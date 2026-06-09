Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Elfenbeinküste gegen Ecuador startet am 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST und 23:00 Uhr GMT.

Elfenbeinküste gegen Ecuador: Hintergrund

In der WM-Gruppe E treffen zwei defensiv starke Teams aufeinander. Austragungsort ist Pennsylvania.

Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler der Elfenbeinküste?

Emerse Faé übernahm nach dem chaotischen Triumph bei der AFCON 2023 das Amt des Cheftrainers und machte die ivorische Mannschaft zu einer defensiv zuverlässigeren Einheit. Faé stellte auf eine diszipliniertere, defensive Formation um, wobei Innenverteidiger Evan Ndicka eine tragende Säule ist. Vor ihm im Mittelfeld sorgen Seko Fofana und Kapitän Franck Kessie für Dynamik, Energie und Führungsstärke. Amad Diallo und Simon Adingra wirken auf den Außenbahnen für Tempo und Direktheit.

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Wer sind Ecuadors Trainer und Schlüsselspieler?

Wie bei der Elfenbeinküste liegt Ecuadors neu gewonnene Stärke in der defensiven Organisation. PSG-Star Pacho und Arsenals Piero Hincapie, die sich im Champions-League-Finale gegenüberstanden, bilden die Basis der Viererkette des argentinischen Trainers Sebastián Beccacece. Er übernahm 2024 das Ruder und ist bekannt für seinen taktischen Stil mit hohem Pressing und seine energiegeladenen Einlagen an der Seitenlinie. Unter ihm will Ecuador den Ballbesitz kontrollieren und hinten wenig zulassen. Mit Moises Caicedo von Chelsea hat Ecuador einen Weltklasse-Box-to-Box-Mittelfeldspieler.

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26-köpfiger Kader der Elfenbeinküste

Torhüter: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Verteidiger: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mittelfeld: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Stürmer: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brügge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

Der Weg der Elfenbeinküste zur Weltmeisterschaft

Die Elfenbeinküste absolvierte eine historische, dominante Qualifikation in CAF-Gruppe F und sicherte sich direkt das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026. Damit kehrt das Team nach zwölf Jahren Pause zurück. Trainer Emerse Faé führte die Auswahl nach dem Afrika-Cup-Sieg 2023 (AFCON) in zehn Spielen ohne Gegentor durch die Qualifikation.

Ecuadors 26-köpfiger Kader

Torhüter: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Verteidiger: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Mailand), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brügge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Mittelfeld: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, leihweise von Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Stürmer: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerpen), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Ecuadors Weg zur Weltmeisterschaft

Das Markenzeichen von Ecuadors Qualifikationskampagne war die Abwehr. In 18 Spielen kassierte die Mannschaft nur fünf Gegentore. Diese Leistung beeindruckt in der als schwierig geltenden CONMEBOL-Qualifikationsgruppe, in der Ecuador hinter dem amtierenden Weltmeister Argentinien den zweiten Platz belegte. In den 18 Spielen lag Ecuador weniger als 100 Minuten zurück.

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Team-News & Aufstellungen

Emerse Faé trainiert die Elfenbeinküste bei diesem Turnier. Vor dem Spiel gibt es keine bestätigten Infos zu Verletzungen oder Sperren, und der Trainer hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Team-News.

Ecuador geht unter der Leitung von Sebastián Beccacece in die Partie. Wie beim Gegner liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf ist derzeit nicht verfügbar. Aktuelle Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Elfenbeinküste reist mit starker Form zur Weltmeisterschaft und hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Das letzte Spiel war ein 2:1-Erfolg gegen Frankreich am 4. Juni, bei dem Doue und Diallo trafen. Zuvor besiegte das Team Schottland 1:0 und Südkorea 4:0, insgesamt fielen in diesen beiden Partien fünf Tore. Die einzige Niederlage in dieser Serie kassierte die Mannschaft im Januar beim Afrika-Cup gegen Ägypten; das Spiel endete 2:3.

Ecuador gewann drei der letzten fünf Spiele; die anderen beiden endeten remis. La Tri besiegte Guatemala am 7. Juni im letzten Test mit 3:0 und hatte im Mai Saudi-Arabien 2:1 geschlagen. Im März spielte die Mannschaft gegen die Niederlande und Marokko jeweils 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Ecuador neun Tore und kassierte drei.

Bilanz

Im aktuellen Datensatz gibt es keine Daten zum direkten Vergleich zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador. Dieses Spiel ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei einer FIFA-Weltmeisterschaft.

Tabelle

In Gruppe E belegt Ecuador aktuell Platz zwei, während die Elfenbeinküste vor ihren ersten Spielen auf Rang vier steht.