puissance du collectif 🤜💥🤛 pic.twitter.com/VqvpDTiErv — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2021

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Die Aufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben. Sobald sie veröffentlicht wurden, findet ihr sie hier.

EM 2021 - Frankreich vs. Deutschland heute live: Die Highlights

Für alle, die das Spiel verpasst haben oder die gern die wichtigsten Aktionen der Partie erneut genießen möchten, bietet DAZN den idealen Service. Hier sind bereits kurz nach Abpfiff alle Highlights zu finden. Jeder, der die Partie Revue passieren lassen möchte, bekommt bei DAZN die Möglichkeit dazu.

