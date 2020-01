Elfer-Wahnsinn in der Türkei: Keeper fliegt vom Platz, Feldspieler wird zum Helden

Im Spiel zwischen Usakspor und Ergene Velimese kam es in der dritten türkischen Liga im Rahmen eines Elfmeters für die Gäste zu kuriosen Szenen in der Schlussminute.

Nachdem Usakspors Torwart Ersin Aydin den Strafstoß parierte, sah er Gelb, da er unerlaubterweise die Torlinie verlassen hatte. Bei der Wiederholung des Elfmeters bot sich dann dasselbe Bild. Wieder parierte der Keeper, doch wieder sah er wegen des Verlassens der Torlinie Gelb, was zur Folge hatte, dass er mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Madness in the Turkish second tier 😲



Usakspor keeper Ersin Aydin saves a 90th min pen 💪



But he's booked for coming off his line 😖



Pen retaken... saved! 😎



He's booked again for leaving his line! Sent off! 😡



Defender Levent Aktug goes in goal... 🙄



Saved yet again! 🤯 pic.twitter.com/GAWQLSFiGU