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Englands Presse- und Experten-Landschaft ist nach dem missglückten Liga-Comeback von Matthijs de Ligt bei der 0:4-Pleite von Manchester United gegen den FC Liverpool scharf mit dem Niederländer ins Gericht gegangen.

An der Anfield Road kam der ehemalige Innenverteidiger des FC Bayern München zu seinem ersten Einsatz in der Premier League seit November 2025. Damals hatte sich de Ligt eine Verletzung am Rücken zugezogen, wobei unerwartete Rückschläge ein früheres Comeback immer wieder verhinderten.

Erst am 21. Oktober, bei Uniteds Auswärtsspiel in der Champions League gegen Como Calcio, kehrte er nach beinahe einem ganzen Jahr Abwesenheit wieder auf den Rasen zurück und gab bei der dortigen 1:4-Klatsche eine äußerst unglückliche Figur ab. Bis vor dem Spiel gegen Liverpool kamen lediglich zwei weitere Minuten beim 3:2-Sieg gegen die AS Roma hinzu.

Die fehlende Spielpraxis merkte man dem 26-Jährigen gegen Liverpool dann weiterhin an, schließlich dauerte es keine acht Minuten, ehe de Ligt zum ersten Mal negativ in Erscheinung trat. Er verschätze sich bei einem langen Ball aus der gegnerischen Hälfte und ließ Alexander Isak in seinem Rücken völlig unbedrängt auf das eigene Tor zu laufen.

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Kurz vor dem Sechzehner wusste sich sein völlig überraschter Innenverteidiger-Kollege Leny Yoro dann nur noch mit einem Foul zu helfen und rannte den Schweden von hinten um. Schiedsrichter Damuel Barrott entschied umgehend auf Notbremse und schickte den Defensivmann der Red Devils vorzeitig vom Platz. Es war die früheste Rote Karte in Uniteds Ligageschichte. Zu allem Überfluss verwandelte Dominik Szoboszlai den fälligen Freistoß direkt zur Führung.

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Fast identisch wiederholte sich die Szene dann in der 62. Minute. Erneut sah der Niederländer bei einem langen Ball von Florian Wirtz nicht gut aus und verpasste es, Isak im Laufduell zu stellen. Stattdessen verfehlte er mit seiner Grätsche das Spielgerät und hatte am Ende nur Glück, dass der schwedische Angreifer seinen Schuss am Tor vorbeisetzte.

Getty Images

Matthijs de Ligt in der Kritik: "Als würde man nach sechs Pints Fußball spielen"

Die englische Zeitung Guradian meinte dazu nur spöttisch: "De Ligt war ein eklatantes Symbol für die Unordnung. Als er wieder einmal nur Luft statt Isak deckte, bewahrte der Schwede den Innenverteidiger vor weiterer Blamage, indem er den Ball weit am Tor vorbeischoss."

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Passend zu seinem äußert unglücklichen Auftritt war auch die letzte Spielaktion de Ligts nicht von Erfolg gekrönt. Sein Fehlpass in der 82. Spielminute war Ausgangpunkt für das vierte Tor der Liverpooler durch Victor Munoz. "Es ist wirklich schwer, zurückzukommen. Das ist so, als würde man nach sechs Pints Fußball spielen. Das ist ein seltsames Gefühl", nahm ihn Manchester Uniteds Klublegende Gary Neville nach Spielende bei Sky Sports immerhin ein wenig in Schutz.

Roy Keane fordert von Spielern von Manchester United "mehr Kampfgeist"

Deutlich offensiver formulierte ManUniteds ehemaliger Kapitän Roy Keane seine Kritik. Der ehemalige Mittelfeldspieler nahm dabei allerdings nicht nur de LIgt, sondern die gesamte Mannschaft der Red Devils ins Kreuzfeuer. "Liverpool hätte acht Tore schießen müssen. Wahrscheinlich acht oder neun - sie hatten unglaubliche Chancen. Und alle kommen vom Platz und sagen: 'Vier Gegentore' ist gar nicht so schlecht.' Da könnte ich fluchen."

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Keane wünsche sich von den Spielern seines Ex-Arbeitgebers "ein bisschen mehr Kampfgeist, ein bisschen mehr Qualität. Ich kann nicht glauben, was ich von Leuten höre, die für den Verein gespielt haben und sagen, ein 4:0 sei gar nicht so schlecht. Wow."

Ob de Ligt nach seinem Horror-Comeback weitere Chancen in der Startelf bekommt, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen. Dann ist das Team von Neu-Trainer Mauricio Pochettino in der Champions League bei Sporting Lissabon zu Gast.