EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. Ungarn heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Bei der EM 2021 spielen heute Deutschland und Ungarn gegeneinander. Goal erklärt, wer das Spiel im Fernsehen moderiert und kommentiert.

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Fußball-EM: In der Gruppe F werden heute die letzten Achtelfinalisten ausgespielt, Deutschland trifft in der Allianz Arena heute auf Ungarn.

Trotz holprigem Gewinn ist das EM-Feuer in Deutschland endlich entfacht: Nach der 0:1-Niederlage gegen Frankreich im ersten Spiel kamen schon viele kritische Stimmen auf, das 4:2 im nächsten Spiel gegen Portugal stieß das Tor zum Achtelfinale aber weit auf.

Ein Sieg gegen Ungarn heute und der Einzug in die K.o.-Runde ist gewiss, je nach Torverhältnis könnte sogar noch der erste Platz zu holen sein. Negative Aufregung rund um das Spiel gab es im Vorhinein allerdings aufgrund der UEFA , die sich einmal mehr gegen Anhänger:innen stellte und die Beleuchtung der Allianz Arena in Regenbogenfarben untersagte.

Ungarn ist nicht zu unterschätzen - davon können die Franzosen ein Lied singen. Wie wird das Spiel in Deutschland übertragen? Und wer kommentiert und moderiert heute die Begegnung? Goal erklärt alles rund um die Ausstrahlung der Fußball-EM.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Deutschland gegen Ungarn heute im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung dem EM 2021

Bevor wir uns anschauen, welche Menschen heute die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn kommentieren und moderieren, müssen wir natürlich herausfinden, welcher Sender die EM zeigt!

Zwei TV-Sender zeigen heute die Fußball-EM: So läuft Deutschland vs. Ungarn im Free-TV

Bei dem letzten Deutschland-Spiel war die ARD im Einsatz: Das Erste war für die Übertragung von Deutschland gegen Portugal zuständig - heute wird sich das aber nicht wiederholen! Der kostenlose Fernsehsender zeigt die EM heute nicht LIVE.

Das heißt aber nicht, dass der Fußballabend verdorben ist: Zwei Fernsehsender, die nicht auf den Namen ARD hören, strahlen heute die Fußball-EM aus - einer davon sogar kostenlos!

MagentaTV zeigt jedes Spiel der EM! So seht ihr Fußball im Pay-TV

Beginnen wir aber zunächst mit MagentaTV - das ist der Fernsehsender der Telekom. Der Vorteil von MagentaTV: Jedes Spiel dieser EM, also alle 51 Partien, wird hier LIVE übertragen!

Dafür hat sich MagentaTV ordentlich Mühe gegeben und Experten wie Michael Ballack eingeladen. Der Nachteil: Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, alle Informationen dazu findet ihr hier.

ZDF überträgt Fußball-EM heute im Free-TV: Deutschland - Ungarn kostenlos zu sehen!

Kommen wir nun zu der Übertragungsmethode, die weitaus mehr Anhänger:innen interessieren dürfte: Kostenloser Fußball im Free-TV! Die ARD hat damit heute nichts am Hut, dafür wird aber der Partner vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ZDF, die Fußball-EM heute zeigen!

Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt die Begegnung heute, alles rund um Programm, Besetzung etc. schauen wir uns in diesem Artikel noch genauer an. So findet ihr das ZDF auf eurem Fernseher.

Goal, DAZN, ZDF, Magenta: Die Übertragung der EM im Internet

Nicht nur im Fernsehen könnt ihr die Begegnung heute kostenlos verfolgen - auch die Übertragung im Internet ist problemlos möglich! Dafür müsst ihr euch in Deutschland befinden oder einen entsprechenden VPN nutzen. Diese Links sind für die Übertragung der EM im Internet wichtig:

EM 2021 - die Tabelle der Gruppe F: So steht es um Ungarn, Deutschland, Frankreich und Portugal

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Frankreich 2 2:1 1 4 2 Portugal 2 5:4 1 3 3 Deutschland 2 4:3 1 3 4 Ungarn 2 1:4 -3 1

EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. Portugal heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Das ZDF überträgt heute also zusammen mit MagentaTV die Europameisterschaft, der eine im Free-TV, der andere im Pay-TV. Wir werfen in den nächsten Abschnitten einen genaueren Blick auf die Übertragung des ZDF.

ZDF lädt Kiraly ein: Dieser Experte begleitet heute Deutschland vs. Ungarn im Free-TV

Drei Sender übertragen in diesem Sommer die EM 2021 - alle drei haben es geschafft, ein bemerkenswertes Team auf die Beine zu stellen. Da macht auch das ZDF keine Ausnahmen, wie man an der heutigen Besetzung sehen kann.

Gabor Kiraly ist der Experte, der nur für den heutigen Spieltag eingeladen wurde: Der legendäre Ex-Torwart von Hertha BSC und dem TSV 1860 München kennt sich nicht nur bestens in Ungarn und Deutschland aus, der Mann mit den grauen Jogginghosen ist auch der älteste Spieler, der jemals ein EM-Spiel bestritten hat.

Mertesacker, Hyballa, Kramer und Wagner: Die ZDF-Übertragung von Ungarn - Deutschland

Auch sonst kann sich die Übertragung im ZDF sehen lassen: Die Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker sorgen für Expertise und Unterhaltung im Studio, während Ex- Alemannia-Trainer Peter Hyballa genauer auf die Taktiken einzelner Mannschaften eingeht.

Auch während des Spiels ist die Gefahr, sich zu langweiligen, gering: Mit Oliver Schmidt und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner sind zwei wortgewandte und erfahrene Kommentatoren im Einsatz.

Deutschland gegen Ungarn heute LIVE: So läuft die Fußball-EM im ZDF

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr (Zuvor Übertragung von Spanien vs. Slowakei )

: 20.00 Uhr (Zuvor Übertragung von ) Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Begegnung : Ungarn vs. Deutschland

: Ungarn vs. Deutschland Moderatio : Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein

: Expertise : Gabor Kiraly Christoph Kramer Per Mertesacker Peter Hyballa

: Kommentar : Oliver Schmidt Sandro Wagner

: Im Anschluss: Interview mit Joachim Löw

Gräfe, Boateng, Ballack, Schult: Das sind die Besetzungen von ARD, ZDF und MagentaTV

Die heute zu sehenden und hörenden Kommentatoren, Moderator:innen und Experten sind nicht das ganze Team des ZDFs, wie man in der untenstehenden Tabelle erkennen kann gehören unter anderem auch Ariane Hingst und Martin Gräfe noch zum "Kader" des Senders.

Auch die ARD und MagentaTV müssen sich in der Hinsicht nicht verstecken: Sei es die ARD-Expertenrunde mit Kevin-Prince Boateng, Almuth Schult und Stefan Kuntz, oder aber Johannes B. Kerner und Michael Ballack bei MagentaTV - bei allen drei Sendern ist die geballte Fußballpower am Start.

Fußball-EM 2021 LIVE im Fernsehen: Das sind die TV-Teams

ARD / Das Erste ZDF MagentaTV Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Stefan Kuntz

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



