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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Elfmeter-Fehlschuss von Harry Kane und später BVB-Jubel! FC Bayern gibt Sieg in intensivem Topspiel aus der Hand

Bundesliga
Match report
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund bleibt mit dem FC Bayern auf Augenhöhe.

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In einem kampfbetonten 141. deutschen Klassiker trotzte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dem deutschen Rekordmeister ein 2:2 (0:1) ab und ist damit nach wie vor punktgleich mit dem Tabellenführer aus München. Fábio Silva (89.) und Serhou Guirassy (60.) trafen vor den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp jeweils zum Ausgleich für die Gäste, nachdem Konrad Laimer (38.) und Dayot Upamecano (66.) die Bayern zweimal in Führung gebracht hatten.

Der Verlust von zwei Punkten war nicht die einzige schlechte Nachricht für die Münchner. Drei Tage vor dem vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid mussten Ismael Saibari (Knöchel), Serge Gnabry (Oberschenkel) bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld, kurz vor dem Schlusspfiff auch Michael Olise. Hinzu kam, dass Harry Hane, vor dem Spiel mit großem Brimborium für den Ballon d'Or geehrt, einen Handelfmeter verschoss (56.).

Interimstrainer Aaron Danks hatte nach den anhaltenden Ausfällen von Manuel Neuer, Jamal Musiala und Luis Diáz immerhin Joshua Kimmich wieder zur Verfügung. Der DFB-Kapitän wirkte nach drei Spielen Abwesenheit wegen des Todes seines Vaters von Beginn an mit. "Jo hat signalisiert, er kann, er möchte, er fühlt sich bereit", berichtete Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel bei Sky.

Kimmich übernahm wie gewohnt die Rolle des Antreibers, konnte aber zunächst keine entscheidenden Akzente setzen. Tatsächlich taten sich die Münchner schwer gegen die beste Abwehr der Liga, Szenen im Strafraum blieben eine Seltenheit. Die Führung war dennoch möglich, als Olise mit einem eher zufälligen Schuss nur den Pfosten traf (10.). Einmal klärte zudem Torhüter Gregor Kobel vor Laimer (20.).

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Immer wieder versuchten es die Bayern auch mit langen Bällen, nach einem dieser weiten Pässe von Laimer tauchte Saibari alleine vor Kobel auf - dann aber sprang ihm der Ball zu weit weg, der Dortmunder Schlussmann griff entschlossen ein (24.) - für den marokkanischen Nationalspieler zu entschlossen: Er musste mit einer Verletzung am rechten Knöchel vom Feld, für ihn kam Nathaniel Brown (29.). Wenige Minuten nach Saibari musste auch Gnabry verletzt in die Kabine (31.).

FC Bayern vs. BVB: In Halbzeit eins überschlagen sich die Ereignisse plötzlich

Danach überschlugen sich für kurze Zeit die Ereignisse: Dem kurz nach Gnabrys Auswechslung folgenden Treffer durch Bellingham (34.) versagte Schiedsrichter Tobias Stieler zwei Minuten später nach Video-Überprüfung die Anerkennung, weil Carney Chukwuemeka beim Schuss des Engländers im Abseits gestanden und obendrein Münchens Torhüter Jonas Urbig über den Haufen gesprungen hatte. Fast im Gegenzug spielte Olise in den Lauf von Laimer, der nach einer ersten Parade von Kobel im Nachschuss traf.

Die Münchner Defensive wiederum erwies sich wie schon im Pokalspiel gegen den 1. FC Magdeburg (6:1) als nicht immer sattelfest. Den Dortmundern gelang es bei seltenen Vorstößen immer wieder, Verwirrung zu stiften. Vor dem letztlich aberkannten Treffer von Bellingham machten die ansonsten starken Upamecano und Min-Jae Kim keine gute Figur.

Beide Mannschaften leisteten sich viele Fehler, die Münchner aber besaßen insgesamt die besseren Gelegenheiten. Die beste zum Ausbau der Führung vergab Kane, der einen von Felix Nmecha verursachten Handelfmeter ans Lattenkreuz schoss (56.). Der Engländer leitete danach Dortmunds Ausgleich ein - machte seinen Fehler durch die Vorlage zu Upamecanos Treffer aber wieder wett. Dann musste auch noch Olise (84.) runter, ehe Silva zum erneuten Ausgleich traf.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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