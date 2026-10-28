Elitärer Kreis! Bayern Münchens Harry Kane winkt die nächste große Ehre nach dem Ballon d'Or

Harry Kane winkt offenbar eine der größten Ehren in England. Nach dem Gewinn des Ballon d'Or wird fleißig über einen nahenden Ritterschlag des Nationalmannschaftskapitäns spekuliert.

"Zu Ihrer Frage nach einem Rittertitel denke ich, dass jeder zustimmen würde, dass Harry Kane einen enormen Beitrag für den englischen Fußball geleistet hat. Dies ist ein sehr besonderer Moment für ihn und das Land, aber wie immer werde ich den Prozess der Ehrenvergabe nicht vorwegnehmen", sagte ein Sprecher des Premierministers dem Independent.

Ritterschläge für verdiente Sportpersönlichkeiten haben in England eine lange Tradition. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise David Beckham, Lewis Hamilton, Gareth Southgate, Andy Murray und Mo Farah zu Rittern geschlagen und mit dem Adelstitel bedacht.

Abgesehen von seinem jüngsten Triumph bei der prestigeträchtigsten Weltfußballerwahl und seinen herausragenden Statistiken beim FC Bayern avancierte Kane im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA zum WM-Rekordtorschützen der Three Lions und löste damit Gary Lineker ab. Rekordtorschütze seines Landes war er ohnehin mit seinen 91 Treffern in 125 Spielen schon längst.

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Shearer-Rekord? Harry Kane hat zwei andere große Ziele

Mit einem einst und lange gehegten Karriereziel hat der 33 Jahre alte Stürmerstar des Rekordmeisters derweil offenbar mittlerweile abgeschlossen. Kane hatte es sich lange Zeit bei Tottenham zum Ziel gesetzt, Alan Shearer als Rekordtorschützen der Premier League abzulösen. Auf dessen 260 Treffer fehlen Kane noch 47. Aktuell hält er bei 213 Toren für die Spurs.

"Ich denke, er ist da, um gebrochen zu werden. Es ist definitiv mein Ziel, das zu erreichen", sagte er in einem Interview vor vier Jahren. Seitdem hat Kane die englische Liga verlassen und eine Rückkehr nur des Rekordes wegen peilt er mittlerweile überhaupt nicht mehr an. "Nein, im Moment nicht", stellte er am Rande der Gala im Londoner Palladium Theatre klar, als er gefragt wurde, ob er nach seiner Zeit in Deutschland noch einmal das Gefühl habe, in die Premier League zurückzukehren, um Shearers Rekord in Angriff zu nehmen.

"Ich liebe mein Leben in München, Bayern ist so ein großartiger Klub. Wir haben eine fantastische Mannschaft und einen großartigen Coach. Darauf liegt mein Fokus und ich bin wirklich sehr glücklich", schwärmte Kane geradezu. Mit Blick auf den Gewinn des Ballon d'Or ergänzte er zudem: "Solche Auszeichnungen zu erhalten, zeigt einfach, warum ich diesen Wechsel gemacht habe."

Natürlich habe er noch immer große Ziele, das seien allerdings der Champions-League-Titel mit den Bayern und ein großer Titel mit England. "Das sind meine absoluten Prioritäten", stellte Kane klar. Eine ganz kleine Hintertür ließ er sich dann aber dennoch offen, schließlich habe er in seiner Karriere gelernt, "immer mit dem Flow" zu gehen, dieser habe ihn schließlich nach München geführt.

Dort steht Kane aktuell unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2029. Zuletzt hatten Medien übereinstimmend von einer Einigung auf ein neues Arbeitspapier berichtet, ein offizieller Vollzug ließ bis dato aber noch auf sich warten.