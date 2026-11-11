So seht Ihr Elfenbeinküste gegen Gambia mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Die Elfenbeinküste empfängt Gambia in der Qualifikation für den Afrika-Cup. Das Team von Herve Renard will an seinen starken Start in Gruppe C anknüpfen.

Nach zwei Siegen in Folge gegen Ghana und Somalia steht die Elfenbeinküste an der Tabellenspitze. Die Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Kamerun im vergangenen Monat hat allerdings gezeigt, dass noch Arbeit vor ihr liegt.

Gambia reist mit Selbstvertrauen an. Das Team von Johnny McKinstry gewann sein jüngstes Qualifikationsspiel auswärts gegen Ghana mit 4:2 und unterstrich damit seine Stärke in der Fremde.

Gambia liegt in Gruppe C auf Platz zwei. Damit treffen die beiden Erstplatzierten direkt aufeinander. Ein Sieg würde für beide Teams die Aussichten auf einen Qualifikationsplatz verbessern.

Renards Elfenbeinküste war Anfang dieses Jahres auch bei der WM 2026 dabei. Nach einem Sieg gegen Curaçao in der Gruppenphase schied sie im Achtelfinale gegen Norwegen aus. Die Erfahrungen aus diesem Turnier dürften in einer Partie von solcher Bedeutung von Wert sein.

Für Gambia ist es eine Chance zu beweisen, dass die guten Leistungen in der Qualifikation kein Zufall sind. Die Siege in Folge gegen Somalia und Ghana haben die Erwartungen an McKinstrys Projekt steigen lassen.

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