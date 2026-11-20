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Elversberg vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

In der Ursapharm-Arena empfängt der SV Elversberg den SC Freiburg zum Bundesliga-Duell. Für die Breisgauer ist es eine gute Gelegenheit, den dritten Tabellenplatz zu festigen.

Elversberg belegt derzeit den siebten Rang und kämpft um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Vincent Wagners Mannschaft hat zuletzt durchwachsene Ergebnisse geliefert und braucht dringend Punkte.

Freiburg reist in starker Verfassung an. Julian Schusters Team hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin sowie einen 1:0-Auswärtssieg bei Trabzonspor in der Conference League.

Die Breisgauer sind in dieser Saison in drei Wettbewerben aktiv: Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League. Die Belastung ist hoch, die Form aber stimmt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Elversberg und SC Freiburg los?

Elversberg kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: zwei Siege, drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt unterlag die Mannschaft Borussia Dortmund mit 1:2. Positiv war ein 4:1-Sieg gegen Mainz 05, während eine 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig und ein 0:2-Pokalaus gegen Darmstadt die Schwächen offenbarten. Insgesamt erzielte Elversberg elf Tore und kassierte zehn in diesem Zeitraum.

Freiburg präsentiert sich deutlich stabiler: vier Siege, eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Nach dem 2:0 gegen Union Berlin und dem Auswärtssieg bei Trabzonspor ist die Stimmung gut. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen Bayern München. Freiburg traf in diesen fünf Spielen neun Mal und kassierte acht Gegentore.

Elversberg vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Elversberg vs. SC Freiburg: Form

Elversberg vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

Elversberg vs. SC Freiburg: Die Tabellen