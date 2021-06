EM 2021: Wer kommentiert Deutschland heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Bei der EM 2021 empfängt Deutschland heute Frankreich. Goal befasst sich genauer mit den Kommentatoren, Experten und Moderatoren der EM.

Die deutsche Nationalmannschaft startet heute in die Europameisterschaft - erster Gegner ist gleich der Favorit auf den Titel: In der Allianz Arena geht es gegen Frankreich, Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Deutschland, Frankreich, Ungarn, Portugal - die Aufgabe ist alles andere als eine leichte, welche den Deutschen in dieser Gruppe gestellt wird.

Da 24 Nationen an der EM teilnehmen, kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten in das Achtelfinale, sondern auch noch die besten vier Dritten der sechs Gruppen. Es könnten also auch aus der Gruppe F drei Teams in die K.o.-Runde kommen.

Die deutsche Nationalmannschaft steht heute vor einer schwierigen Aufgabe - dieses Jahr werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV gezeigt. Aber wer begleitet das Deutschland-Spiel heute LIVE? Goal erklärt alles zu Moderation, Expertise und Kommentar bei den deutschen Länderspielen.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

Deutschland vs. Frankreich im TV und LIVE-STREAM: So wird die EM 2021 übertragen

Bevor wir uns damit befassen, welche Kommentator:innen, Expert:innen und Moderator:innen heute zum Einsatz kommen, muss man erst einmal in Erfahrung bringen, welcher Sender heute das Fußballspiel überträgt.

Was bringt es uns, zu wissen, dass Bastian Schweinsteiger und Kevin-Prince Boateng bei der ARD und Sportschau Experten sind, wenn die ARD vielleicht gar nicht Deutschland vs. Frankreich überträgt?

Keine ARD, dafür ZDF und MagentaTV: Die Übertragung der EM 2021 im TV

Und siehe da: Die ARD und Das Erste übertragen Deutschland vs. Frankreich heute tatsächlich nicht! Allerdings ist das kein Grund zur Sorge, Alternativen gibt es heute genug.

Gleich zwei Fernsehsender zeigen heute das Gruppenspiel zwischen den beiden Nachbarländern. Das ZDF und MagentaTV sind heute die richtigen Ansprechpartner, wenn es darum geht, einen tollen Fußballabend zu verbringen.

Jedes Spiel der EM mit MagentaTV sehen - so geht's!

Fangen wir bei MagentaTV an - auf den Fernsehsender der Telekom ist in diesem Sommer nämlich Verlass: Jedes Spiel dieser EM - 51 an der Zahl - wird durch den Pay-TV-Sender übertragen!

Das ist ja schön und gut, ganz ohne Einschränkung gibt es den rosaroten Sender aber nicht zu sehen: MagentaTV gehört zum Pay-TV, man muss für das Programm bezahlen. Alles weitere dazu findet ihr hier.

Deutschland-Spiele bei der EM im Free-TV: ZDF überträgt Deutschland vs. Frankreich

Kommen wir nun zu den erfreulicheren Nachrichten: Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft kann man heute auch kostenlos sehen! Das ZDF gehört nämlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ist daher frei zu empfangen.

Insgesamt übertragen ARD und ZDF bei dieser EM 41 Spiele von den insgesamt 51 - alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind auch bei den wichtigsten deutschen Fernsehsendern zu sehen!

Deutschland vs. Frankreich und alle weiteren EM-Spiele im LIVE-STREAM zu sehen

Dabei sind die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft nicht nur im TV zu sehen: Alle drei zuständigen Sender für den deutschen Markt, also ARD, ZDF und MagentaTV, zeigen das Programm immer auch im LIVE-STREAM!

EM 2021: Wer kommentiert Deutschland heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Kommen wir nun zu den wirklich interessanten Informationen in diesem Artikel: Wie versprochen wollen wir uns nun etwas genauer mit den unterschiedlichen Menschen hinter der Übertragung des Deutschland-Spiels auseinandersetzen.

EM 2021: Kostenlose Übertragung von Deutschland vs. Frankreich im ZDF

Fangen wir mit der Übertragung des ZDFs an: Die meisten Anhänger:innen in Deutschland werden schließlich die kostenlose Übertragung schauen wollen, und die hat es in sich!

Das ZDF hat in diesem Jahr wieder einige interessante Namen auf dem Papier, von altbekannten Fernseh- und Fußballgesichtern bis hin zu Rookies und Neulingen auf dem Kommentator:innenplatz - es ist alles dabei.

Kramer, Mertesacker, Wagner: So wird heute die Übertragung im ZDF ablaufen

Für die heutige Übertragung gegen Frankreich dürfen wir uns auf geballte Expertise freuen: Mit Christoph Kramer, Per Mertesacker und Sandro Wagner sind gleich drei Ex-Nationalspieler und zwei Weltmeister zu hören, der früherer Alemannia-Aachen-Trainer Peter Hyballa wird hingegen einen genauen Blick auf die Taktiktafel werfen.

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Frankreich vs. Deutschland

: Frankreich vs. Deutschland Halbzeitpause : heute journal

: heute journal Moderation : Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein

: Expertise : Peter Hyballa Christoph Kramer Per Mertesacker

: Kommentar : Béla Réthy Sandro Wagner

: Im Anschluss: Interview mit Joachim Löw

Mit Gräfe, Bela Rethy und Ariane Hingst: Das Team des ZDF

Im Anschluss an das Spiel wird Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zur Nachbesprechung mit Bundestrainer Joachim Löw bitten, welche ebenfalls durch das ZDF übertragen wird.

Die sieben oben aufgelisteten Namen sind nicht das vollständige Team, welches bei dieser EM vor den Kameras und Mikrofonen des ZDFs zu finden ist - so geht das Zweite Deutsche Fernsehen durch die EM:

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)



Boateng, Schweini, Ballack und Wolff Fuss: Die Teams von MagentaTV und der ARD

Auch ARD und MagentaTV haben vor diesem Sommer einen beeindruckenden Job dabei geleistet, prominente und fachkundige Personen für den Einsatz in den Studios und Stadien zu überzeugen.

ARD / Das Erste MagentaTV Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Thomas Broich

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn in der Gruppe F? Die LIVE-Übertragung im Free-TV und Pay-TV