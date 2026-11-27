So seht Ihr Elche gegen Atletico Madrid mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Atletico Madrid reist am Samstag zum LaLiga-Spiel gegen Elche ins Estadio Martinez Valero. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Die Mannschaft von Diego Simeone reist nach einem 2:0-Sieg gegen Viking in der Champions League unter der Woche mit Rückenwind an. Julian Alvarez und Alexander Sorloth trafen. Der Erfolg brachte Stabilität, nachdem das Team Anfang des Monats gegen Bayern München und Barcelona verloren hatte.

In der Liga lief es für Atletico besser. Am vergangenen Wochenende gewann die Mannschaft mit 3:0 bei Getafe. Für Simeone war es der 345. Sieg in LaLiga, Atletico steht auf Tabellenplatz drei.

Elche befindet sich in einer ganz anderen Lage. Die Mannschaft von Martin Anselmi steht auf Platz 19 und geht nach einem 1:1 gegen Levante in die Partie. Das Remis beendete eine Serie von zwei Niederlagen in der Liga.

Elche hat zuletzt allerdings gezeigt, dass es Atletico Probleme bereiten kann. Im April gewann die Heimmannschaft dieses Duell mit 3:2. Das Publikum im Martinez Valero wird erneut einen beherzten Auftritt erwarten.

Atletico muss auf Cristian Romero und Ademola Lookman verzichten. Alvarez hat seine Treffsicherheit jedoch wiedergefunden, und Koke steht wieder zur Verfügung.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit von Elche gegen Atletico Madrid.

Die TV-Sender und Livestream-Optionen für Elche gegen Atletico Madrid sind unten aufgeführt, darunter ExpressVPN für Fans, die das Spiel außerhalb ihrer gewohnten Region sehen möchten. Über den Link könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

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