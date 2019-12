El Clasico kostenlos im LIVESTREAM: So seht Ihr FC Barcelona vs. Real Madrid mit dem Probemonat von DAZN

In Barcelona kommt es zum heiß erwarteten Clasico zwischen Barca und Real Madrid - und Ihr könnt mit dem Probemonat von DAZN kostenlos dabei sein.

Bühne frei für eines der größten Duelle im Weltfußball: El Clasico steht an, der empfängt . Das Aufeinandertreffen der beiden Erzfeinde steigt am Mittwochabend im Camp Nou. Anpfiff der Begegnung ist um 20.00 Uhr.

Es ist der Abschluss des Fußball-Jahres: Es geht wie so oft, wenn Barca und Real gegeneinander antreten umd die Vorherrschaft im spanischen Fußball. Eigentlich sollte der Clasico bereits im Oktober steigen, was damals aber Unruhen in der katalanischen Metropole verhindert haben.

FC Barcelona gegen Real Madrid heute kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Goal verrät, wie Ihr gratis mit dabei seid, wenn die Königlichen im Camp Nou antreten.

Es ist wieder Zeit für El Clasico, eines der meisterwarteten Duelle im Weltfußball. FC Barcelona vs. Real Madrid wirdd dabei live und kostenlos im Stream des Ismaninger Streamingdienstes DAZN zu sehen sein.

Das funktioniert deswegen, weil DAZN jedem seiner Neukunden einen Gratismonat schenkt und somit in den ersten 30 Tagen keinerlei Kosten anfallen.

FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVESTREAM bei DAZN sehen, das geht mit nur wenigen Klicks. Der große Vorteil von DAZN ist: Der Sender zeigt / überträgt nicht nur den Clasico, was bedeutet, dass Ihr mit dem Gratismonat noch vieles mehr streamen könnt.

Alle Events, die in der Woche zu sehen sind, könnt Ihr im stets aktuellen LIVESTREAM-Programm einsehen. Seit dieser Saison zeigt / überträgt der Sender auch ausgewählte Bundesligaspiele live im Stream. Welche, das erfahrt Ihr hier. Weiter gibt es natürlich die Champions League im LIVESTREAM.

Barca vs. Real wird ab 20.00 Uhr live und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Ab 20 Uhr beginnen die Vorberichte.Tobi Wahnschaffe, Jan Platte und Jonas Hummels sind Euer DAZN-Trio, das Euch mit den wichtigsten Infos zur Begegnung versorgt. Die vollen 90 Minuten gibt es nach den Vorberichten live.

Nam dem kostenlosen Probemonat kann für nur 11,99 Euro/Monat weiter europäischer Spitzenfußball live angeschaut werden . Hinzu kommen auch noch Events anderer Sportarten - Tennis, Darts, Handball, NBA, NFL, Baseball, usw. sind ebenfalls beim Dienst zu sehen. Zudem hat DAZN erst kürzlich sein Programm nochmals erweitert.

Doch nun fragen sich alle Fans eines der beiden spanischen Top-Klubs, wie sie die Begegnung dann anschauen können. In den nächsten Zeilen erfahrt Ihr es.

Der LIVESTREAM zu El Clasico von DAZN kann über verschiedene Geräte geöffnet werden: Laptop, Amazon Fire TV-Stick , Playstation 4 , Smartphone, Tablet mit Android ( Google Play Store ), PC oder ein Gerät von Apple ( App-Store ) - DAZN ist mit nahezu allen technischen Geräten kopplungsfähig.

Alle Eure Geräte sollten nach Möglichkeit auch mit dem Internet verbunden sein, nur dann ist es möglich, den LIVESTREAM zu Cl Clasico zu sehen. Auf dem Laptop oder dem PC könnt Ihr die Seite von DAZN auch ganz einfach und ohne Schnörkel öffnen, via App funktioniert das aber ebenso.

Wie genau Ihr Euch bei DAZN anmeldet, erfahrt Ihr in dieser Anleitung.

