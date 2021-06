EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. Portugal heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Deutschland und Portugal treffen bei der EM 2021 heute aufeinander. Goal erklärt, wer das Spiel im Fernsehen moderiert und kommentiert.

Deutschland steht unter Zugzwang: Bei der EM 2021 empfängt die deutsche Nationalmannschaft heute die Auswahl Portugals, los geht's in der Allianz Arena in München um 18 Uhr (zum LIVE-TICKER).

Nach dem 0:1 gegen Frankreich im ersten Gruppenspiel am vergangenen Dienstag sollte heute ein Sieg gegen die Portugiesen her: So hätte man die Chance auf sechs Punkte, sollte das letzte Spiel gegen Ungarn erfolgreich bestritten werden.

Sechs Punkte und das Weiterkommen wäre gesichert - allerdings könnte es auch umgekehrt laufen. Eine Niederlage gegen Portugal und Deutschland hätte das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand.

Do or Die - so ungefähr könnte man das Spiel heute betiteln. Ein Sieg heute gegen Portugal würde die Deutschen in eine komfortable Position bringen, eine Niederlage wäre dagegen denkbar ungünstig. Goal erklärt, wer das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM kommentiert.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Deutschland gegen Portugal im TV und LIVE-STREAM: So wird die EM 2021 übertragen

Zu wissen, wer das Spiel zwischen Deutschland und Portugal heute als Expert:in, Kommentator:in und Moderator:in begleitet, ist zwar wichtig, an erster Stelle müssen wir uns aber folgende Frage stelle: Wo wird heute die EM übertragen?

ZDF überträgt heute EM nicht: So wird Deutschland vs. Portugal übertragen

Wer gehofft hat, das heute wieder das ZDF überträgt, was ja beim ersten Gruppenspiel gegen Frankreich der Fall war, wird enttäuscht: Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt heute nicht die Fußball-EM.

Grund zu verzweifeln ist das aber trotzdem nicht, gleich zwei Fernsehsender übertragen heute die EM 2021 - einer davon sogar im Free-TV! Wir schauen uns die Sender genauer an.

Mit MagentaTV jedes Spiel der EM sehen - so verfolgt ihr #GERPOR

Los geht es mit MagentaTV - der Fernsehsender der Telekom hat in diesem Sommer einiges zu bieten: Jedes Spiel dieser EM - insgesamt finden 51 Begegnungen statt - wird vom kostenpflichtigen Sender ausgestrahlt!

Ganz ohne Einschränkung ist der rosarote Sender nicht zu empfangen: MagentaTV gehört zum Pay-TV, es ist also Pflicht, dass man für das Programm bezahlt. Alles weitere dazu könnt ihr hier nachlesen.

ARD und Das Erste übertragen Deutschland-Spiel im Free-TV: So seht ihr die EM kostenlos

Das war Sender eins von zwei, nun wollen wir uns die weitaus beliebtere Übertragung anschauen: Die ARD überträgt heute Deutschland vs. Portugal - der Fernsehsender Das Erste ist heute für die kostenlose Übertragung zuständig!

Genau wie das ZDF ist die ARD eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und daher staatlich verpflichtet, das Programm kostenlos auszustrahlen. Gerade an Tagen wie heute kommt das den Fußballfans natürlich zugute.

Deutschland gegen Portugal auch im LIVE-STREAM? So seht ihr die EM 2021 kostenlos im Internet

Übrigens: Ihr könnt das Spiel zwischen Portugal und Deutschland auch problemlos verfolgen, wenn ihr keinen Fernseher zu Hause habt: Alle drei Anbieter, die auf dem deutschen Markt in diesem Sommer die EM übertragen, bieten ihr Programm auch via LIVE-STREAM an!

EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. Portugal heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Wer heute für die Übertragung zuständig ist, wurde nun ausführlich erklärt, Das Erste und MagentaTV sind hierbei die richtigen Ansprechpartner. Wir schauen uns in den nächsten Abschnitten die Teams rund um die EM-Übertragungen an.

Das Erste (ARD) überträgt Deutschland heute im Free-TV: So seht ihr Deutschland gegen Portugal

Besonders schauen wir nun auf die Übertragung durch die ARD, der Sender ist schließlich die Plattform, welche weit mehr Menschen zu sehen bekommen werden - das haben kostenlose Übertragungen so an sich.

Dass ARD und ZDF seit jeher hochqualitative Übertragungen mit interessanten Namen zu bieten haben, ist bekannt. In diesem Sommer haben aber alle drei Sender, die die EM übertragen, eine bemerkenswerte Offensive gestartet.

Kommentar, Moderation, Expertise: So seht ihr Deutschland vs. Portugal in der ARD

Bleiben wir bei der ARD: Mit Kevin-Prince Boateng, Almuth Schult und Bastian Schweinsteiger sind mehrere aktive oder ehemalige Profifußballer:innen im Studio zu sehen, wobei mit Thomas Broich ein weiterer Ex-Fußballer auf dem Co-Kommentatorenplatz zu hören ist.

Ebenfalls mit dabei: Matthias Opdenhövel, der die ARD und Sportschau nach diesem Sommer verlässt, und Esther Sedlazcek, welche seit diesem Sommer zum Team der Sportschau gehört. Nicht alle genannten Namen kommen heute zum Einsatz, so wird die heutige Übertragung ablaufen:

Mit Boa, Schweini und U21-Europameister Kuntz: Die Übertragung von Deutschland vs. Portugal

Beginn der Übertragung : 13.50 Uhr (Zuvor Übertragung von Ungarn - Frankreich und Tagesschau (17.05 Uhr))

: 13.50 Uhr (Zuvor Übertragung von und Tagesschau (17.05 Uhr)) Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Begegnung : Portugal vs. Deutschland

: Portugal vs. Deutschland Moderation : Jessy Wellmer Alexander Bommes

: Expertise : Kevin Prince-Boateng Stefan Kuntz Bastian Schweinsteiger

: Kommentar : Gerd Gottlob Florian Naß

ARD und ZDF mit jeweiligen Studiogast: Die Übertragung der EM 2021 im Free-TV

Wie in der Aufzählung unten zu sehen ist, sind die sieben zuvor genannten Namen nicht alle Moderator:innen, Kommentator:innen und Expert:innen, die die EM für die ARD in diesem EM-Sommer übertragen.

Passend zu den jeweiligen Begegnungen wird auch ein Studiogast eingeladen, der einen Bezug zu den jeweiligen Begegnungen hat: Beim Spiel gegen Frankreich war beispielsweise Christian Karembeu zu Gast.

Bobic, Gräfe, Fuss, Hagemann - so wird die EM in diesem Sommer gezeigt

Wie bereits erwähnt, haben auch das ZDF und MagentaTV einen beeindruckenden Job geleistet, um hochrangige Namen in die Studios und Stadien zu bekommen. Ballack, Hingst, Mertesacker, Kramer, Gräfe - sie alle sind in diesem Sommer im TV zu hören.

ARD / Das Erste ZDF MagentaTV Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Thomas Broich

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



