EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. England heute? Alle Infos zu Moderator, Experten und Kommentator

Im Achtelfinale der EM 2021 spielt heute Deutschland gegen England. Goal erklärt, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM moderiert und kommentiert.

Spitzenspiel in der K.o.-Phase der Europameisterschaft: Im Wembley-Stadion empfängt die englische Nationalmannschaft die deutsche Auswahl. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

Zwei Tore hat England bisher geschossen - nur Schottland und die Türkei (jeweils ein Tor) haben bei dieser EM weniger erzielt und sind als Gruppenletzte ausgeschieden.

Trotzdem hatte England keine großen Probleme mit der Qualifikation für das Achtelfinale - mit zwei 1:0-Siegen und einem torlosen Unentschieden wurde man locker Gruppenerster. Torreicher ging es bei den Deutschland-Spielen zu: Elf Tore in drei Spielen waren hier zu sehen.

Es ist ein Klassiker auf Nationalmannschaftsebene - Deutschland gegen England verspricht ein spannendes Duell. Goal erklärt alles rund um die Ausstrahlung der Fußball-EM im TV und LIVE-STREAM.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Achtelfinale 26. Juni bis 29. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Schiedsrichter Deutschland vs. England Danny Makkelie (Niederlande)

Deutschland gegen Ungarn heute im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung dem EM 2021

Natürlich ist es interessant zu wissen, wer heute den Klassiker zwischen Deutschland und England begleitet. Allerdings sollten wir als Erstes klären, wo das Spiel heute LIVE übertragen wird - sonst bringen uns Expertise und Moderation recht wenig.

EM-Achtelfinale: Heute spielt Deutschland gegen England.

Vor 45.000 Leuten. Gänsehaut pur. Da wird Infektionsgeschichte geschrieben. #ENGGER — ZDF heute-show (@heuteshow) June 29, 2021

ZDF hat Deutschland vs. Ungarn übertragen - wer zeigt England vs. Deutschland heute LIVE?

Das ZDF war der Fernsehsender, welcher für die Übertragung des letzten Deutschland-Spiels zuständig war - Deutschland vs. Ungarn lief beim orangefarbenen Sender. Ist das heute auch der Fall?

Nein: Das ZDF wird heute nicht die Begegnung zwischen Deutschland und England zeigen. Das heißt aber nicht, dass uns jetzt ein langweiliger und trauriger Abend erwartet: Zwei andere Fernsehsender übertragen heute die Fußball-EM, einer der beiden Anbieter sogar kostenlos!

MagentaTV überträgt Fußball-EM im Pay-TV: So seht ihr Deutschland vs. England

Beginnen wir aber zunächst mit MagentaTV , also dem Fernsehsender der Telekom. Der Vorteil des rosaroten Senders: Jedes einzelne Spiel dieser EM, also 51 Begegnungen an der Zahl, wird durch MagentaTV ausgestrahlt!

MagentaTV hat sich ordentlich Mühe gegeben und unter anderem bekannte Stimmen und Gesichert wie Johannes B. Kerner und Michael Ballack mit an Bord. Einen Nachteil gibt es, ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier .

Das Erste überträgt heute Fußball-EM LIVE! Deutschland gegen England im Free-TV

Kommen wir nun zu der kostenlosen Übertragungsmethode: Das ZDF hat heute nichts damit zu tun, dafür wird aber der Partner vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ARD , die Fußball-EM heute zeigen - Das Erste ist der richtige Ansprechpartner

Die ARD , also Das Erste zeigt die Begegnung heute LIVE, alles rund um Besetzung, Programm etc. schauen wir uns in diesem Artikel an. So findet ihr Das Erste auf eurem Fernseher .

Die Übertragung der EM 2021: Alle wichtigen Links zu der Europameisterschaft

Nicht nur im Fernsehen könnt ihr die Begegnung heute kostenlos verfolgen - auch die Übertragung im Internet, also via LIVE-STREAM ist problemlos möglich! Dafür müsst ihr euch in Deutschland befinden oder einen entsprechenden VPN (Virtual Private Network) nutzen. Diese Links sind für die Übertragung der EM im Internet wichtig:

EM 2021 - die Tabelle der Gruppe F: So ist Deutschland in das Achtelfinale gekommen

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Frankreich 3 4:3 1 5 2 Deutschland 3 6:5 1 4 3 Portugal 3 7:6 1 4 4 Ungarn 3 3:6 -3 2

England auf der Eins: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Nation Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 England 3 2:0 2 7 2 Kroatien 3 4:3 1 4 3 Tschechien 3 3:2 1 4 4 Schottland 3 1:5 -4 1

EM 2021: Wer kommentiert Deutschland vs. England heute LIVE? Alle Infos rund um Moderation, Expertise und Kommentar

Das Erste überträgt heute also gemeinsam mit MagentaTV die Europameisterschaft, einmal also als Free-TV, einmal als Pay-TV. Wir werfen in den nächsten Abschnitten einen Blick auf die Übertragung der ARD.

