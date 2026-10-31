Elfmeter-Fehlschuss von Harry Kane und später BVB-Jubel! FC Bayern gibt Sieg in intensivem Topspiel aus der Hand

In einem kampfbetonten 141. deutschen Klassiker trotzte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dem deutschen Rekordmeister ein 2:2 (0:1) ab und ist damit nach wie vor punktgleich mit dem Tabellenführer aus München. Fábio Silva (89.) und Serhou Guirassy (60.) trafen vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp jeweils zum Ausgleich für die Gäste, nachdem Konrad Laimer (38.) und Dayot Upamecano (66.) die Bayern zweimal in Führung gebracht hatten.

Der Verlust von zwei Punkten war nicht die einzige schlechte Nachricht für die Münchner. Drei Tage vor dem vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid mussten Ismael Saibari (Knöchel), Serge Gnabry (Oberschenkel) bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld, kurz vor dem Schlusspfiff auch Michael Olise. Hinzu kam, dass Harry Hane, vor dem Spiel mit großem Brimborium für den Ballon d'Or geehrt, einen Handelfmeter verschoss (56.).

Interimstrainer Aaron Danks hatte nach den anhaltenden Ausfällen von Manuel Neuer, Jamal Musiala und Luis Diáz immerhin Joshua Kimmich wieder zur Verfügung. Der DFB-Kapitän wirkte nach drei Spielen Abwesenheit wegen des Todes seines Vaters von Beginn an mit. "Jo hat signalisiert, er kann, er möchte, er fühlt sich bereit", berichtete Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel bei Sky.

Kimmich übernahm wie gewohnt die Rolle des Antreibers, konnte aber zunächst keine entscheidenden Akzente setzen. Tatsächlich taten sich die Münchner schwer gegen die beste Abwehr der Liga, Szenen im Strafraum blieben eine Seltenheit. Die Führung war dennoch möglich, als Olise mit einem eher zufälligen Schuss nur den Pfosten traf (10.). Einmal klärte zudem Torhüter Gregor Kobel vor Laimer (20.).

Immer wieder versuchten es die Bayern auch mit langen Bällen, nach einem dieser weiten Pässe von Laimer tauchte Saibari alleine vor Kobel auf - dann aber sprang ihm der Ball zu weit weg, der Dortmunder Schlussmann griff entschlossen ein (24.) - für den marokkanischen Nationalspieler zu entschlossen: Er musste mit einer Verletzung am rechten Knöchel vom Feld, für ihn kam Nathaniel Brown (29.). Wenige Minuten nach Saibari musste auch Gnabry verletzt in die Kabine (31.).

FC Bayern vs. BVB: In Halbzeit eins überschlagen sich die Ereignisse plötzlich

Danach überschlugen sich für kurze Zeit die Ereignisse: Dem kurz nach Gnabrys Auswechslung folgenden Treffer durch Bellingham (34.) versagte Schiedsrichter Tobias Stieler zwei Minuten später nach Video-Überprüfung die Anerkennung, weil Carney Chukwuemeka beim Schuss des Engländers im Abseits gestanden und obendrein Münchens Torhüter Jonas Urbig über den Haufen gesprungen hatte. Fast im Gegenzug spielte Olise in den Lauf von Laimer, der nach einer ersten Parade von Kobel im Nachschuss traf.

Die Münchner Defensive wiederum erwies sich wie schon im Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) als nicht immer sattelfest. Den Dortmundern gelang es bei seltenen Vorstößen immer wieder, Verwirrung zu stiften. Vor dem letztlich aberkannten Treffer von Bellingham machten die ansonsten starken Upamecano und Min-Jae Kim keine gute Figur.

Beide Mannschaften leisteten sich viele Fehler, die Münchner aber besaßen insgesamt die besseren Gelegenheiten. Die beste zum Ausbau der Führung vergab Kane, der einen von Felix Nmecha verursachten Handelfmeter ans Lattenkreuz schoss (56.). Der Engländer leitete danach Dortmunds Ausgleich ein - machte seinen Fehler durch die Vorlage zu Upamecanos Treffer aber wieder wett. Dann musste auch noch Olise (84.) runter, ehe Silva zum erneuten Ausgleich traf.