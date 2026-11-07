So seht Ihr Elche gegen Real Betis mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Elche empfängt Real Betis im Estadio Martinez Valero in Elche zu einer LaLiga-Partie. Dabei trifft ein Team, das sich in der Tabelle nach oben arbeiten will, auf einen der formstarken spanischen Anwärter auf die Europapokalplätze.

Elche steht in der LaLiga auf Platz 17 und braucht nach einer Serie wechselhafter Ergebnisse dringend Punkte. Die Mannschaft von Martin Anselmi gewann auswärts mit 3:0 gegen Rayo Vallecano und setzte sich in der Copa del Rey gegen UD Pinatar durch. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Valencia am 1. November muss sie jedoch den Blick auch nach hinten richten.

Real Betis reist als Tabellenvierter nach Elche und nimmt den Schwung aus einer starken Champions-League-Saison mit. Die Mannschaft von Manuel Pellegrini gewann im vergangenen Monat in Europa mit 1:0 gegen Feyenoord und ließ einen 2:1-Sieg in der LaLiga gegen Malaga folgen. Am 4. November unterlag sie allerdings in der Champions League Borussia Dortmund mit 1:2.

Betis kann Gegner auf unterschiedliche Weise gefährden. Isco und Rodrigo Riquelme sorgen im Mittelfeld für Kreativität, während Abdessamad Ezzalzouli über die Außenbahn beständig Gefahr ausstrahlt. Die Defensive wurde auf höchstem europäischem Niveau geprüft und hielt größtenteils stand.

Für Elche bietet sich die Chance auf eine Überraschung gegen eine Mannschaft, die auswärts, fernab des Estadio Benito Villamarín, nicht immer konstant aufgetreten ist. Anselmi wird auf seine Offensive setzen: Fer Nino und Lucas Cepeda dürften gegen eine Betis-Viererkette, die im Oktober fünf Gegentore gegen Barcelona kassierte, vorangehen.

Betis muss auf den gesperrten Facundo Bernal verzichten und zudem die Entwicklung bei verletzten Spielern im Auge behalten. Auch Elche fehlen mehrere Schlüsselspieler. Beide Kader sind damit eingeschränkt, was den Spielverlauf beeinflussen könnte.

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