Die selbsternannten „Patrioten“ brechen mit dem wohl patriotischsten Sinnbild: #DieMannschaft .



Weil die sich heute gegen Rassismus positioniert. #BlackLivesMatter



Stabil, @DFB_Team !



Und besser können #noAfD und Co. ihre eigentliche Motivation doch nicht erklären! #ENGGER pic.twitter.com/JIhx8VOMWK — Alex Urban (@the_real_urbsi) June 29, 2021

EM 2021: ARD überträgt heute England gegen Deutschland LIVE

Alle drei Fernsehsender, die in diesem Sommer die EM übertragen ( ARD, ZDF, MagentaTV ), haben es geschafft, ein bemerkenswertes Team auf die Beine zu stellen. Bei der ARD ist das also ebenfalls der Fall, was auch heute wieder zu sehen ist.

Unter anderem mit dabei: Kevin-Prince Boateng. Der Halbbruder vom ehemaligen deutschen Nationalspieler Jerome Boateng ist als Experte bei der EM dabei und kennt sich im Wembley-Stadium aus: Der Ghanaer war drei Jahre auf der Insel aktiv.

Kuntz, Schult, Wellmer, Schweinsteiger, Naß und Bommes: So überträgt die ARD heute Deutschland - England

Auch abgesehen von Boateng kann sich die Übertragung der ARD mehr als sehen lassen: U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Nationalspielerin Almuth Schult zeigten bei dieser EM schon häufig ihre Expertise, Alexander Bommes führt als Moderator durch die Sendung.

Während der Sendung wird die Stimme von Florian Naß zu hören sein - der Frankfurter Kommentator ist seit Jahren nicht nur im Fußball, sondern auch beim Radsport und Handball bekannt. Als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger dabei, außerdem ist Jessy Wellmer auch mit von der Partie.

Deutschland vs. England LIVE: So läuft die Fußball-EM heute in der ARD

Beginn der Übertragung : 16.05 Uhr (Im Anschluss Übertragung von Schweden vs. Ukraine )

: 16.05 Uhr (Im Anschluss Übertragung von ) Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Begegnung : England vs. Deutschland

: England vs. Deutschland Moderation : Alexander Bommes Jessy Wellmer

: Expertise : Almuth Schult Kevin-Prince Boateng Stefan Kuntz Bastian Schweinsteiger

: Kommentar : Florian Naß

:

Sportschau Club: So schließt die ARD den Fußballabend ab

Die Menschen, die während, vor oder nach der Begegnung von England und Deutschland zu sehen oder zu hören sind, sind nicht das vollständige Team der ARD bei dieser EM.

Esther Sedlazcek und Micky Beisenherz sind beispielsweise nie rund um die LIVE-Übertragungen zu sehen, sondern nur im Sportschau Club . Dieser findet auch heute wieder von 23.30 Uhr bis 00.15 Uhr statt.

Fußball-EM 2021 LIVE im Fernsehen: Das sind die Teams der TV-Sender bei der Europameisterschaft

ARD / Das Erste ZDF MagentaTV Moderation Jessy Welmer Alexander Bommes Matthias Opdenhövel Esther Sedlazcek Micky Beisenherz

Expertise Kevin-Prince Boateng Bastian Schweinsteiger Almuth Schult Stefan Kuntz

Kommentar Gerd Gottlob Tom Bartels Florian Naß Thomas Broich (als Co-Kommentator)

Moderation Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein Sven Voss

Expertise Per Mertesacker Christoph Kramer Sandro Wagner Peter Hyballa Manuel Gräfe

Kommentar Claudia Neumann Bela Rethy Oliver Schmidt Martin Schneider Ariane Hingst (als Co-Kommentatorin) Hanno Balitsch (als Co-Kommentator)

Moderation: Johannes B. Kerner Sascha Bandermann Anett Sattler Thomas Wagner

Expertise Michael Ballack Fredi Bobic Jan Henkel Manuel Baum

Kommentar Wolff Fuss Marco Hagemann Jan Platte Markus Höhner Christian Straßburger Benni Zander



Frankreich vs. Schweiz: So werden die Achtelfinals der EM übertragen