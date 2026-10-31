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So seht Ihr Elche gegen Valencia mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an). Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website des Sportrechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Elche empfängt Valencia im Estadio Martinez Valero in Elche zu einer LaLiga-Partie, bei der für die Gäste viel auf dem Spiel steht.

Valencia steht auf Tabellenplatz 19 und steckt tief in der Abstiegszone. Der Mannschaft von Javier Aguirre bleibt nicht mehr viel Zeit, ihre Saison noch zum Guten zu wenden. Zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 1:2 gegen Villarreal im jüngsten Ligaspiel, haben den Druck kaum verringert.

Elche dagegen geht in deutlich besserer Verfassung in die Partie. Die Mannschaft von Martin Anselmi hat zwei ihrer letzten drei LaLiga-Spiele gewonnen und zuletzt in der Liga Rayo Vallecano mit 3:0 besiegt. Sie steht auf Platz 16 und will den Abstand zu den letzten drei Tabellenplätzen vergrößern.

Die Bilanz der direkten Duelle verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Elche gewann das jüngste Aufeinandertreffen im April 2026 an diesem Spielort mit 1:0. Valencia hatte es gegen Elche in den vergangenen Jahren nicht leicht.

Für Aguirre ist dies ein Spiel, das sich seine Mannschaft schlicht nicht zu verlieren leisten kann. Eine Niederlage im Martinez Valero würde Valencias Abstiegskrise verschärfen, zumal die Saison bereits an einem kritischen Punkt angelangt ist.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Elche gegen Valencia wissen müsst: TV-Sender, Livestream-Möglichkeiten, Anstoßzeit, Personalien und mehr.

Personalien und Kader