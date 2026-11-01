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So seht Ihr Elche gegen Valencia mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet seine offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Elche empfängt Valencia im Estadio Martinez Valero in Elche zu einem LaLiga-Spiel, bei dem für die Gäste viel auf dem Spiel steht.

Valencia steht auf dem 19. Tabellenplatz, tief in der Abstiegszone. Der Mannschaft von Javier Aguirre bleibt immer weniger Zeit, um die Saison noch zum Besseren zu wenden. Zwei Niederlagen in Folge, darunter ein 1:2 gegen Villarreal im jüngsten Ligaspiel, haben den Druck kaum verringert.

Elche geht dagegen in deutlich besserer Verfassung in die Partie. Die Mannschaft von Martin Anselmi hat zwei ihrer letzten drei LaLiga-Spiele gewonnen und zuletzt in der Liga Rayo Vallecano mit 3:0 besiegt. Sie steht auf Platz 16 und will den Abstand zu den letzten drei Tabellenplätzen vergrößern.

Die Bilanz der direkten Duelle verleiht der Partie zusätzliche Brisanz. Elche gewann das jüngste Aufeinandertreffen im April 2026 an gleicher Stelle mit 1:0. Valencia hatte es in diesem Duell in den vergangenen Jahren nicht immer leicht.

Für Aguirre ist dies ein Spiel, das sich seine Mannschaft schlicht nicht erlauben kann zu verlieren. Eine Niederlage im Martinez Valero würde Valencias Abstiegskrise verschärfen, während sich die Saison bereits in einer entscheidenden Phase befindet.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Elche gegen Valencia wissen müsst: TV-Sender, Livestream-Möglichkeiten, Anstoßzeit, Neuigkeiten zu den Teams und mehr.

Neuigkeiten zu den Teams und Kader